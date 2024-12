Los amores y pasiones de la China Suárez: de Nicolás Riera a Franco Colapinto

La China Suárez Y Nico Riera Blanquearon Su Relación

Desde que comenzó su carrera como actriz, la vida privada de la China Suárez se convirtió en algo de interés no solo para los medios, sino también para los seguidores de la joven. Con 32 años, tres hijos, una carrera como actriz consolidada, lo que todo el mundo recuerda son sus romances. Desde que consiguió su papel en Casi Ángeles, sus relaciones quedaron expuestas al ojo público y algunas de las transiciones entre pareja y pareja fueron muy cuestionadas. Tal es así que un usuario de X se volvió viral luego de hacer una plantilla de Excel marcando la cronología de sus romances.

La primera pareja que se le conoció en el medio fue su compañero de elenco Nicolás Riera, quien en Casi Ángeles hacía el papel de Tacho el interés amoroso de Jazmín. La relación comenzó en secreto, una decisión que tomaron para proteger su privacidad y evitar distracciones en el exitoso programa producido por Cris Morena. Sin embargo, la química entre ellos era evidente, tanto dentro como fuera de la pantalla, y los rumores pronto se confirmaron: estaban juntos.

Durante tres años, la pareja fue objeto de atención mediática y de los fanáticos del programa, quienes los idealizaban como un reflejo de sus personajes en la serie. Aunque intentaron mantener una relación estable en medio de la exposición, la intensidad del trabajo y los compromisos personales comenzaron a desgastarlos. La separación llegó en 2010, poco antes de que la China decidiera dejar el grupo musical Teen Angels, vinculado a la serie, para explorar nuevos horizontes.

La ruptura no fue amistosa, y las diferencias entre ellos los mantuvieron alejados durante años. En entrevistas posteriores, ambos admitieron que el nivel de convivencia en el set y los conflictos propios de la juventud influyeron en el final de su relación. Sin embargo, con el tiempo lograron superar las tensiones y retomar un trato cordial.

Años después de esta separación, Cris Morena, la mujer que los juntó en la pantalla chica, contó cómo eran durante las grabaciones del programa y detrás de escena de los shows. Esto fue durante el Cris Morena Day: “Todavía me acuerdo de los gritos de Nico y la China en los pasillos, matándose a los gritos. Estaban demasiado enamorados en ese momento”, comentó la creadora, causando un notorio malestar en Suárez.

Tras su ruptura con Riera, Eugenia comenzó un romance con Nacho Viale, nieto de la reconocida conductora Mirtha Legrand. La relación no solo fue sentimental, sino también profesional, ya que Viale se convirtió en su representante. Durante dos años fueron una de las parejas más mediáticas, con apariciones constantes en eventos y viajes compartidos, tanto a Miami como a Punta del Este, lugar que se convirtió en el escenario de su escandalosa separación.

Fue el 2 de enero, día del cumpleaños de Nacho, cuando la pareja decidió separarse definitivamente en medio de un escándalo en Uruguay, según fuentes cercanas. Tras una fuerte discusión, similar a las que venían ocurriendo en los últimos meses, ella decidió preparar sus valijas y regresar a Buenos Aires, marcando el inicio de un silencio entre ambos que se extendió por veinte días.

Cuando finalmente él volvió a Buenos Aires, la conversación que tuvieron fue breve y concluyente: Nacho dejó claro que no había nada más que hablar. Así se selló el final de la relación, algo que fue recibido con alivio por la familia de él, quienes nunca estuvieron de acuerdo con el noviazgo. La relación terminó en medio de rumores de infidelidad que involucraban al actor Nicolás Cabré, hecho que marcó un punto de inflexión en la imagen pública de la China debido a que el actor se encontraba en pareja con Eugenia Tobal.

Nicolás Cabré Habría Sido El Tercero En Discordia Entre Nacho Viale Y La China Suárez

La relación con Cabré, marcada por la polémica, inició durante las grabaciones de la serie “Los Únicos”, en un contexto delicado: Cabré estaba en proceso de separación de su entonces esposa, Eugenia Tobal, quien acababa de enfrentar la pérdida de un embarazo. Los rumores de infidelidad afectaron a ambos actores, aunque ellos siempre negaron haberse vinculado antes de estar solteros. Fue ella la que confirmó su vínculo amoroso con Cabré en Infama: “Sí, gusto de él y él de mí. Estamos enamorados”.

