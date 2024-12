La dedicatoria de Wanda Nara al ganar el Martín Fierro: “Hay que retirarse cuando uno deja de estar bien en un lugar”

El discurso de Wanda Nara al ganar en el Martín Fierro de la Moda: "Hay retirarse cuando uno deja de estar bien en un lugar" (Video: Martín Fierro de la Moda, Telefe)

La noche del viernes fue para Wanda Nara. En medio de algunos sinsabores, la animadora de Bake Off Famosos era una de las nominadas en el Martín Fierro de la Moda 2024 y terminó ganando su terna. La conductora se impuso como Mejor Estilo en conducción femenina frente a Juana Viale, Flor de la V y Vero Lozano, que también estaban nominadas.

A la hora de agradecer no faltaron las menciones a su estilista Kenny Palacios y tuvo palabras especiales para L-Gante, para su hermana Zaira Nara e incluso se refirió lanzó una llamativa frase que parecería hacer referencia a su escandaloso divorcio de Mauro Icardi. “Hoy estoy vestida por la industria argentina. A mí me encanta. Defiendo siempre a la gente que trabaja tanto en este país hermoso en el que tengo la suerte de estar trabajando”, comenzó diciendo.

Sus palabras más emotivas fueron para su peinador y maquillador. “Le quiero agradecer también a una persona que es mi alma gemela, que es Kenny. Ojalá todos tuvieran una persona como él que es capaz de darlo todo y más para que yo siempre me luzca, que ha secado mis lágrimas, que ha corrido cuando un vestido se me rompía, que es capaz de hacer cualquier cosa para que yo me vea bien. Ojalá que algún día pueda estar también ternado”, expresó.

“Le quiero agradecer a Elián que está acá acompañándome, a mi hermana, que es un tesoro enorme en mi vida y bueno, sean muy felices”, aseguró la empresaria. “Como dice Mirtha, la vida es muy corta y hay que estar felices y retirarse a tiempo cuando uno deja de estar bien en un lugar”, concluyó, en clara alusión a las turbulencias que viene atravesando tras separarse de su exmarido.

L-Gante, enamorado con Wanda Nara, en la alfombra roja del Martín Fierro de la Moda: “Somos muy compañeros”

En días de gran repercusión mediática, Wanda Nara junto a L-Gante dijeron presente en el Martín Fierro de la Moda 2024. En su paso por la alfombra roja lució todo su glamour de la mano del cantante, que llevó un look canchero y urbano.

El artista del RKT conversó con Teleshow sobre los agitados momentos que viene viviendo desde que blanqueó su romance con la animador de Bake Off Famosos, cómo vive hoy su amor con la empresaria y los enfrentamientos públicos que viene teniendo su pareja con Mauro Icardi.

—¿Contanos de dónde es tu look?

—Compartimos equipo ahí equipo con la señora Wanda Nara y también sus opiniones. Viéndome en el espejo. Preguntándole “¿Qué tal? ¿Cómo me queda?”. Así que lo que elegimos hoy es total black. Todo cuero, una chaqueta y una “zapas” negras de Balenciaga.

—No sabíamos de este gusto tuyo por la moda.

—No sé si conozco de moda, pero me gusta mucho buscarle la vuelta a la hora de vestirme y, más que nada, acompañar también en estos eventos que son bastante importantes y se la pasa muy bien.

—¿Cómo estás terminando el año?

—Bien, bien. Todavía falta para darle fin a este 2024, pero ha sido un año que he vivido como tres vidas. Muy heavy, pero bueno, siempre tranqui.

—Con todo lo que está ocurriendo, ¿Cómo se apoyan con Wanda?

—De Diez. Muy, muy bien. Con los pies sobre la tierra y me hace muy bien. Somos muy compañeros.

—Wanda decía que ustedes tienen mucha gente en contra. ¿Es así?

—La verdad es yo no lo llego a detectar así. A adoptar esas esas frases en mis sentimientos, ni tampoco me molesta ni me modifica en el día a día. Solo vivimos todos los días haciendo nuestro trabajo y siempre va a generar algo bueno o malo de lo que se rumoree. Pero no, no es ningún drama para nosotros.

—Con Mauro Icardi estuviste picante...

—No, tranqui, tranqui. Eso fue todo. Cosas de las redes, ¿viste? No hay que dejarse llevar con eso, porque la vez que que estuve con él, la pasamos muy bien también.

—¿Cómo viviste lo que pasó en Gardiner, con el encuentro de Mauro, Wanda y la China en el mismo restaurante?

—De eso he visto que se habló mucho, pero nosotros tuvimos una noche fabulosa.

—¿Ahora están teniendo buena onda?

—Yo siempre trato de llevarme bien con todas las personas.

