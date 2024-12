Un participante de Gran Hermano sorprendió al contar su llamativa teoría terraplanista

Un participante de Gran Hermano sorprendió al contar su teoría tierraplanista

Ya sea por sus looks, sus estrategias o sus cruces, al cabo de los primeros días, los participantes de Gran Hermano (Telefe) buscaron darse a conocer ante el público. Uno de los que más llamó la atención fue Claudio Dilorenzo. El jugador de 41 años no solo protagonizó un tenso ida y vuelta con el líder de la semana luego de que este lo subiera a placa, sino que en las últimas horas sorprendió a sus compañeros al explicar los fundamentos de su teoría terraplanista.

Todo comenzó cuando los participantes del reality se encontraban sentados en la mesa. Fue entonces cuando el oriundo del barrio porteño de Flores llamó la atención de sus compañeros. Sin vacilar, expresó sus dudas acerca de las imágenes proporcionadas por la NASA, planteando un cuestionamiento inusual: “¿Por qué nunca te mostraron una filmación de la NASA de las personas caminando al revés, el mar al revés y el tiempo real?”. Esta observación generó confusión en quienes lo escuchaban, que a pesar de sus controvertidas afirmaciones, no presentaron argumentos en su contra.

Gran Hermano: El enojo de Claudio luego de que el líder lo subiera a placa

Claudio aprovechó la atención para desarrollar su teoría, afirmando que los límites del planeta están definidos por una pared de hielo. Según él, “¿Viste la Antártida y los hielos que nos rodean a nosotros? Es toda una pared que contiene los mares y todo. Atrás de eso sigue esto, hay más continente”. Con esta idea, sugirió que existe un territorio inexplorado más allá de la Antártida, lo que reforzó su discurso sobre la forma plana de la Tierra y el supuesto encubrimiento de esta realidad por parte de las potencias mundiales.

Además de cuestionar la forma de la Tierra, Claudio Di Lorenzo vinculó su creencia en el terraplanismo con una teoría sobre la procedencia de los extraterrestres. Según afirmó, estos no llegan “desde arriba” como comúnmente se piensa, sino “de costado”, es decir, desde territorios ubicados más allá de la Antártida, que según su descripción funciona como una gigantesca pared de hielo que contiene los mares y delimita el mundo conocido. Claudio argumentó: “Los famosos extraterrestres no vienen de arriba, vienen de costado. Están atrás de la Antártida. Por eso no puede nadie pasar la Antártida”.

A partir de estas afirmaciones, Di Lorenzo aseguró que existe un pacto internacional que respalda su hipótesis. Mencionó un tratado firmado por 75 países, que incluyen a las naciones más poderosas del mundo, el cual prohíbe sobrevolar o navegar en la Antártida. Según su perspectiva, esta restricción tiene como objetivo impedir que se descubran los supuestos territorios ocultos y sus habitantes extraterrestres: “Nadie puede pasar por la Antártida, ningún avión ni un barco, porque si no tienen derecho a bajarlos”, afirmó categóricamente.

El líder de Gran Hermano subió a un participante a la placa y generó un fuerte conflicto

Al inicio del reality, el participante se presentó de esta forma: “Soy Claudio, tengo 41 años, vivo en Flores, Capital. Tengo dos hijos que son la luz de mi vida. Me gusta molestar a la gente, me gusta hacer bromas, creo en la ley de atracción. Mi vida se basa en eso. No me imagino estático. Soy uno de los que creen que la Tierra es plana y no redonda. Tuve un episodio muy loco que me pasó un OVNI arriba mío. Creo que hubo un antes y un después de eso. Muy místico. También doy reiki, creo que tengo un don con eso. Ese es mi plan de juego”, fueron sus palabras de presentación a la hora del casting para entrar a la casa. Y lo consiguió.

Más allá de explicar su teoría, este jueves Di Lorenzo protagonizó un tenso cruce con Santiago Algorta. El joven uruguayo, líder de la semana, subió al participante de 41 años a la placa. Pero más allá de la decisión, lo que provocó el enojo de Claudio fueron los argumentos que utilizó su compañero: “Creo que sos un tipazo. Estás durmiendo al lado mío. Siento que podríamos tomarnos un fernet afuera. Pero acá necesitamos gente que nos desafíe. Es súper difícil proyectar en dos o tres días cómo es una persona, pero siento eso. Capaz que estoy errando, pero en lo que vi en estos días siento que capaz esto te active y que sea la gente que decida si tenés más para dar. Creo que te falta ser consciente de dónde estás hoy en día y no dejar pasar el tiempo”.

Firme en su postura, el uruguayo argumentó: “Hasta el momento no vi que haya apostado. Yo quiero que nos desafíen, que nos incomoden y que saquen de nosotros cosas nuevas o tener que ver cómo nos manejamos”. Al escuchar al joven, Santiago del Moro volvió a arremeter: “¿Creés que es un error de casting?”.

“Puede que haya sido un tema de casting. No sé, eso no me corresponde a mí decirlo. Sí creo que me corresponde decir que quiero que en la casa quede gente auténtica y que, sobre todo, que juegue. O sea, insisto, son las dos cosas. Yo dije los motivos por los que toman decisiones. Quiero autenticidad y quiero también saber dónde está la gente”, explicó el uruguayo.