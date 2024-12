Las fotos románticas de Marina Calabró y Rolando Barbano después del Martín Fierro de Cable 2024: “Igual ganamos”

En medio de la importante noche de los galardones, la dupla expresó sus sentimientos tras la velada

La 28ª edición de los Martín Fierro de Cable, celebrada este domingo por la noche, no solo premió lo mejor de ese ámbito de la televisión argentina de los años 2022 y 2023, sino que también dejó momentos inolvidables en la alfombra roja. Entre ellos, el protagonizado por Marina Calabró y Rolando Barbano, quienes acapararon los reflectores con su complicidad y las muestras públicas de su relación.

Aunque ninguno de los dos se llevó una estatuilla esa noche, la pareja demostró que los premios pueden pasar a un segundo plano. A través de sus redes sociales, compartieron tiernos momentos que resumieron su noche juntos en el evento multitudinario. En su cuenta de Instagram, Calabró publicó una imagen en la que Barbano le daba un beso en el cachete, acompañada de la frase: “Hoy ganamos perdiendo, mi amor”. La respuesta de su novio no tardó en llegar: “Para mí, sos siempre la mejor. En todo”.

Más tarde, él subió una publicación con una postal familiar donde se los ve a ambos compartiendo un beso en los labios, en el que escribió: “Igual ganamos”, mientras que la conductora de El Observador respondió: “Esta vez sí ganamos, mi amor”, sellando el intercambio con emojis de corazón y fuego. Las imágenes y mensajes no solo mostraron su unión, sino que también cautivaron a sus seguidores, quienes destacaron lo bien que se ven juntos. “Viva el amor”; “¡Me encantan juntos! A disfrutar”; “Hermosa pareja, qué bueno que se muestren”; “La pareja más hermosa de los premios”; “Sigan presumiéndose ambos”; fueron algunas de las reacciones que dejaron sus fanáticos en las últimas horas.

Profundamente enamorada, la conductora expresó sus sentimientos en su perfil personal (Instagram)

En la alfombra roja, la periodista de LN+ expresó su alegría por haber sido nominada en una de las ternas, compartiendo su emoción con Guido Záffora, quien los recibió en esa ocasión. “Estoy tan contenta, para los periodistas que venimos del espectáculo siempre colar en la actualidad es muy complejo. La nominación es labor periodística 2023, comparto con compañeras fabulosas como Débora Plager, Carolina Amoroso, Mariana Brey, así que estoy re emocionada con esta nominación”, dijo, con una sonrisa, ante las cámaras.

Cuando Záffora le consultó si esta vez la dedicatoria sería para su pareja en caso de ganar, ella respondió con un toque de humor: “Hoy, si gano, va para él”. Por su parte, su acompañante bromeó: “No sé, veremos...”. Sin embargo, el periodista dejó en claro lo importante que era la velada para ambos “Estamos muy bien, muy contentos. Muy feliz de acompañar a Marina en esta noche que es mega especial para ella”. Incluso, ante un comentario sobre cómo se los menciona en redes como “Barbano-Calabró”, él corrigió con humor: “Calabró-Barbano”, a lo que ella agregó entre risas: “No hay problemas de cartel. Nosotros nos divertimos... y más que barato, nos divertimos gratis”.

Tras el posteo de su pareja, Barbano compartió una tierna postal en su perfil (Instagram)

Cabe recordar que a mediados de este año, el vínculo entre ambos quedó en evidencia en la ceremonia de los Martín Fierro de Radio, cuando Marina dedicó su premio a Barbano: “Se lo quiero compartir a mi amor. Sí, a vos, Rolando. Gracias”, mientras las cámaras lo enfocaban junto a su hijo. Sin embargo, cuando él ganó en su terna, aunque agradeció a su familia y colegas, evitó mencionarla directamente.

Su dedicatoria incluyó palabras para sus colegas: “Se lo quiero dedicar especialmente a Jorge Lanata, estamos esperando que esté con nosotros rápido, lo queremos, lo amamos. Estoy agradecido con él por mostrar mi trabajo y siempre estaré agradecido”, y para su familia: “Para mí es importante recibir este premio, recibirlo con mi hijo Rocco a quien se lo dedico, se lo dedico a mi hija Nina que está en casa, a mi viejo querido, a mi mamá, a mi hermana, a mis amigos, y a la gente de la 271″.

Marina Calabró y Rolando Barbano se mostraron juntos en la ceremonia de premiación (Video: Martín Fierro de Cable 2024 - América)

Otro de los temas que surgió en la charla con Záffora fue el particular entcuentro entre Barbano e Iliana Calabró, hermana de Marina. Sobre esto, el columnista de Lanata sin Filtro (Radio Mitre) aclaró lo ocurrido en una premiación anterior: “No es que no la saludé, sino que me escapé de la cámara. No fue tanto invento...”, desestimando las especulaciones de una mala relación.