La emoción de Jimena Barón al ser tendencia en redes sociales: “Me da mucha felicidad”

Jimena Barón agradeció al apoyo a sus fans (Foto: Instagram/jmena)

Jimena Barón es una persona con una gran presencia en las redes sociales: tiene seis millones de seguidores en Instagram. En los últimos días, se convirtió en noticia por ser la elegida para reemplazar a Wanda Nara en el viaje de una reconocida marca de joyas a Tailandia y desde que comenzó esta nueva aventura se volvió tendencia en las redes sociales.

Este viaje hizo que en todo momento esté compartiendo contenido tanto en el feed como en sus historias. Desde su miedo al viajar sola, debido a su temor a los aviones: “Es un desafío total para mí, que no me gusta para nada volar. Obviamente de las 19 horas dormí cuatro porque el avión se movió, pero yo voy aterrada”, contó en las primeras horas de este viaje. Hasta los divertidos momentos junto a Zaira Nara, Julieta Poggio, Pampita y Stephanie Demner, las otras argentinas elegidas para este viaje, que tiene una duración de seis días.

Fiel a su estilo, todas las cosas que publica tienen su toque humano, divertido y espontáneo que generó gran revolución en las redes sociales, lo que provocó que sea tendencia en X. Debido a la diferencia horaria y a que se encuentra trabajando no se había enterado de este logro. Las horas pasaron, alguien le contó lo sucedido y dejó un emotivo mensaje en su cuenta de X.

“Yo no doy tanta bola, pero estando acá en Tailandia me avisaron que estoy TT hace unos días y entré a ver qué onda”, comienza el posteo de la cantante de “La Cobra”. Embargada por la emoción, aseguró que se siente feliz por ser reconocida por cosas lindas y no un escándalo: “Me alegra inmensamente que no sea por haberme mandado una cagada y que estén diciendo cosas tan lindas”.

El mensaje de Jimena Barón a sus seguidores (Captrua de X/@baronjimena)

“Algunos tal vez están descubriendo mi contenido y tal vez a mí misma y me da mucha felicidad porque le pongo mucho amor. Gracias”, cerró Jimena junto a un emoji de corazón. Rápidamente, esta publicación se llenó de mensajes de sus seguidores que halagaron su frescura a la hora de hacer contenido y destacaron la divertida dupla que hace con la exparticipante de Gran Hermano. Si bien es la primera vez que hace referencia a este tema, no es la primera que le agradece a sus seis millones de followers el aguante.

Horas más tarde de esta misiva, tomó la decisión de hacer una segunda en su perfil de Instagram: “Yo estaba prendiendo un sahumerio y sonó el teléfono con la propuesta, mañana, Tailandia. Me sentí rara porque claramente 24 horas antes significaba que no habían pensado en mí en primera instancia”, arrancan las palabras de Barón. Y agregó: “Justo hacía unos días había contado que empecé el año re triste porque no me salió un proyecto que me dio mucha ilusión. He tenido mucho ego, no hubiese venido 5 años atrás. Por suerte ya no lo tengo, por suerte vine, como pude, con lo que tenía”.

El emotivo posteo de Jimena en Instagram

“Estando acá me avisan que hace unos días estoy tendencia en Twitter Argentina y la verdad no me importó mucho y siempre da miedo porque a veces dicen cosas feas que no me gusta leer, pero me escribieron varios amigos y me dijeron que entre a ver”, detalló, insegura de leer las cosas que decían de ella. Sin embargo, hizo de tripa corazón y se encontró con todo el amor de la gente: “Ahí una catarata de amor inesperada, que aunque el éxito para nada esté en las redes sociales, fue un mimo gigante”.

Con la intención de devolver el cariño escribió: “Es medio boludo agradecer estas cosas, pero estoy muy emocionada. Yo le pongo mucho amor a mi contenido y sinceramente este año viví de eso y me fue muy bien, pero todo esto es posible porque están ustedes ahí del otro lado”. Y para cerrar: “Nada, agradecer de todo corazón y comentarles que a pesar de la frivolidad de las redes, a veces también pasan cosas medio mágicas. Vine medio pachucha y me voy como la nena del video final”.