Las fotos de Pampita y Martín Pepa enamorados en el Abierto Argentino de Polo de Palermo: su salida juntos y sus looks

Martín Pepa y Pampita estuvieron en el partido entre La Dolfina y La Natividad en la final del Abierto Argentino de Polo (RS Fotos)

Pampita sigue apostando por el amor. En la tarde del domingo la conductora llegó a la final del Campeonato Argentino Abierto de Polo, que se jugó en Palermo, acompañada por Martín Pepa, su novio que es polista y se encuentra ligado a ese mundo. De buen humor y ‘lookeados’ para la ocasión, la pareja se siguen mostrando juntos y enganchados en una relación que sigue avanzando.

La conductora y el empresario no quisieron perderse la final entre La Dolfina y La Natividad y posaron para las cámaras cómodos y relajados, en una salida en la que estuvieron rodeados de deportistas y fanáticos dispuestos a disfrutar del gran acontecimiento. Con lentes de sol y en colores claros, la pareja se mostró muy canchera y enamorada con looks veraniegos y frescos, ideales para el evento al aire libre.

Pampita y Martín Pepa en la final del Campeonato Argentino Abierto de Polo (RS Fotos)

La pareja eligió colores crudos y veraniegos para la tarde de sol en el Campo Argentino de Polo de Palermo

Martín Pepa apostó por un traje de lino en tono beige claro, compuesto por un blazer y pantalón a juego, que combinó con una camiseta blanca básica, lo que le aportó un toque relajado a su vestimenta. Calzó unos mocasines de cuero en color marrón oscuro, sin medias visible.

Pampita y Martín Pepa siguen consolidando su amor en una de sus primeras salidas públicas desde que la conductora confirmó su relación

Mientras que la modelo, una de las ganadoras de la última edición del Martín Fierro de la Moda 2024, volvió a dar en el clavo con la elección de su outfit: llevó un vestido largo blanco sin mangas, ajustado al cuerpo, con detalles de encaje en la cintura que aportaban delicadeza al conjunto. Eligió accesorios dorados llamativos, como brazaletes y un collar que completó con anteojos de sol ovalados y un bolso de paja que sostiene junto a un chal o manta de punto en tono beige.

La pareja optó por una elección de colores neutros, tanto en la vestimenta como en los accesorios, que reflejaba una estética sofisticada y minimalista, y a la hora de posar, él la tomó de la cintura, todo un gesto que demuestra la comodidad que siente en una relación tan expuesta en los medios.

Martín Pepa apostó por un traje de lino en tono beige claro, compuesto por un blazer y pantalón a juego

Hace dos semanas Pampita visitó el programa de Susana Giménez en donde, además de hablar sobre su separación de Roberto García Moritán, se abrió sobre cómo había nacido el amor con el polista. “Estoy conociendo a alguien”, confesó, al referirse a su incipiente relación con el empresario luego de su ruptura con el empresario gastronómico, el 20 de septiembre. En ese sentido, la modelo dijo que conoce al polista desde hace muchos años cuando vivía en La Pampa: “Toda su familia es de allá. Cuando nos conocimos no éramos tan chicos, pero jamás nos miramos con otra intención porque él estaba en pareja y yo también”.

Luego, contó que él la invitó al Teatro Colón y ahí comenzaron a salir. “Fue una cita con sus hermanos a quienes también conozco. La primera vez que salí, salió la foto. Ya estábamos en todos lados y no había pasado nada”, contó sobre aquellas primeras horas. “Me mandó flores durante muchos días”, sumó.

Pampita llevó un vestido largo blanco sin mangas, ajustado al cuerpo, con detalles de encaje en la cintura que aportaban delicadeza al conjunto

“Eso es lindo para curar tu corazón y tu alma”, intervino Susana, pero la modelo la corrigió. “Mi corazón se va a curar solo, no es porque aparece alguien. Es algo que tiene que hacer su proceso solo. Una cosa no quita la otra, pero bueno... Llegó de repente y no voy a desaprovechar una oportunidad de conocer a una persona que tiene ciertas virtudes que a mí me interesan y me hacen bien”, destacó.

“Él vive en muchos lados. Nunca tuve una relación a distancia. Toda la vida quise estar abrazada todos los días, ver series el finde y me fue pésimo, así que vamos a probar algo nuevo”, compartió, en ese momento sobre el cambio.

Crédito: RS Fotos