L-Gante trató de tóxico a Mauro Icardi y habló del escándalo con Wanda Nara: “Siempre estuve al tanto de sus actitudes”

Desde reproches hasta fuertes acusaciones, el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener fin. Lejos de terminar con la polémica, L-Gante se metió en ese tenso ida y vuelta y opinó sobre la situación y las actitudes del futbolista.

Luego de una complicada jornada, en la que la conductora se mostró entre lágrimas y angustiada, el cantante de cumbia 420 trató de tóxico al delantero del Galatasaray. Todo sucedió cuando Yanina Latorre leyó en LAM (América) los mensajes que había intercambiado con el artista.

“Le pregunté si estaba enojado por lo de anoche, me dijo que estaba grabando un videoclip. Le pregunté por qué no acompañó a Wanda a una fiesta ayer”, comenzó la panelista. Acto seguido contó la respuesta del músico: “No fui porque se me rompió la camioneta, me cargaron gasoil, es para matarlo al playero. Lo de Mauro no me sorprende, es un molesto. Tenés que ser plaga para ser millonario y andar pidiendo casa prestada. El verdadero cara dura tóxico”.

L-Gante apuntó contra Mauro Icardi tras el escándalo con Wanda Nara

Luego, el cantante decidió bajar el tono de su discurso, aunque sin dejar de opinar sobre las respuestas del deportista: “En asuntos familiares ajenos no me meto. Yo siempre estuve al tanto de sus actitudes, por eso no me sorprende. Yo le deseo lo mejor a él, espero que sepa manejarlo. Un hombre en su estado de obsesión y locura solo me da temor que caiga en una depresión”.

Esta no es la primera vez que Elián Valenzuela, nombre real del cantante, apunta contra Icardi. “El que tenga miedo a morir que no nazca”, escribió en su último posteo en Facebook, que realizó pasadas las nueve de la mañana de este jueves, junto a dos fotos en lo que aparentaba ser su departamento ubicado en el barrio porteño de Núñez, donde comenzaron el día juntos.

En la primera postal, Valenzuela enfocó a Wanda, vestida con una camiseta negra con el logo de una conocida marca en blanco, mientras revisaba su celular en una terraza similar. Frente a ella, sobre la mesa de vidrio, había un plato con trozos de frutas frescas como sandía, mango, frutillas y mandarina, junto con otro teléfono que mostraba en su pantalla una serie de mensajes pertenecientes a una conversación de WhatsApp. En la segunda, el intérprete de “El último romántico” se mostró sonriente y con un par de anteojos negros, ante un espejo, y luciendo un look deportivo, similar al de su pareja.

Incluso durante su viaje a Río de Janeiro junto a Wanda Nara, el cantante aprovechó para criticar al futbolista. Durante un live que la pareja hacía en la cuenta de la conductora, L-Gante expresó de forma provocativa: “Aguante el Fenerbahçe”.

Días después, en sus redes sociales, el joven compartió un mensaje contundente para todos sus seguidores: “Me da mucha tristeza que aficionados del deporte en Turquía influyan con actos de amenazas y falta de respeto en lo personal hacia mí, hacia mi familia y hacia mi trabajo. Por eso mismo, en el día de hoy comparto los colores de mi equipo favorito y además me haré un gran fanático del Fenerbahçe”. Así, el artista no solo denunció el acoso que recibió de parte de los fanáticos de ese club y del exmarido de Wanda, sino que también oficializó su respaldo al Fenerbahçe, sumándose simbólicamente a la rivalidad contra el equipo de Icardi. Además, en otra de las historias, subió una foto del jugador Edin Džeko, estrella del equipo y rival directo de Icardi en la liga turca, acompañada de la frase “El verdadero 9″.