Rolando Barbano repondió si espera que Marina Calabro le dedique el Martín Fierro de Cable

Marina Calabró y Rolando Barbano, juntos y enamorados en el Martín Fierro de Cable tras la polémica

Una de las parejas más esperadas en la noche del Martín Fierro de Cable era la de Marina Calabró y Rolando Barbano. La periodista está nominada por su labor en LN+ durante 2023. En la alfombra roja fueron abordados por Guido Záffora, y ella mostró su euforia por la nominación: “Estoy tan contenta, para los periodistas que venimos del espectáculo siempre colar en la actualidad es muy complejo. La nominación es labor periodística 2023, comparto con compañeras fabulosas como Plager, Carolina Amoroso, Mariana Brey así que estoy re emocionada con esta nominación”.

Záffora le preguntó que hoy, si gana, la dedicatoria sería para Barbano. Todos recordaron el día que ambos ganaron la estatuilla en el Martín Fierro de Radio. Esa noche, la primera en subir a recibir el galardón fue Marina Calabró, que antes de llegar al escenario le dio un beso en la nuca a Barbano y los abrazó. En la dedicatoria, luego de señalar su admiración por las compañeras de terna y dedicarselo a Jorge Lanata, a sus compañeros, a APTRA y a sus padres... llegó el momento de blanquear su relación: “Se lo quiero compartir a mi amor. Sí, a vos, Rolando. Gracias”, mientras la cámara se detenía en el hombre de policiales, que estaba junto a su hijo.

Pero cuando le tocó el turno a Barbano, abrazó a su hijo, le dio un beso en la frente a Calabró y subió al escenario. Primero dijo: “Se lo quiero dedicar especialmente a Jorge Lanata, estamos esperando que esté con nosotros rápido, lo queremos, lo amamos. Estoy agradecido con él por mostrar mi trabajo y siempre estaré agradecido”. Luego, sin dar nombres propios, hizo énfasis en sus compañeros de radio. Y luego, sí, puntualizó: “Para mí es importante recibir este premio, recibirlo con mi hijo Rocco a quien se lo dedico, se lo dedico a mi hija Nina que está en casa, a mi viejo querido, a mi mamá, a mi hermana, a mis amigos, y a la gente de la 271″. Ni una mención a Marina Calabró.

Guido Záffora, Marina Calabró y Rolando Barbano en la alfombra roja

Esta vez, podría ser el turno de Marina. Pero el periodista se anticipó a la respuesta de ella y dijo “No se, veremos...”. Pero contó que están “muy bien, muy contentos”, y él especialmente “muy feliz de acompañar a Marina en esta noche que es mega especial para ella”.

Záffora les comentó que la pareja en las redes es Barbano-Calabró, pero él corrigió: “Calabró-Barbano”. La periodista, con una sonrisa, explicó que entre ellos “no hay problemas de cartel”. Y que “más que barato, se divierten gratis”

Barbano también respondió sobre su incómodo momento con Iliana Calabró, la hermana de Marina. El martes 25, mientras Iliana salía del edificio de una productora para grabar Los 8 escalones y Barbano justo estaba por entrar al mismo lugar para grabar para el mismo envío, una cámara de LAM (América) atestiguó el inesperado encuentro. Cuando cruzaron miradas, Calabró atinó a decirle “hola”, pero el periodista especializado en temas policiales se limitó a mirarla, a sonreír y se dio vuelta, rumbo a su destino, sin devolverle el saludo. Hoy, Iliana contó lo sucedido en Team Ubfal, y señaló que “Viste que te mandan los remises, el autito, y cuando abría la calle se me iba el autito. Estaba indignada porque no venía”, acotó Iliana. “En eso, me llevan puesta. Cuando le iba a decir algo, veo que es él, así que me quedé muda”, añadió.

Barbano, por su parte, explicó en la alfombra roja: “Fue un invento no es que no la saludé, es un invento, me la choque, me escapé de la cámara, no quería hacer un show...”. Y su novia completó: “Hoy Iliana me llamó para desearme suerte y le dije que estaba con Rolando y le mandó besos. Se dio de manera demasiado fortuita, justo había prendida una cámara. Cuando hay una cámara prendida es complejo, qué le va a decir, ¿hola encantado de conocerte?”