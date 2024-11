Germán Martitegui descalificó a Cande Molfese durante una prueba en Bake Off Famosos: “No podés chupetear así”

Bake Off y la prueba de las flores

La cocina puede ser un refugio, un arte o una simple rutina, pero para Germán Martitegui es también un campo de batalla. La llegada del afamado chef a Bake Off Famosos marcó un punto de inflexión en el programa. Este miércoles, su rigor y mirada incisiva se hicieron sentir, al dejar en claro que no hay margen para la mediocridad, ni siquiera entre las celebridades.

Martitegui, conocido por su estilo directo en las ediciones de MasterChef, no tardó en dejar su impronta en este nuevo reality. En reemplazo de Maru Botana, quien se ausentó por motivos personales, el chef se presentó como un juez severo pero apasionado por la excelencia. Su debut fue anunciado por Wanda Nara el martes 26 de noviembre: “Hoy contamos con la presencia de uno de los chefs más importantes del país, una persona respetada y un chef exigente. Bienvenido Germán Martitegui”.

En su primera aparición, el reconocido cocinero se mostró tranquilo, como quien evalúa el terreno antes de atacar. “Vine de torta de cumpleaños. Muy contento de estar acá. Los estuve viendo y hay cositas que quiero hablar con cada uno. Los jurados están un poco más buenos que antes, son permisivos”, comentó con un tono casi paternal, haciendo alusión a su traje color rosa, que pronto dio paso a la firmeza que lo caracteriza.

El verdadero impacto se sintió durante el episodio del miércoles, cuando los participantes Mariano Iúdica, Cande Molfese y Nacho Elizalde se enfrentaron a una prueba de eliminación. El desafío: crear flores comestibles, un reto tan delicado como traicionero. Desde el comienzo, el ambiente estuvo cargado de tensión. El jurado invitado, en esa instancia, no dudó en evaluar los resultados con ojo crítico.

“No está mal, pero las podrían haber hecho un poquito más chiquitas y hubiesen quedado más delicadas”, comenzó diciendo mientras examinaba cada detalle. Luego, el golpe. Dirigiéndose a Cande Molfese, lanzó una frase que dejó al estudio en silencio: “Hay una descalificada… no podés chupetear toda la rosa”.

Germán Martitegui en Bake Off Famosos

Molfese, con una sonrisa nerviosa, no pudo ocultar su incomodidad tras haber utilizado una particular técnica para lograr el resultado esperado. La observación fue tan quirúrgica como contundente. Pero no todo se detuvo ahí. Nacho Elizalde también recibió una crítica punzante: “Hiciste dos y no lograste hacer bien ninguna de las dos”. En contraste, Mariano Iúdica fue el único que salió airoso de la situación, con el chef destacando su esfuerzo.

El impacto de la llegada del reemplazo de Maru no pasó inadvertido entre los participantes. Muchos mostraron nerviosismo ante su llegada, conscientes de su fama de juez implacable. Sin embargo, no todos cedieron ante el temor. Damián de Santo, con una actitud desafiante, declaró: “Tengo que conquistar a Germán porque es muy serio. A mí me gusta el desafío de hacer reír a un serio”.

Las palabras del actor resonaron como un intento por aligerar la atmósfera, pero la realidad del estudio era otra. Martitegui, con su postura de autoridad, parecía invulnerable al humor. “Este programa necesita más rigor, y yo estoy acá para eso”, sentenció, de acuerdo al personaje que construyó en los medios y que tanta repercusión tuvo en la audiencia.

Es que la cocina de Bake Off Famosos ya no es solo un escenario de entretenimiento; con Martitegui al mando, se convirtió en un crisol donde las celebridades deben demostrar que están a la altura del desafío, en momentos en que el ciclo llega a sus instancias definitivas. Porque en el mundo de Martitegui, el talento no basta: la exigencia lo es todo.