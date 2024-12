L-Gante dio detalles de la noche en la que coincidió con Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi en el mismo lugar

L-Gante dio su versión de la noche en la que coincidió con Wanda Nara, La China Suárez y Mauro Icardi en el mismo lugar

La semana pasada se dio un inesperado encuentro entre Wanda Nara, Eugenia La China Suárez, Mauro Icardi y L-Gante. Cabe recordar que los primeros tres se vieron envueltos en el sonado escándalo conocido como WandaGate, lo que provocó un fuerte deterioro en la relación entre la mediática y el futbolista, y en el que la actriz quedó señalada como “tercera en discordia”. En tanto, el cantante de cumbia 420 y la ex Casi Ángeles hicieron este año una colaboración musical, lo que le aportó otro condimentos a la secuencia.

Del tema se habló mucho en las redes sociales, e incluso buena parte de la conversación que Nara tuvo con Susana Giménez el último domingo pasó por este episodio. En ese sentido, este miércoles se sumó el relato de L-Gante sobre lo que ocurrió la noche del pasado jueves. “Le dejamos a Jamaica a la madre, en brazos. Y dijimos de ir a comer: éramos Wanda, un amigo y yo, encarando para Capital desde zona oeste. ‘Vamos a Gardiner’. ‘Dale, de una, vamos’, digo yo. Ahí había una amiga nuestra. Y cuando llegamos estaban las cámaras. ‘Uh, la puta madre, otra vez, como todos los días’, dije. Bajé con Wanda y mi amigo se quedó. Les dejé la camioneta encendida para que estacione y nosotros encaramos de una para ir a buscar la mesa”, contó el cumbiero en el stream de Martín Cirio.

“En el camino hasta la puerta del restaurant... ‘Elián, Wanda, ¿cómo están? Elián, ¿viniste a comer con Mauro?’, me dijeron. Yo no entendía una mier... ‘No, vinimos a comer, a pasarla bien, tenemos un cumpleaños...’. ‘Ah, porque están Mauro y La China adentro’. Uh, qué sé yo... ¡Tanta casualidad! Igual, yo ni un drama, pero no sé si Wanda pensará igual”, recordó el joven músico. “Encaramos, quilombo de gente que nos venía a hablar: Tres palabras para la gente, una entre nosotros. Foto, foto, foto... ‘Che, ¿adonde vamos a sentarnos?. Foto, foto, foto... ‘¿Es verdad?’”, reconstruyó L-Gante.

“¿Te digo la verdad? A mi me chupa un huevo. Si soy el Hombre Araña y está el Duende Verde comiendo en el mismo lugar, no me voy a ir. Yo vine con un objetivo, no vine a ver si estaban Mauro y La China. Yo vine a comer porque tengo una re lija, olvidate”, expresó Elián Valenzuela sobre la decisión de quedarse en el lugar pese a todo. “Estuvimos ahí, tomamos algo... estaba la China sentada ahí, en frente. Yo acá, Wanda acá, otra piba acá, mi amigo, y yo así, la veía de costado a la China... Estuvimos ahí. Pero no pasó nada, de verdad”.

“Después nos vamos a Tequila, que es al lado. Nos levantamos de la mesa, estábamos saliendo y, a mitad de camino, un amigo que iba a entrar con nosotros al boliche, Nico Reydel, se quedó hablando con la China. Y nos quedamos como 10 minutos ahí, en medio del restaurante. Toda la gente pasaba y nos pedía fotos. ‘Che, decile a aquel que apure que estamos esperándolo...’, decíamos nosotros. Pero la hizo re larga y se quedó hablando con La China. Y fuimos a buscarlo hasta la mesa de ella”, reveló L-Gante acerca de cómo se dio el encuentro entre todos.

“‘Hola, ¿todo bien, China?’, la saludé. Y aprovecharon ellas y se saludaron. Ahí la gente se paró a escuchar. Wanda le dijo: ‘Yo no tengo ningún problema con vos’. ‘Yo tampoco, nada que ver’, le dijo La China”, reconstruyó el cantante. “¿Y después tiró ese chiste de: ‘Con Mauro todo bien, ya no me interesa, pero ojo con Elián’?”, le preguntó Cirio. “No, eso no pasó, nada que ver. No hablaron de eso. Es más, me daría vergüenza que hablen de algo así. Entonces, una piba que estaba con la China, se empieza a decir boludeces con una piba que estaba con nosotros. Y siempre fue así: gente que no tiene nada que ver. Más los que dicen: ‘Mirá, están juntos ahí'. Y empiezan a filmar. Y capaz de aquella mesa dicen un bocadillo, por allá otro... Y también hay que ponerse a pensar que están las mujeres fan de la China, están las mujeres fan de Wanda. Entonces, entre entre fanáticas y gente, eso fue lo que pasó, esa fue la discordia”, agregó en su relato.

“Empiezan a gritar todos, se armó un quilombo y obvio que ellas tienen que hablar más de cerca. No es que estaban atentas a los gritos y todo eso. A Wanda le dije: ‘Dale, vamos, que vamos a quedar para el or... y no estamos haciendo ni quilombo’. Y nos fuimos. Mauro estaba sentado allá, en una mesa, con un montón de gente y ni cabida”, cerró con su relato.