Sabrina Rojas habló de su situación sentimental y ratificó su opinión sobre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Sabrina Rojas contó cómo es su situación sentimental y sostiene sus declaraciones contra Luciano Castro y Griselda Siciliani: “Siempre hablo con la verdad”

Durante una reciente entrevista en el programa Mañanísima (El Trece), Sabrina Rojas analizó el agitado 2024 que de a poco se termina y dejó entrever su postura sobre los “manejos” de su colega Griselda Siciliani, actual pareja de su exmarido, Luciano Castro.

“Fue un año espectacular. Fue uno de los mejores años de mi vida, realmente, sí”, afirmó Sabrina al comienzo de la entrevista, marcando su balance personal y profesional. Según sus propias palabras, fue el primer año en mucho tiempo que pasó en soltería, y la actriz lo valora como un momento de crecimiento y autorreflexión: “Creo que tiene que ver con esto de que estoy sola. Nunca estuve sola tanto tiempo. Entonces tengo la energía puesta muy en mí y nada más que en mí”.

Desde su ruptura con Castro, Rojas aprovechó su independencia para centrarse en sí misma, aunque mantuvo un romance con el locutor Luis Tucu López. Al recordar sus relaciones pasadas, la actriz reconoció que siempre había estado en pareja, desde los 16 años: “Estuve toda la vida de novia. Estuve, creo que desde que tengo 16 años, solo cuatro meses sola”.

Esta soltería le permitió un cambio de perspectiva: “A mí me gusta la vida en pareja, me encanta. Lo que me sucede es que ahora no me muero por estar en pareja”, reveló con serenidad. Sin embargo, la conversación subió de tono cuando fue cuestionada por sus anteriores declaraciones sobre Siciliani.

Sabrina Rojas volvió a referirse al escándalo con Griselda Siciliani y Luciano Castro

La actriz mantuvo firme su postura y se negó a retractarse, aunque admitió que la repercusión mediática fue mayor de lo esperado. “No me arrepiento de nada. Pero sí tengo ganas de frenar la situación porque, si bien soy de los medios, hago un programa diario, sé lo que puede rebotar más, lo que puede rebotar menos, nunca me imaginé tanto”.

En el mismo sentido, aseguró que se hace responsable de sus palabras y elige hasta donde contar: “Jamás dejaría de hablar más que por una sensación mía, no porque alguien me llame y me lo pida”, sostuvo contundente. Además, se mantuvo ajena a los comentarios externos y destacó que ahora elige priorizar su autenticidad. “Desde hace un tiempo que no me importa la opinión del otro. Y eso también me tiene más feliz”.

Por otro lado, y consultada puntualmente sobre su relación con Siciliani, no dejó lugar a dudas sobre las diferencias entre ellas asegurando que no comparte las actitudes que trascendieron respecto a la protagonista de Envidiosa: “Son manejos que claramente no tendría”, reiteró.

La sinceridad de Rojas también se reflejó en otra entrevista, esta vez en el programa Socios del Espectáculo, donde reiteró lo mucho que ha disfrutado de su tiempo desde que terminó su relación: “Estoy sola y muy feliz. Estoy pensando solo en mí”. Y pese a la controversia y el ruido mediático, Sabrina se mostró tranquila y en la misma entrevista comentó que es consciente de que sus palabras suelen generar reacciones, aunque no anticipó la magnitud que alcanzarían sus recientes declaraciones y siente que ya habló demasiado del tema. “Medio como me empalagué, como ya abrí la puerta, ahora la quiero cerrar un poquito”, concluyó con una sonrisa.