La escapada romántica de Luciano Castro y Griselda Siciliani: “Hoy dormís en mis brazos”

La dupla emprendió un breve viaje a Mar del Plata y compartió sus mejores momentos (Video: Instagram)

El romance entre Luciano Castro y Griselda Siciliani continúa siendo uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo. Si bien la relación no estuvo exenta de verse involucrada en diferentes controversias, y en las últimas semanas vivió una serie de cruces mediáticos con Sabrina Rojas, la ex del actor, el amor entre ellos parece ser más fuerte. Como lo demostraron al emprender un fugaz viaje a Mar del Plata que estuvo lleno de gestos románticos que causaron sorpresa entre sus seguidores, ya que no acostumbran a hacerlo.

Previo al fin de semana, Griselda y Luciano tomaron hacia la ciudad balnearia en su auto. Entre canciones y mates, la dupla disfrutó del trayecto que tenían hasta su destino. “Escapadita”, escribió la protagonista de Envidiosa, quien se mostró con un look total-denim, un par de lentes oscuros y unos aros de gran tamaño. Por su parte, su novio fue más ligero y optó por una musculosa negra y un short negro.

Sin embargo, el viaje quedó en un segundo plano luego de que Siciliani enfocara los diferentes detalles del actor que tuvo con ella. El primero se trató de una tierna dedicatoria de Castro, quien entonó un verso de “Un lugar perfecto”, de Callejeros, que no parece casual. “Hoy dormís en mis brazos y eso es una verdad”, fueron las palabras que se escucharon tanto del vehículo como de la boca del exmarido de Sabrina Rojas mientras estaba sentado en el asiento del conductor.

La tierna postal que subió Griselda con Luciano de su escapada a Mar del Plata (Instagram)

Tras su llegada, ambos compartieron un íntimo fogón a las afueras de su hospedaje y, luego de esa primera noche juntos, capturaron todos los tiernos momentos que vivieron ante la cámara. Entre besos y caricias por parte de Luciano a su novia, fotos ante el espejo, fotos con efectos fuera de lo común y hasta caminatas al lado de una enorme piscina al aire libre fueron algunos de los detalles que la actriz destacó de su escapada que realizó la semana pasada, pero que recién ahora difundió en las redes sociales.

Incluso, luego de que su breve viaje, ella volvió a resaltar una de las tantas fotos que se tomaron juntos. Ante un espejo, ella lució un atuendo que consistía en sandalias con plataformas, una falda con un diseño animal print y una remera larga con un estampado de dos flores. Mientras, que él se decidió por un estilo deportivo que pudo apreciarse previamente durante su viaje a Mar del Plata.

Griselda Siciliani dio detalles sobre su vínculo con Luciano Castro en medio de la tensa situación con Sabrina Rojas (Video: Socios del Espectáculo - El Trece)

Esta escapada fue otra prueba del gran amor de la dupla. Con un gran positivismo, Griselda se refirió a este vínculo tan solo unos días atrás ante un cronista de Socios del Espectáculo (El Trece), quien indagó si continuaban saliendo. “Sí, señor, lo estamos. Eso es noticia vieja”, aseguró en plena calle Corrientes. Acto seguido, el enviado del ciclo aprovechó en indagar sobre las versiones que circulan entre la exmujer de su pareja y este. “El otro día Sabrina le dijo a nuestro compañero Matías Vázquez que Luciano le seguía mandando mensajes para tener algún encuentro”, comentó el periodista. Por su parte, ella, firme en su postura, contestó: “No hablo de mi intimidad ni la de nadie. Cada una con su vida…”.

Sosteniendo esa línea, no dudó en dejar en claro cómo se encontraba atravesando su panorama emocional. “Estoy muy feliz”, expresó, con una sonrisa, ante la cámara del programa. Por otro lado, al ser consultada por el motivo que no compartían imágenes juntos, ella explicó: “Yo no soy de subir muchas…”. Sin embargo, los deseos del notero fueron cumplidos, ya que recientemente se mostró junto a su pareja en su cuenta de Instagram. “Te prometo y te arrobo para que te quedes tranquilo”, comentó Siciliani, con un tono jocoso, luego de que indague en su actividad en las redes sociales en el último tiempo.