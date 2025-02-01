Teleshow

El orgullo de Nazarena Vélez por el trabajo de su hijo Thiago Rodríguez en su obra: “Siento que hicimos las cosas bien”

La actriz se emocionó en Puro Show por el rol de su hijo en ¡Suspendan la boda!, la obra que actúa y produce junto a su familia

Nazarena Vélez habló de su orgullo por Titi, el hijo que tuvo con Fabián Rodríguez: "Fue un desafío quedarme sola con él" (Video: Puro Show, Eltrece)

Un verano más tiene a Nazarena Vélez como parte de la oferta teatral fuerte de Villa Carlos Paz. La actriz se mostró emocionada en Puro Show al hablar del desempeño de su hijo Thiago Rodríguez, de 14 años, en la producción de la obra ¡Suspendan la boda!, que se presenta en Carlos Paz. Lejos de quedarse al margen, el adolescente decidió involucrarse activamente en el espectáculo y se encarga de la venta de entradas, sorprendiendo a todos por su destreza para la tarea.

Durante el programa, Matías Vázquez se acercó a Thiago mientras vendía boletos en la calle y destacó su desenvolvimiento. “Vamos a ver a Titi, que la rompe como vendedor de entradas”, anunció.

Consultado sobre su trabajo, el adolescente compartió detalles sobre las ventas: “Hoy vendí 10 y, en promedio, cada noche vendo entre 18 y 25”, explicó. “Mayormente hacemos sold out. Cuando no, de 314 butacas, llegamos a vender 280”.

Nazarena Vélez compartió su felicidad
Nazarena Vélez compartió su felicidad por Titi, su hijo que vende entradas de su obra (Puro Show, América)

Thiago aprovechó la ocasión para recomendar la obra y destacar a su elenco, compuesto por su madre, su hermana, Santiago “Bocha” Caamaño (pareja de Nazarena) y Facundo Gambandé. “Es la comedia de ahora, no se la pueden perder. Son tres actores de jerarquía más Facu, que también estuvo en Violetta. Cuatro capos tenemos en escena, hay que verla”, señaló, con entusiasmo.

Su facilidad para expresarse y promocionar el espectáculo no pasó desapercibida en el estudio. Pampito Perelló, uno de los conductores, reaccionó sorprendido: “¡Naza, es un canchero, cómo habla, cómo vende, sold out, no lo puedo creer!”.

Durante la entrevista, la expanelista de LAM expresó su orgullo por la actitud de su hijo. Pochi de Gossipeame, panelista del ciclo, le preguntó qué sentía al verlo tan comprometido con el trabajo y la familia, a lo que la actriz respondió con emoción: “Siento que, como mamá, y todos como familia, hicimos las cosas bien. Yo lo veo a Titi y lo veo que es un adolescente feliz, amoroso y lleno de amor”.

Santiago Camaaño, Nazarena Vélez y
Santiago Camaaño, Nazarena Vélez y Thiago Rodríguez en 2021

Recordó además el desafío que enfrentó al criarlo sola tras la muerte de Fabián Rodríguez, su esposo y padre de Thiago, cuando el niño tenía apenas tres años y medio: “Para mí era todo… Criarlo, criarlo feliz, explicarle todo con mucha amorosidad. Y lo veo así”.

Según contó, sus tres hijos comparten la cultura del trabajo y el sentido de la responsabilidad. En el caso de Thiago, la decisión de participar en la producción fue suya: “Él me dijo ‘mami, yo quiero trabajar en la producción, a mí no me dejes afuera, que yo quiero ahorrar plata’. Y le dije ‘Obvio, si vos querés trabajar, por supuesto’. Y él puso sus horarios y se adapta. A mí me llena de orgullo”.

Fabián Rodríguez y Nazarena Vélez
Fabián Rodríguez y Nazarena Vélez junto a Thiago en 2011

Durante una de sus participaciones en LAM en 2022, la actriz recordó cómo fue que se enteró del fallecimiento de quien fuera su marido y lo que le costó salir adelante, aunque remarcó que pudo hacerlo gracias a la fortaleza que le dieron sus tres hijos.

“Tuve que hacer mucho esfuerzo para no volverme loca”, reconoció la actriz y productora, que estuvo mucho tiempo dándole vueltas al asunto, tratando de encontrarle una solución, hasta que se dio cuenta que era en vano. “Un suicidio es un suicidio, el único que sabe la verdad es él. Después hay hipótesis. Pero obvio que había un por qué, y un montón de cosas que no pudo enfrentar”, añadió, en referencia a una serie de problemas económicos por los que pasaba Rodríguez.

A mí me costó mucho salir, estuve a punto de ser alcohólica. Me encontraba cuatro meses después de lo de Fabián, tomándome tres litros de vino por día, en su oficina, buscando papeles. Y yo que tengo una tendencia a lo adictivo veía que esto iba a terminar mal, porque estaba en una oscuridad”, señaló con crudeza. Y contó que logró frenar a tiempo gracias a que tuvo tres aliados fundamentales: ”Me ayudaron mucho mis hijos, si no tenía a los tres nenes no sé que hubiera pasado”.

