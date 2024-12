Iliana Calabró habló sobre el desencuentro que tuvo con Rolando Barbano: “Le iba a decir algo y me quedé muda”

Iliana Calabró y Rolando Barbano

Iliana Calabró, invitada al programa “Team Ubfal”, conducido por Laura Ubfal en América TV, habló sobre su inesperado encuentro con su cuñado Rolando Barbano. La actriz, que integra el elenco del notable éxito que es Perdidamente, que dirige José María Muscari en el Multiteatro Comafi, respondió sobre lo sucedido el martes 25 de noviembre, cuando ambos se cruzaron en la calle mientras ella esperaba el móvil de la producción del programa Los 8 Escalones. Ambos estaban invitados a formar parte del panel, pero en distintos horarios. Así, mientras ella esperaba su remise, él ingresaba apurado. “Viste que te mandan los remises, el autito, y cuando abría la calle se me iba el autito. Estaba indignada porque no venía”, acotó Iliana. “En eso, me llevan puesta. Cuando le iba a decir algo, veo que es él, así que me quedé muda”, añadió.

Este encuentro fue la primera vez que Iliana veía físicamente a Barbano, a quien describió como “muy alto y delgado”. La sorpresa no fue solo para ella, ya que ambos parecían no esperarlo. Según Iliana, Barbano también mostró un gesto de desconcierto ante la situación.

El incómodo encuentro entre Iliana Calabró y Rolando Barbano

La escena se tornó aún más peculiar debido a la presencia de una cámara del programa LAM (Los Ángeles de la Mañana), que estaba en el lugar por casualidad. Barbano, al percatarse de las cámaras, intentó evitar ser grabado. Esto agregó un elemento de tensión y comicidad a la situación, que quedó registrada para el público. Iliana comentó: “Él venía escapando del móvil, de las cámaras de LAM. Yo me sorprendí igual que él”.

Ese día, el móvil mostró el momento en que ambos cruzaron miradas e Iliana intentó saludar al periodista con un “hola”. Sin embargo, la reacción de Barbano fue distante: él simplemente sonrió y continuó caminando sin responder al gesto. Esta actitud no pasó desapercibida para el movilero de LAM, quien exclamó: “¡Esperá, Rolando, vení! Me encanta este encuentro, ¡el encuentro del año!”. A pesar de los intentos del periodista por detenerlo, Barbano no frenó su marcha y siguió su rumbo.

Entre risas, Iliana trató de describir lo ocurrido: “Ay, nos chocamos... Se fue”. Más tarde, al reconstruir la escena junto al cronista, agregó: “Yo me quedé sorprendida igual que vos. Vos venías corriéndolo a él y yo estaba acá”. A pesar de la sorpresa del momento, Iliana dejó entrever que la situación, aunque inesperada, no le resultó incómoda.

La relación entre Iliana Calabró y su hermana, Marina Calabró, fue otro de los temas mencionados. Iliana compartió algunos detalles sobre su comunicación con Marina,como una reciente llamada telefónica en la que intercambiaron saludos y hablaron de temas familiares. “Hoy me mandó un beso por teléfono”, mencionó Iliana, dejando claro que mantienen un contacto cordial.

(Captura de video)

También se abordó una situación puntual relacionada con una salida al teatro y una cena que no llegó a concretarse. Según Iliana, se habló de que Marina y su pareja, Rolando Barbano, asistirían a ver la obra “Perdidamente” y luego compartirían una comida con Iliana y su pareja, Luis, pero la actriz aclaró que no recibió una invitación formal. “La verdad es que no se cursó esa invitación. En un momento Marina va a venir a ver Perdidamente”, explicó. “Ya se va a dar, no se si ahora o después vamos a compartir una cena. No hay que apurar las cosas”, cerró el tema.

Pese a este malentendido, Iliana expresó su apoyo incondicional hacia su hermana y su deseo de compartir momentos juntas en el futuro. “Siempre que ella esté feliz, yo la voy a acompañar”, afirmó, demostrando una actitud conciliadora.

Por otro lado, Iliana también mencionó que su pareja, Luis, atraviesa un problema de salud, ya que se rompió el tendón de Aquiles. Esto, según ella, ha limitado algunas actividades en pareja, lo que podría haber influido en que no se concretara la salida planeada con Marina y Barbano. “Tiene el tobillo hinchado y por eso no hicimos la salida juntos”, comentó.