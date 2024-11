Jorge Lanata volvió a ser operado y evalúan trasladarlo a una clínica de rehabilitación

La salud de Jorge Lanata: la palabra de su hija Bárbara

Pasaron más de cinco meses de su internación y Jorge Lanata continúa peleando por su vida. El periodista ingresó el 14 de junio al Hospital Italiano por un cuadro respiratorio, pero su situación se agravó y tuvo que ser trasladado a terapia intensiva. En este tiempo, el conductor experimentó algunas mejoras con deterioros profundos que preocuparon a todos. Afortunadamente, en los últimos días sus allegados destacaron que experimentó una notable mejoría y siguen con esperanza sus próximos pasos.

En la tarde del viernes, el conductor fue sometido a una nueva intervención quirúrgica. “Lo operaron ayer y salió todo bien”, aseguró a Teleshow Bárbara, la hija mayor del conductor, fruto de su relación con Andrea Rodríguez. Según su testimonio, Jorge podría ser trasladado el martes o miércoles de la próxima semana a la clínica Santa Catalina, especializada en neurorrehabilitación y donde el periodista ya estuvo dos veces durante este período de internación. En tanto, Kiwita Stewart Brown, madre de Lola, la hija menor del conductor, también manifestó su alegría por el éxito de la intervención. “Salió todo muy bien, era una operación muy simple y ayer (por el viernes) a la tarde noche ya estaba despierto, un poco dolorido, nada más”, expresó.

Antes de la operación, Bárbara habló con Socios del espectáculo (El Trece) y dio detalles de la situación de su padre. “Se le colocó un botón gástrico para poder trasladarlo al centro de rehabilitación”, afirmó. Además, la joven recordó la angustia que se vivió tras la delicada operación por una isquemia intestinal. “Es un milagro todo lo que pasó, y ahora está mucho mejor”.

En este sentido, contó los encuentros con el periodista en el Hospital Italiano: “Esta semana no fui porque estuve enferma, pero hice videollamada, lo vi y me preguntó si había tenido fiebre. Por momentos está más ubicado y por momentos no, pero habla y está bien”, señaló en el programa de El Trece. Y realizó un balance de cómo vivió este tiempo de incertidumbre: “Fueron cinco meses de una montaña rusa; con picos muy abajo y muy arriba. Con momentos muy difíciles y otros en los que fuimos a rehabilitación muy esperanzados, y después retrocedimos”.

En una entrevista reciente con LAM, Elba Marcovecchio, la esposa del periodista, habló de la recuperación de su marido tras superar un complejo postoperatorio luego de la operación por una isquemia intestinal. “Jorge es un milagro, es un luchador. Del intestino está bastante recuperado, pero sigue en terapia intensiva, lo que indica que todavía falta. Hay que tener paciencia”, afirmó la abogada días atrás, en un momento crítico en su tratamiento.

En cuanto al día a día, Marcovecchio destacó la fortaleza de Lanata: “Él está fantástico, solo falta que los médicos estén seguros para empezar la rehabilitación. Si dependiera de él, ya la habría comenzado”. También enfatizó la importancia de mantener la fe y la unión en este momento: “Vamos a salir de esta como salimos de otras. Con Jorge enfrenté internaciones muy difíciles y siempre salimos adelante”.

Por último, Marcovecchio relató una emotiva charla que tuvo con el doctor Daniel López Rosseti, quien la apoyó en este difícil momento: “Me dijo que Jorge no sufre, el dolor físico sí, pero que él no sufre este proceso. Acá hay una parte que es una cuestión física. Jorge es el tipo más brillante de la Argentina. Lo último que él querría es que se hablara públicamente de que no está 100%. A él le importaba su cabeza, va a estar bien, hay que darle tiempo. Jorge tiene un compromiso con la verdad. Los enfermeros le salvaron la vida seis veces”.