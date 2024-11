El llamativo video de la China Suárez en medio del escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi que despertó especulaciones

El video de la China Suárez que despertó especulaciones en medio del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi (Video: Instagram, Sangrejaponesa)

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi tiene nuevos capítulos. Luego de que ella blanqueó con L-Gante, y que el futbolista se lesionó en Turquía, la llegada de él a la Argentina tuvo delicados episodios en donde tuvo que intervenir la policía e incluso fue llamado por la Justicia. En medio de un tenso clima, un video de la China Suárez volvió a agitar las aguas desde México y en las redes sociales no dejaron pasar una coincidencia.

La actriz fue invitada por una reconocida marca de lujo a Ciudad de México desde donde compartió imágenes del lanzamiento de su colección. Un video en la fiesta posterior al evento llamó la atención: allí aparece luciendo un ceñido y despampanante vestido verde con lunares blancos que luce moviéndose al ritmo de una canción turca.

Eugenia se mostró en sus redes bailando Şımarık, canción de música pop originaria del país en que Icardi juega en el Galatasaray, también conocida como “La canción del beso” en territorios hispanoparlantes. El inusual hit se lanzó en Francia en 1999 y volvió a popularizarse gracias a las redes sociales como TikTok e Instagram. Es conocida por los sonidos de besos que incluye en su melodía. Una llamativa casualidad en medio de la mediatización que viene teniendo la ruptura de la expareja.

El look de la China Suárez para un desfile México (Instagram, Sangrejaponesa)

Hace solo cinco días el futbolista y la cantante habían dado de que hablar cuando compartieron un posteo muy similar en sus redes. Todo comenzó este lunes, cuando el jugador del Galatasaray mostró en sus historias una captura de pantalla que coincidía on una similar compartida de la China Suárez con respecto al “portal 11/11″. Ese evento, que hacía referencia a la fecha de ese día, estaba cargado de simbolismo en numerología.

Las imágenes que ambos replicaron en sus cuentas de Instagram parecían alinearse con un momento específico del día: las 11:11. Esta coincidencia suscitó interés entre los seguidores, quienes no tardaron en recordar el vínculo que ambos mantuvieron en el pasado y que fue uno de los motivos de la ruptura entre Icardi y Wanda Nara.

¿Por qué las redes se llenaron del “11/11″? Tiene un significado especial para quienes creen en la numerología. Este portal representa un momento de conexión y manifestación espiritual. De acuerdo con estas creencias, el número 11 es considerado un “número maestro”, asociado con la intuición y el despertar espiritual. Al repetirse en fechas como 11/11, muchos creen que esta energía se amplifica, proporcionando una oportunidad para alcanzar claridad sobre el propósito de vida o atraer situaciones positivas. Todo esto alentó los rumores de acercamiento.

Otro de vestidos que lució la China Suárez en México

Hace pocos días la China le manifestó su agradecimiento a Luchi, una fan, por defenderla en las redes. “Sos hermosa. Que nadie te haga creer lo contrario, a la gente mala, la vida los pone en su lugar”, escribió Suárez. La actriz continuó la publicación con un elogio a su seguidora y destacó el compromiso que mantiene con ella: “Ojalá todos tuvieran una fan tan incondicional como Luchi”, agregó. La respuesta de la joven no tardó en llegar y fue igual de afectuosa: “Te quiero con todo mi corazón para siempre”.

La fanática, precisamente, había publicado un extenso descargo en sus historias de Instagram en el que acusaba a Wanda de acoso digital. “Hola @wanda_nara. Te quería contar que cuando era chica, también me hice un Facebook trucho, tenía la idea de que nadie me iba a querer como era yo, mi cabeza estaba repleta de estereotipos e inseguridades”, comenzó relatando la fan de Suárez. En su mensaje, la joven recordó cómo esas inseguridades habían surgido en su adolescencia y que, aunque aquel perfil falso que había creado en su momento dejó de existir, estas perduraban: “Esa cuenta ya se borró pero mis inseguridades no. Aún están”.

A medida que avanzaba su descargo, Luchi acusó a Nara de manejar múltiples cuentas falsas para hostigar y menospreciar a otros en redes sociales. “Día a día descubrimos una cuenta falsa tuya, nueva; hay cuentas que usaste para atacar a mujeres, otras para revisar ‘con carpa’ lo que hacen los demás; otras para juzgar el físico de los demás, para hacerlos sentir menos”, afirmó la joven. Además, mencionó nombres de algunas de las supuestas cuentas que habría creado Nara: “Loli, Gigi, Julia, quién sabe cuántos nombres más”.

La fan de la China también describió detalles sobre cómo habrían detectado el vínculo entre las cuentas y la identidad de Nara. “Quizás creías que jamás íbamos a descubrirte pero las redes son muy tramposas y vos no tuviste mejor idea que conectar todas tus cuentas a tu teléfono y mail personal”, sostuvo Luchi en una clara acusación hacia la empresaria.