En las pocas ocasiones en las que hizo referencia la inicio de esta relación aseguró que ambos estaban separados: “No me importa que me traten de rompehogares. Los dos estábamos solos”, remarcó Suárez. De esta relación nació Rufina, la primera hija de la China, en 2013. Sin embargo, el romance duró poco más de un año, y la separación fue atribuida, según Cabré, a diferencias en la convivencia y la personalidad.

El tiempo pasó, lograron recomponer su relación y hoy en día se llevan de la mejor manera posible con la intención de que su hija tenga una crianza llena de paz. En una entrevista con Catalina Dlugi al aire de La Once Diez, el actor contó cómo se encuentra su vínculo: “Gracias a Dios tenemos la relación que tenemos. Es mi familia y siempre lo va a ser, y voy a estar para lo que sea. Creo que tengo mucha suerte y formamos un equipo divino, me da mucha alegría que así sea”.

La China Suárez Confirmaba Así Su Romance Con Nicolás Cabré

En el estreno de Solo para dos

En 2014, la actriz protagonizó el videoclip de la canción “Hoy” del cantante español David Bisbal, y la química entre ambos trascendió la pantalla. Durante poco más de un año, mantuvieron un romance que incluyó viajes frecuentes de Eugenia a España junto con su hija Rufina. Aunque la relación parecía estable, la distancia y rumores de infidelidad por ambas partes pusieron fin al romance.

Sin embargo, en su momento tomó la decisión de aclarar la situación: “No es mi estilo aclarar nada. Pero no me gusta que ensucien a la gente al pedo. No existió infidelidad. No inventen. ¡Gracias!”, escribió en su cuenta de Twitter.

La relación entre la China y Benjamín Vicuña marcó uno de los capítulos más mediáticos de la vida amorosa de la actriz. Su historia comenzó durante el rodaje de la película El Hilo Rojo en 2015. Sin embargo, el inicio del romance estuvo rodeado de controversias. En ese momento, Vicuña estaba en pareja con Pampita, con quien tenía cuatro hijos.

El episodio más recordado ocurrió en un motorhome del set de filmación, donde Pampita declaró haber sorprendido a los actores en una situación íntima, aseguró “haber visto lo peor” y que había “olor a sexo” en el ambiente. Todo esto lo negaron rotundamente y Eugenia aseguró que cuando la modelo irrumpió en el vehículo estaban en un descanso, comiendo una palta cubierta con una manta que trajo de un viaje a Nepal.

Pese al escándalo inicial, la pareja decidió oficializar su relación en 2016, coincidiendo con la promoción del film. Durante sus seis años juntos, formaron una familia ensamblada con la llegada de sus hijos, Magnolia (2018) y Amancio (2020). Suárez contó en un programa de radio, hace unos años, que hubo una propuesta de patrimonio por parte del chileno: “Estábamos en su casa de campo de Chile, se arrodilló frente a mí y me preguntó si quería pasar el resto de mi vida con él. Fue mágico”.

Sin embargo, la boda no llegó nunca por cuestiones de agenda de ambos y el tiempo hizo que se enfrentaran a varias crisis que finalmente llevaron a su separación en 2021. Los rumores de infidelidad, tanto de la China como de Vicuña, alimentaron la cobertura mediática. La actriz fue vinculada con el actor Nico Furtado y el cantante Wos.

Benjamín Vicuña y la China Suarez a pleno amor

Tras el fin de la relación, ambos mantuvieron un enfoque en sus hijos, priorizando la convivencia cordial como padres. Aunque su historia de amor llegó a su fin, continúa siendo una de las más comentadas en la vida de la actriz, no solo por la intensidad de su vínculo, sino también por el escándalo que rodeó su inicio.

Lo que se creía que era una historia del pasado volvió a estar en el foco de todos luego de que Wanda Nara publicara una serie de chats, que datan del año 2018, en los cuales hablaba mal acerca de la madre de los hermanos de sus hijos. A los pocos días al aire de A la Tarde (América TV) pusieron al aire ocho audios en los que dejaba en claro lo que sentía en ese momento por Carolina.

