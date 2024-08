El tenso cruce al aire entre La China Suárez y Cris Morena durante el homenaje a Casi Ángeles

El incómodo momento entre la China Suárez y Cris Morena en el streaming de Olga

El Gran Rex se llenó de energía y nostalgia. Los protagonistas de los mejores éxitos de Cris Morena se reunieron en el escenario y revivieron sus mejores hits con un público que los ovacionó a lo grande. Aunque lo que prometía ser una celebración cien por ciento emotiva, también tuvo un incómodo momento de tensión entre Eugenia la China Suárez y la productora, al recordar una anécdota que involucró a la actriz con su compañero en los Teen Angels Nicolás Riera.

Todo transcurría con normalidad en el panel especial dedicado a Casi Ángeles. Allí Lali Espósito y Peter Lanzani compartieron anécdotas de su relación fuera de cámaras, lo que llevó a la conductora del evento Nati Jota a preguntarle a la China sobre sus amores dentro de la serie. Acto seguido, ocurrió algo que tomó por sorpresa a todos.

Suárez, sin darse cuenta de las consecuencias, reveló que Nicolás, su ex novio en la ficción y en la vida real, estaba presente en el evento. “Sí, con Nico Riera, que está acá, estaba por ahí…”, soltó desatando la rápida respuesta de Cris Morena. “¡Ay China! ¡China! ¡No podemos spoilear cosas!”, exclamó la productora, visiblemente molesta, mientras Riera hacía su aparición para unirse al panel.

La China Suárez cantó “Reina Gitana” en el Cris Morena Day. Crédito: RS Fotos

A pesar del error de Suárez, la charla continuó entre los protagonistas, quienes recordaron con cariño los momentos vividos durante las grabaciones de Casi Ángeles, incluyendo giras y shows. Sin embargo, el ambiente seguía cargado de tensión. Y fue entonces cuando Cris decidió revivir un episodio del pasado, uno que Suárez claramente prefería olvidar.

“Todavía me acuerdo de los gritos de Nico y la China en los pasillos, matándose a los gritos. Estaban demasiado enamorados en ese momento”, comentó la creadora, causando un notorio malestar en Suárez. La actriz, intentó minimizar la situación y respondió: “No, bueno es que era mucha la convivencia. Era mucha intensidad, estábamos mucho tiempo juntos”.

Pese a esto, las palabras de la exATAV no fueron suficientes para disipar el incómodo ambiente. Con un tono irónico, la cantante lanzó: “Pero Cris, vos no sos de pelearte, ¿no? Sos súper tranquila”. La ironía no pasó desapercibida, y la incomodidad entre los presentes fue palpable.

Los Teen Angels volvieron a reunirse y cantaron a capela “A ver si pueden” junto a miles de personas

En un intento por aliviar la tensión, Gimena Accardi se unió a la broma. “Cero grito, Cris. No, no grita nada”, dijo, mientras Peter y Rocío Igarzábal compartían algunas anécdotas sobre los momentos en que Morena levantaba la voz por las fallas durante las funciones de teatro.

Para entender mejor la situación, es importante recordar que la relación entre la China y Nico fue intensa tanto dentro como fuera de la pantalla, extendiéndose desde 2007 hasta 2010. Durante ese tiempo, la productora mantenía una política estricta de no difundir la vida personal y amorosa de sus actores, lo que añadía presión a los jóvenes talentos.

Nico Riera, Eugenia Suárez, Gastón Dalmau, Lali Espósito y Peter Lanzani cuando eran parte del grupo Teen Angels

El final de Casi Ángeles no solo marcó el fin de la relación entre Suárez y Riera, sino que también dejó cicatrices en la relación profesional entre la de Eugenia y Cris. Poco después del final de la serie, Suárez comenzó una relación con Nacho Viale y le dio otro rumbo a su carrera, dejando la banda Teen Angels. Su lugar lo ocupó Igarzábal y desde entonces se instaló un malestar que cada tanto sale a la luz.