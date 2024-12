Flor de la V confirmó su salida de Intrusos: “Fue una decisión del canal y es hora de dar vuelta la página″

Flor de la V confirmó su salida de Intrusos: "Termino en 2024"

Enfundada en un espectacular vestido dorado, Flor de la V dijo presente en el Martín Fierro de la Moda 2024, premiación en la que estaba nominada como Mejor Estilo en Conducción y que perdió a manos de Wanda Nara. En una charla con Teleshow en medio de la gala, la conductora se refirió a la decisión de América de apartarla de Intrusos, ciclo que capitaneaba desde enero de 2022.

Hace solo un día Ángel de Brito dio a conocer la salida de la animadora del programa que fundó Jorge Rial. En diálogo con este medio, Florencia expresó su sorpresa y habló de sus planes para el año que viene. “No sé como viene 2025, por ahora es una pregunta que de verdad no puedo responder. Me han propuesto un proyecto nuevo, pero no sé bien todavía de qué se trata. Me tengo que juntar con la gente del canal, así que escuchando”, aseguró la actriz.

Mientras una de las versiones que circula es que Rodrigo Lussich y Adrián Pallares volverían al programa que tuvieron a su cargo durante 2021, la conductora descartó de plano su continuidad el año que viene y la posibilidad de que la nueva propuesta que le ofrecería el canal salga a la par del programa de espectáculos. “En Intrusos termino el 2024 y me quedo haciendo otro proyecto”, contó.

Florencia de la V, diosa dorada en el Martín Fierro de la Moda 2024 (Crédito: RS Fotos)

“No fue una decisión mía, fue del canal”, aseveró, al tiempo que comenzó a despedirse y plantarse de cara a lo que viene. “Fueron tres años en donde la pasé hermoso. Ahora es hora de dar vuelta la página”, concluyó.

Fashionista absoluta, la capocómica eligió contar al detalle cómo se vistió para la noche de la moda. “El look del vestido es de Adrián Brown. El peinado de Marcelo High y las joyas son de Santino. El clutch es de Judith Leiber y los zapatos son de Louboutin. “Hay que celebrar la industria de la moda argentina, que es espléndida, que tiene diseñadores maravillosos y la verdad que me encanta que me hayan ternado. Me encanta que me inviten, me encanta ser parte y me encanta celebrar la moda argentina”, aseguró, encantada.

La animadora se refirió a cómo desde los inicios de su carrera es seguida por muchísima gente por los looks que elige y los atuendos que lleva, muchos de ellos creados por ella misma. “La verdad que estoy muy feliz porque era algo que yo veía cuando era chica desde mi casa y no puedo creer que un día yo me convertí en esa conductora que mostraba sus looks. Es algo que la gente celebra, es algo que me comenta muchísimo y me gusta hacerlo. Me encanta porque yo sé todo el trabajo que lleva, que tienen los vestidos y el trabajo que aporta cada uno de los diseñadores. El look de hoy vos no te das una idea cómo lo estoy disfrutando”, compartió.

Luis Ventura, Flor de la V y Fabián Medina Florez (Crédito: RS Fotos)

Quiénes conducirán Intrusos

Según reveló Ángel de Brito en su cuenta de Twitter, en el mediodía de este jueves se habría rubricado el acuerdo entre la producción del ciclo, el cual fundó Jorge Rial en el año 2001, y la nueva dupla de conductores que se haría cargo desde la próxima temporada.

“Hoy, por la tarde, en un bar de la calle Charcas, (Adrián) Pallares y (Rodrigo) Lussich firmaron su contrato para ser los nuevos conductores de Intrusos, que se renovará completamente desde febrero para festejar los 25 años del programa”, escribió el conductor de LAM (América) en el mensaje publicado en la mencionada red social. Al mismo le agregó una foto retro en la que aparece junto a Pallares y Lussich, quienes en la actualidad conducen Socios del Espectáculo (El Trece), aunque recientemente anunciaron el final del ciclo.

“Bienvenidos a casa, bailarines!”, cerró Ángel con su mensaje, con un dardo irónico que hace referencia al estilo histriónico de ellos como presentadores, a la vez en que expone que las grietas entre De Brito y la dupla siguen muy abiertas. Rodrigo Lussich y Adrián Pallares ya habían estado al frente de Intrusos en el pasado. Asumieron la conducción del programa en marzo de 2021, poco tiempo después de que Rial anunciara su sorpresiva partida del ciclo que él mismo ideó.

Fotos: Gustavo Gavotti/ RS Fotos