El Wandagate tuvo repercusiones en la vida personal y profesional de la China, quien se defendió públicamente diciendo que confió en la versión de Icardi de que estaba separado. A pesar de sus aclaraciones, la controversia dañó su imagen y la alejó de amistades cercanas, como las modelos Paula Chaves y Mery del Cerro.

“Otra familia más que te cargaste por zorra”, fue la frase que Wanda que dio comienzo a uno de los escándalos más fuertes del espectáculo. Yanina Latorre, panelista de LAM, dio los detalles del encuentro íntimo entre el futbolista y la actriz en un hotel en París: “No sé si lo pagó él el cuarto porque capaz se lo dan gratis y fue después del partido”, dijo la panelista en esa oportunidad, que también aclaró que no llegaron a concretar el encuentro sexual.

La China, por su parte, cansada de ser el foco de los haters, emitió un comunicado: “Me ha tocado relacionarme con hombres a los que le he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos”, había sido una de sus frases más resonantes. Si bien pasaron casi cuatro años de esto, hoy en día volvió a ser tema de conversación luego de la separación definitiva de Nara e Icardi, el encuentro entre los tres en un reconocido restaurante de la costanera y la filtración de chats lo volvió a traer a escena. Este escándalo se sigue hablando hoy en día, con los protagonistas de esta historia en el país y coincidiendo en restaurante en la Costanera, las mujeres se habrían enfrentado frente al resto de los comensales.

Tras el escándalo mediático la China Suárez encontró un nuevo amor en el cantante de trap Rusherking, cuyo nombre real es Thomas Tobar. El romance comenzó de manera pública, con ambos siendo vistos bailando juntos en el after party de los Premios Martín Fierro en 2022. Poco después, el propio cantante confirmó la relación con la frase que se volvió viral: “Me fui mundial”.

A pesar de la diferencia de edad, la pareja mostró gran complicidad en redes sociales y eventos públicos. Incluso, Suárez viajó a Disney con Rusherking y sus hijos, mostrando una faceta familiar en su relación. Ambos compartieron detalles de su vínculo en entrevistas, describiendo un flechazo instantáneo en su primer encuentro en una fiesta.

La Historia De Amor Entre La China Suárez Y Rusherking

Sin embargo, el romance llegó a su fin en 2023. La actriz anunció la ruptura con un post en redes sociales, donde se mostró reflexiva y agradecida por los momentos compartidos. Aunque no se profundizaron en las razones de la separación, ambos expresaron respeto mutuo y evitaron declaraciones que alimentaran rumores.

A los pocos meses se la empezó a vincular con Lauty Gram, con quien subió varias fotos en las redes sociales, sin embargo, nunca llegaron a un acuerdo y por su parte él confirmó la relación en varias ocasiones, pero ella nunca hizo lo mismo.

Lo mismo sucedió con Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano 2022, con quien tiene una gran relación, fue aparte de cumpleaños familiares, la fiesta de Halloween que organzió meses atrás, pero nuevamente nunca hubo una confirmación formal acerca de su situación amorosa.

Semanas atrás se conoció la última conquista de la actriz. Se trata nada más ni nada menos que de Franco Colapinto, a esta dupla se los vio caminando por las calles de Madrid luego de una cena en un reconocido restaurante. Esta historia comenzó en el mes de septiembre la actriz de Casi Ángeles tuvo un acercamiento virtual con Colapinto. Franco tomó la decisión de comenzar a seguir a la cantante en su cuenta de Instagram y la actriz de Rincón de Luz no tardó en devolverle el follow, abriendo las puertas a un intercambio en redes que se vio frustrado por la reacción de los internautas, quienes criticaron duramente a la China.

Si bien el joven oriundo de Pilar se mostró orgulloso por esta acción, la expareja de Benjamín Vicuña se vio afectada por la gran cantidad de críticas, por lo que tomó la decisión de dar marcha atrás y dejar de seguir al joven. Meses más tarde fueron captados cenando en un restaurante llamado Los 33, situado en el céntrico barrio Justicia.