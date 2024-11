La escapada romántica de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa a Uruguay: caminatas por la playa, sol y relax

El perro de Marcelo Tinelli conoció la playa por primera vez (Video: Instagram/marcelotinelli)

Lejos del mundo de la televisión y el espectáculo, Marcelo Tinelli elige centrar su energía en disfrutar de sus hijos, viajar con su primo El Tirri y pasar sus ratos libres con Milett Figueroa, su actual pareja. A causa de esto, sus redes sociales se convirtieron en un diario de sus días. Así las cosas, aprovechando el fin de semana largo, el conductor se trasladó junto a la jurado del Cantando 2024 (América) a la casa que tiene en José Ignacio, Uruguay, y compartió las postales en sus historias de Instagram.

La pareja viajó el día viernes tan solo con la compañía de Bruno, el mastín tibetano que se convirtió en el nuevo miembro de la familia. En una de las primeras fotografías que compartió el conductor en sus historias se los ve en el patio de la casona que tiene en La Boyita, lugar en el que suele pasar las fiestas junto a sus seres queridos y donde se llevó a cabo la grabación del reality.

“Estoy muy bien con las fotos y teniendo esta modelo más”, escribió el productor junto a una imagen de la joven oriunda de Perú posando en una de las tantas reposeras que se encontraban al borde de la pileta. Horas más tarde, publicó un tierno video de Bruno conociendo la arena por primera vez; en las imágenes se podía apreciar cómo el sol se escondía tras el horizonte.

A pesar del ruido del viento se podía escuchar a Marcelo, con una voz cargada de ternura, alentando a su mascota, quien corría a su encuentro: “Muy bien el primer día en la playa. Es impresionante, increíble, muy bien mi amor”. Para su segundo día en el país vecino eligieron un plan más relajado todavía, a las 8 de la mañana el conductor del Bailando publicó una postal del jardín de su casa, en la que se podía ver la gran pileta y la distribución del edificio: “Buen sábado para todos”.

Luego Tinelli subió una selfie en la que aparecía recostado en una reposera, disfrutando de un momento de relajación bajo el intenso sol del verano. La fotografía revelaba detalles de su estilo personal: su pecho lleno de tatuajes, con lentes oscuros de borde metálico que reflejaban parte del entorno, y su pelo corto teñido de gris.

El fondo de la escena mostraba una elegante estructura blanca con grandes ventanales y macetas con flores rosadas, que complementaban la atmósfera tranquila y sofisticada del lugar.

“Uno que no está para nada preocupado”, bromeó el papá de Cande Tinelli junto a varios emojis en una postal del cachorro durmiendo en el piso de la galería, con las patas entre las sillas. A pesar de que todavía no estalló el verano, las altas temperaturas lo obligaron a pasar el tiempo en la pileta y Figueroa no tuvo reparos en compartir las fotos en su perfil de Instagram. Sumergido parcialmente en el agua cristalina con una malla de color negro, el oriundo de Bolívar disfrutó de la tranquilidad.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la pareja se instala por unos días en este lugar, sino que en varias ocasiones se mostraron felices en la ciudad playera. A diferencia de otros viajes, en esta ocasión El Tirri no los acompañó y ninguno de los cinco hijos de Marcelo viajó con él.

Hasta el momento no subieron fotografías juntos, pero las declaraciones de amor que hicieron dejaron en claro que la relación se encuentra en el mejor momento posible y que disfrutan de todo el tiempo que pueden pasar en soledad.

Marcelo y Milett aprovecharon al máximo los días de sol (Foto: Instagram/marcelotinelli)