Así fue el reencuentro de Pampita y Wanda Nara luego de la polémica por la filtración de los chats

El encuentro de Wanda Nara y Pampita luego de los chats (Video: Instagram)

El lunes por la tarde Wanda Nara mostró en sus redes sociales las pruebas de su amistad con la China Suárez años antes de que estalló el escandaloso Wandagate. Con una serie de chats que subió en sus historias de Instagram, reveló la forma en la que Eugenia hablaba de Carolina Pampita Ardohain después de convertirse en la tercera en discordia en su matrimonio con Benjamín Vicuña. Horas más tarde, Wanda y Pampita se reencontraron tras la filtración de las capturas de pantalla y lo compartieron en redes.

Lo que muchos pensaron que iba a ser un encuentro tenso terminó reflejando un momento entre amigas. Fue Zaira Nara, recién llegada de un viaje a Tailandia con Pampita y otras modelos, la encargada de compartir la primera imagen en sus historias. En el video que subió, se las puede ver a las tres en sus respectivos lugares, con una sonrisa de oreja a oreja y ni un rastro de mala onda entre ellas.

Tan solo unos minutos después, la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) reposteó el video en su propio perfil y le sumó un mensaje que deja en claro lo que siente por la jurado de Los 8 Escalones. “Las amo”, escribió junto a dos emojis de rosas rojas, elección que no es casual, ya que Carolina eligió un vestido rojo y un maquillaje a tono. La cosa no quedó allí y horas más tarde se tomó una selfie con Pampita.

La selfie de Wanda Nara y Pampita tras la filtración de los chats en redes sociales (Foto: Instagram/wanda_nara)

Hasta el momento la expareja de Roberto García Moritán no compartió con sus seguidores ninguna de estas fotografías y videos con las hermanas Nara, sin embargo, sus historias se encuentran repletas de momentos detrás de cámaras del evento que reflejaba a los personajes del año: fotos con Valeria Mazza y Flor de la V, los detalles de su look y hata el divertido encuentro con Grego Rossello.

Si bien la única intención de Nara era mostrar la relación que tenía con la China, terminó involucrando a toda una familia en su pelea con Mauro Icardi, ante esto la pampeana reaccionó de la mejor manera posible y con un audio a Yanina Latorre dejó en claro que no tiene intenciones de ser parte del escándalo. “Con Eugenia tengo re buena relación de comunicación, nos hablamos, nos acompañamos en la crianza de los chicos, porque son hermanos y se aman”, aseguró la modelo con la voz tranquila y sin titubear.

La respuesta de Pampita a los chats de Wanda Nara y la China Suárez (Video: El Observador)

Luego, agregó: “Para nosotras es re importante ese vínculo y lo cuidamos un montón, somos adultas y responsables de los chicos. Reina la paz, la comunicación y el respeto mutuo siempre entre nosotras”. Y ratificó sus intenciones de no opinar acerca de lo que escribió Eugenia: “No tenemos nada que decir. Hemos construido una muy buena relación en estos años. Y todo vale la pena por la felicidad de los chicos”.

A pesar de que Ardohain no se declaró enojada ante la situación, la actriz de Casi Ángeles, quien hasta el momento no habló sobre lo trascendido, tomó la decisión de iniciar acciones legales contra la empresaria. Su abogado, Agustín Rodríguez, dio detalles de la situación ante el equipo de DDM (América) y aseguró que irán por la vía civil y piensan ir también por el lado penal.

En alusión a las conversaciones privadas que compartió la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) en sus historias de Instagram, el abogado comentó: “Eso estuvo relacionado con el daño hacia ella. Hay un montón de afirmaciones por parte de la señora Nara que no tienen nada que ver con la realidad. Entre ellos, que Mauro le habría pagado la consumición, que se habría ido con él, que lo emborrachó y lo llevó en ese estado a una pericia psiquiátrica”. En cuanto a su veracidad, Rodríguez explayó: “Tenemos que verlo. Algunos son reales y otros no sabemos. Son chats de hace tres años, entonces… El problema es que hay filtración de privacidad, que es un delito. Además, quiero aclarar que la China nunca fue a Santa Bárbara y que es otra mentira”.