La salida de Mauro Icardi tras otro día de furia con Wanda Nara: música, risas y una foto que despertó rumores

Mauro Icardi fue a ver el show de Greeicy (Instagram)

En el agitado escenario mediático argentino, Mauro Icardi y Wanda Nara vuelven a ocupar las primeras planas, esta vez con episodios de sus vidas privadas que alimentan la fascinación pública. En medio de una disputa judicial con la conductora, el futbolista disfrutó de la noche porteña y fue visto acompañado, desatando rumores y especulaciones. El evento que marcó su salida nocturna fue el esperado concierto de la colombiana Greeicy en el emblemático Teatro Gran Rex.

Icardi no dudó en compartir a través de sus redes sociales imágenes de su velada. En su cuenta de Instagram, en un principio subió un video de la cantante bailando sensualmente sobre el escenario y, posteriormente, una fotografía juntos tras bastidores. La publicación, que rápidamente encendió las redes, mostró a un joven sonriente junto a una Greeicy exultante, en lo que parece ser un encuentro casual, aunque cargado de curiosidad mediática. La intérprete, conocida por su carisma y magnetismo escénico, conquistó audiencias en todo el mundo con su estilo que entrelaza reguetón, pop y música urbana.

Mauro Icardi no dudó en compartir las imágenes de lo vivido con Greeicy la noche del jueves (Instagram)

La artista, que debutó en Buenos Aires la noche de este jueves, dejó todo sobre el escenario en el marco de su gira internacional Greeicy-Yeliana World Tour. El show, cuidadosamente conceptualizado, exploró la dualidad de su personalidad: por un lado, la figura pública y deslumbrante que es Greeicy, y por otro, Yeliana, un nombre íntimo que evoca el legado familiar y la conexión con sus raíces.

“Tenía muchas ganas acumuladas de encontrarme con la gente que escucha mi música acá”, reveló en una entrevista con Teleshow antes de su presentación. “Me emociona demasiado, me siento súper afortunada y muy feliz. Es mi primera vez en el Gran Rex, un lugar icónico donde han estado artistas increíbles. De todos los shows que he hecho, creo que este es el más lindo hasta ahora”, agregó con evidente emoción.

La colombiana Greeicy es una de las artistas más destacadas de la música latina (Gentileza: Prensa Greeicy)

El espectáculo incluyó un despliegue visual y artístico que, según la cantante, marcó un hito en su carrera. Con canciones como “Att: Amor” y colaboraciones que la unieron a artistas como Tini Stoessel, Alejandro Sanz y David Bisbal, Greeicy logró conectar profundamente con el público argentino, que no dejó de corear sus temas durante toda la noche.

De hecho, sobre su relación con Tini, destacó que “es una de mis grandes amigas. Recuerdo que incluso me invitó a cantar años atrás en el Luna Park. Le estoy agradecida por eso. La invité a cantar conmigo en mi show en el Gran Rex, pero lamentablemente tenía un viaje de trabajo a Miami”, al revelar los motivos que llevaron a que no se pudiera lograr ese encuentro sobre las tablas. Sin embargo, aclaró que siempre existe la posibilidad de hacer una colaboración: “Las ganas están. Siempre estamos en contacto”.

Mientras tanto, en otro rincón de esta narrativa mediática, Wanda Nara disfruta de su relación con el cantante L-Gante, quien al referirse a los sucesos del miércoles último, en el que la conductora se presentó en la casa que está ocupando el futbolista mientras se encuentra en el país, aclaró: “Lo de Mauro no me sorprende, es un molesto. Tenés que ser plaga para ser millonario y andar pidiendo casa prestada. El verdadero caradura tóxico”.

Luego, el cantante decidió bajar el tono de su discurso, aunque sin dejar de opinar sobre las respuestas del deportista: “En asuntos familiares ajenos no me meto. Yo siempre estuve al tanto de sus actitudes, por eso no me sorprende. Yo le deseo lo mejor a él, espero que sepa manejarlo. Un hombre en su estado de obsesión y locura solo me da temor que caiga en una depresión”.

En un escenario donde las tensiones personales se entremezclan con los focos del espectáculo, la presencia de Mauro Icardi en el show de Greeicy añade un nuevo capítulo a su historia. La noche porteña, que comenzó como una celebración de la música, terminó consolidándose como un nuevo eje de atención en el panorama mediático.