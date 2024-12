Camilota mintió sobre su tratamiento en Cuestión de Peso y recibió una dura sanción: la palabra de Mario Massaccesi

Ante su particular actitud con el tratamiento, Camila Deniz debió enfrentarse a la medida impuesta por la producción (Video: Cuestión de Peso - El Trece)

Camila Deniz supo destacarse en la nueva edición de Cuestión de Peso (El Trece) desde el comienzo. Si bien pasó por la eliminación y obtuvo una segunda oportunidad en el repechaje, la hermana del ex Gran Hermano Thiago Medina intentó sacar a relucir su determinación por conseguir una vida saludable. Sin embargo, el camino por el alta médica no le fue para nada fácil, por lo que la joven tuvo que afrontar una dura sanción ante los reiterados fallos en el tratamiento. Además, Mario Massaccesi dio su palabra a Teleshow sobre lo ocurrido con la competidora favorita del público.

En la última emisión del ciclo, el conductor se vio obligado a compartir la decisión que tomó la producción con la competidora. Con un sobre negro en las manos, expresó: “Debido a los sucesos de público conocimiento, la producción decide suspender a Camila del programa y de las actividades correspondientes por el lapso de una semana, esperándola en la eliminación del día miércoles 11 de diciembre, momento en el que debe cumplir el objetivo semanas predeterminado”.

“A partir de este momento, después del pesaje, queda suspendida”, destacó el animador, quien luego dio paso a que la jugadora favorita del ciclo se enfrentara a la balanza. Con los nervios a flor de piel, la muchacha pesó más de un kilo respecto al control anterior y quedó en la cuerda floja. “¿Con cuánto tendría que bajar para la semana que viene?”, indagó la competidora, a lo que el panel de médicos le indicó que debía perder el doble de lo que había subido.

Luego de la dura medida que recibió Camila, el presentador habló con este medio sobre el tema: “Como el resto de los participantes, hizo un esfuerzo gigante en estos siete meses para llegar a su objetivo, su primera alta. Está muy cerca de lograrlo. Esta sanción de la producción, que ya se aplicó en otros integrantes del programa, también suele ser aprovechada para reflexionar, reconsiderar, replantearse lo que están haciendo con ellos mismos y como integrantes de un equipo en pleno tratamiento”. Sosteniendo esa línea, Mario aseguró que “puede ser vista como una oportunidad para, fuera del ciclo, aplicar todo lo aprendido”.

Pese a su tono firme, el periodista se mostró contemplativo: “Es normal que haya momentos de cansancio o que estén abrumados por temas personales, familiares... lo importante es hablarlo siempre”, aseguró. “Hay un equipo de profesionales, médicos, psicólogos, nutricionistas, coaches, a disposición. La mentira o el ocultamiento en los que todos solemos caer alguna vez, lo único que hace es convertirse en un ‘boomerang’ para la salud de quien está en proceso de tratamiento”, completó el presentador, quien dejó en claro su preocupación por Camila.

Los motivos de la sanción

Cuando Camilota se encontraba a pocos kilos de alcanzar su meta, Massaccesi le pidió que “no tire de la cuerda” y dio sus argumentos. “La única que se perjudica sos vos. Terminás creyéndote tus propias mentiras y hay que decir basta, si no, nos tomás a todos como tontos. Entiendo que te pongas mal…”, expresó mientras hablaba con la joven, quien se encontraba hablando desde la clínica Cormillot. Por su parte, ella acotó: “No quiero hablar de mi vida privada. Si no lo hago con mis seguidores, no quiero”.

Con una postura decisiva, el conductor respondió: “Nadie te pide que lo hagas, sino que tenés que saber que hay un equipo a tu disposición”. Y, sosteniendo esa línea, continuó: “A nadie se le pida que exponga que exponga partes de su vida privada que no quieran hacerlo. Lo que te recuerdo es que, respecto a lo que ocurra en tu vida, así como lo hablás con tu psicóloga, con tu nutricionista, Estefanía, y que lo hablan con el doctor Cormillot cuando los reúne… Tenés a Sergio Verón corriendo detrás de ti, tenés a un equipo, solo hay que levantar un teléfono para conocer de tu vida privada y pedir lo que necesitás cuando tu salud o tratamiento está en peligro. Todos terminan bailando al ritmo tuyo y no es bueno”, enfatizó, visiblemente enojado.

“Parece una tomada de pelo, estás floja de papeles. No estoy hablando de este fin de semana donde tenemos que hablar de esto, sino de muchos atrás. Decís que hacés todo bien y en la balanza no se refleja. Incluso, el sábado por la noche le mandaste un mensaje a Estefi para que te dé proteica”, expuso ante los televidentes. Por su parte, Camilota le dio la razón: “Yo le mandé un mensaje a Estefi para que me ayude porque me la mandé y la reconozco”.

Sin dar el brazo a torcer, Mario continuó con sus retos. “Entonces, es una tomada de pelo. Si mandás videos con naranjitas y peritas, luego el sábado a la noche le decís a Estefi que te la mandaste, es una falta de respeto para tus seguidores y los profesionales. Ella está las 24 horas, pero durante el fin de semana dijiste otra cosa, como en el desayuno das otra versión. No se puede permitir eso”, sentenció el presentador, a lo que ella le aseguró que sus problemas se presentaron ante la falta de una medicación. “Me da vergüenza decirlo, pero tomo una pastilla para la ansiedad. No quería pedir dinero para comprármela y ayer a la noche, lo primero que hice fue ir a una farmacia para adquirirla y tomarla”, aseguró. Esto fue la gota que colmó el vaso, ya que el doctor Verón intervino y exclamó: “Yo les proveo la medicación. Sé que muchos tienen poco trabajo o no tienen. La clínica, o si está indicado por los médicos, yo de alguna manera se los voy a conseguir”.