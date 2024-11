La palabra de Griselda Siciliani después de los dichos de Sabrina Rojas sobre su vínculo con Luciano Castro

Griselda Siciliani dio detalles sobre su vínculo con Luciano Castro en medio de la tensa situación con Sabrina Rojas (Video: Socios del Espectáculo - El Trece)

El romance entre Griselda Siciliani y Luciano Castro continúa siendo uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo. Sin embargo, la relación no estuvo exenta de controversias, especialmente por los comentarios y la exposición mediática que involucra a Sabrina Rojas, la exesposa del actor. Después de las picantes declaraciones de la conductora de Pasó en América, la protagonista de Envidiosa dejó en claro que su enfoque está en su noviazgo.

“¿Siguen con Luciano de novios?”, indagó el cronista de Socios del espectáculo. Con una sonrisa y sin titubeos, la actriz respondió: “Sí, señor, lo estamos. Eso es noticia vieja”. El cronista no dudó en mencionar los rumores recientes que involucran a la exmodelo con el padre de sus hijos. “El otro día Sabrina le dijo a nuestro compañero Matías Vázquez que Luciano le seguía mandando mensajes para tener algún encuentro”, comentó el periodista. Por su parte, la actriz, firme en su postura, contestó: “No hablo de mi intimidad ni la de nadie. Cada una con su vida…”.

Al ser consultada sobre el estado de su relación, fue breve pero clara: “Estoy muy feliz”. Ante la insistencia sobre por qué no compartirían fotos juntos, la actriz señaló: “Yo no soy de subir muchas…”. Sin embargo, accedió a la petición del notero de subir una imagen con Castro: “Te prometo y te arrobo para que te quedes tranquilo”. Como broche de oro, la entrevista cerró con un momento de humor cuando la actriz sorprendió al periodista al decirle que conocía su usuario en redes sociales, agregando: “Yo sé todo”.

La pareja comenzó su relación hace unos meses y no se enconden ante las cámaras (Crédito: RS Fotos)

Días atrás, Sabrina también habló recientemente de su vida tras el nuevo romance de Castro y los comentarios que realizó sobre Siciliani. En medio de una gala de premiación, la conductora aprovechó para referirse a su vida laboral. “Fue un año espectacular. Fue uno de los mejores años de mi vida, realmente, sí”, aseguró, sin dar muchos detalles. Según explicó, su estado civil fue clave para su crecimiento personal: “Creo que tiene que ver con esto de que estoy sola. Nunca estuve sola tanto tiempo. Entonces tengo la energía puesta muy en mí y nada más que en mí”. También reflexionó su experiencia en pareja y reconoció: “Estuve toda la vida de novia. Estuve, creo que desde que tengo 16 años, solo cuatro meses sola”.

“A mí me gusta la vida en pareja, me encanta. Lo que me sucede es que ahora no me muero por estar en pareja”, dijo con serenidad luego de verse envuelta en diferentes cruces con las parejas del padre de sus hijos en los últimos meses. En ese marco, se refirió a las declaraciones pasadas sobre Siciliani y Castro que siguen resonando. Al ser consultada, ella fue contundente: “No me arrepiento de nada. Pero sí tengo ganas de frenar la situación porque, si bien soy de los medios, hago un programa diario, sé lo que puede rebotar más, lo que puede rebotar menos, nunca me imaginé tanto”.

Sabrina Rojas contó apuntó contra Luciano Castro y Griselda Siciliani a meses de confirmar su romance (Video: Socios del Espectáculo - El Trece)

A pesar de la repercusión, aseguró que toma plena responsabilidad por lo que dice: “Jamás dejaría de hablar más que por una sensación mía, no porque alguien me llame y me lo pida”. También destacó que prioriza su autenticidad por encima de las críticas externas: “Desde hace un tiempo que no me importa la opinión del otro. Y eso también me tiene más feliz”. Y, cuando se le preguntó puntualmente por su relación con Griselda, Rojas dejó en claro: “Son manejos que claramente no tendría”, reiteró, con firmeza, en ese entonces.