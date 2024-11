Furor por la salida nocturna de Lenny Kravitz en Buenos Aires: el menú que degustó y las fotos con los fans

Lenny Kravitz posó con los fans luego de salir del restaurant (Video: X)

El legendario cantante estadounidense Lenny Kravitz desató el entusiasmo de sus seguidores en su regreso a Argentina como parte de su gira mundial Blue Electric Light Tour 2024. Esta serie de conciertos, que celebra el lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio, llevó al artista a recorrer varios países de América Latina antes de sus esperadas presentaciones en el Movistar Arena de Buenos Aires este 27 y 28 de noviembre.

Desde su llegada a Buenos Aires, Lenny Kravitz demostró una cercanía que cautivó a sus seguidores. El artista aterrizó dos días antes que su equipo, aprovechando el tiempo para sumergirse en la vida porteña. Alojado en el lujoso Four Seasons Hotel Buenos Aires, el cantante de “American Woman” no se limitó a los preparativos de sus conciertos, sino que decidió explorar la ciudad y disfrutar de su reconocida oferta cultural y gastronómica. Fiel a su estilo clásico y rockero, el cantante lució un jean, una campera de cuero, botas, el cabello recogido dejando su cara libre y unos anteojos de sol, que no cumplieron la función de ocultar su identidad.

Durante su recorrida se lo vio en Naranjo Bar, un local ubicado en el barrio de Chacarita, donde le regaló un instante inolvidable a los ocasionales comensales y a los fanáticos que lo esperaban fuera del local. Un rato más tarde cenó en Chuí, un restaurante vegetariano de moda ubicado en Villa Crespo, que se destaca por su propuesta culinaria innovadora. En un gesto que refleja su carisma, Kravitz no solo saludó a los presentes, sino que también accedió a tomarse fotografías con ellos minutos antes de subir al auto y partir del lugar. Durante los segundos que estuvo con las personas fuera del restaurante se lo pudo ver regalando sonrisas y momentos únicos a sus admiradores, alejado de ciertos comportamientos que acompañan a las figuras.

Así salía Lenny Kravitz del restaurante (Captura)

Lenny llegó alrededor de las 20 horas junto a un grupo reducido de seguridad. Teleshow tuvo acceso al menú que pidió el cantante estadounidense. A modo de entrada pidió la focaccia de masa madre a la leña, que según los testigos lo enloqueció tanto el sabor ahumado que se tentó y pidió una más.

Como segunda entrada probó la palta quemada, el queso llanero y el platito del día: un ceviche de sandía ahumada. Después le sirvieron un ramillete de gírgolas a la leña y cerraron con la que denominan “la joyita de la corona de la carta”, el Doble Magic, brioche de gírgolas y salsa de chiles tatemados. Todo esto lo acompañó con un vino blanco de la Patagonia y un tinto ligero de Maimará, ambas botellas de autor, una de las características del local: “Se fueron felices y agradecidos. Prometió volver”, le comentaron a este medio.

Lenny Kravitz visitó dos restaurantes el día anterior a su show (Foto: Instagram/Hernán Buccino)

Antes de los recitales de Kravitz en el Movistar Arena habrá tiempo y espacio para un importante crédito local. Marilina Bertoldi es la artista elegida para ser el show de apertura, actuando a partir de las 20 en ambas fechas. Nacida en 1988 en la ciudad santafesina de Sunchales, cuenta en su haber con un interesante recorrido en el underground con su extinto proyecto Marilina Connor Questa (luego acortado a Connor Questa). En paralelo, fue desarrollando un camino en solitario que ya cuenta con cuatro álbumes de estudio y un ep.

El tour, que comenzó en Brasil, incluye escalas en países como Uruguay, Chile, Perú y Colombia, donde cerrará su paso por Sudamérica con un concierto en Bogotá el próximo 11 de diciembre. Posteriormente, la gira continuará en Europa a partir de febrero de 2024, llevando su música a países como Francia, Reino Unido, Italia y España, hasta culminar el 14 de abril en Burdeos, Francia. Será la cuarta visita del nacido en Manhattan a nuestro país, quien a sus 60 años sigue revalidando sus credenciales como uno de los grandes artistas de su tiempo.