La China Suárez respaldó a una fan suya que acusó a Wanda Nara de hostigamiento: “La vida pone a la gente mala en su lugar”

La China Suárez respaldó a una fan suya que acusó a Wanda Nara de hostigamiento: “A la gente mala la vida la pone en su lugar”

La rivalidad entre Eugenia “La China” Suárez y Wanda Nara sigue más viva que nunca. Lo que comenzó con el escándalo mediático del “Wandagate”, donde Mauro Icardi, esposo de Nara, habría engañado a la empresaria con la actriz argentina, alimentó una tensión pública que no dejó de crecer. En las últimas horas, un nuevo episodio volvió a reavivar la polémica: Suárez expresó su apoyo a una seguidora que acusó a Nara de hostigamiento en redes sociales.

En sus historias de Instagram, la China compartió una imagen con su fan @muyluchi, acompañada de un mensaje de apoyo que generó revuelo. “Sos hermosa. Que nadie te haga creer lo contrario, a la gente mala la vida los pone en su lugar”, escribió Suárez. La actriz continuó la publicación con un elogio a su seguidora y destacó el compromiso que mantiene con ella: “Ojalá todos tuvieran una fan tan incondicional como Luchi”, agregó. La respuesta de la joven no tardó en llegar y fue igual de afectuosa: “Te quiero con todo mi corazón para siempre”.

La China Suárez le dedicó unas sentidas palabras a una de sus fans

Esta muestra de apoyo pública llevó a que muchos seguidores se preguntaran el motivo detrás de las palabras de Suárez. La respuesta no tardó en hacerse evidente: tan solo una hora antes, Luchi había publicado un extenso descargo en sus historias de Instagram en el que acusaba a Nara de acoso digital.

“Hola @wanda_nara. Te quería contar que cuando era chica, también me hice un Facebook trucho, tenía la idea de que nadie me iba a querer como era yo, mi cabeza estaba repleta de estereotipos e inseguridades”, comenzó relatando la fan de Suárez. En su mensaje, la joven recordó cómo esas inseguridades habían surgido en su adolescencia y que, aunque aquel perfil falso que había creado en su momento dejó de existir, estas perduraban: “Esa cuenta ya se borró pero mis inseguridades no. Aún están”.

El descargo de la fan de la China Suárez

A medida que avanzaba su descargo, Luchi acusó a Nara de manejar múltiples cuentas falsas para hostigar y menospreciar a otros en redes sociales. “Día a día descubrimos una cuenta falsa tuya, nueva; hay cuentas que usaste para atacar a mujeres, otras para revisar ‘con carpa’ lo que hacen los demás; otras para juzgar el físico de los demás, para hacerlos sentir menos”, afirmó la joven. Además, mencionó nombres de algunas de las supuestas cuentas que habría creado Nara: “Loli, Gigi, Julia, quién sabe cuántos nombres más”.

La fan de la China también describió detalles sobre cómo habrían detectado el vínculo entre las cuentas y la identidad de Nara. “Quizás creías que jamás íbamos a descubrirte pero las redes son muy tramposas y vos no tuviste mejor idea que conectar todas tus cuentas a tu teléfono y mail personal”, sostuvo Luchi en una clara acusación hacia la empresaria.

El descargo de la fan de la China Suárez

En su mensaje, la joven intentó dejar en claro el impacto negativo de este tipo de comportamientos y criticó duramente la supuesta manipulación de Nara. “La próxima, hacelo mejor. En realidad, quisiera que no lo hagas más. Primero, porque podés ser muy dañina. Los comentarios hirientes solo reflejan lo que no te gusta de vos. Hablar de machismo y denigrar a otra mujer constantemente solo es una idea que alguien te hizo creer que era divertido. No lo es”, expresó Luchi, cuestionando la forma en que Nara habría actuado.

A lo largo de su descargo, Luchi también lamentó: “Hace años se sabe cómo te manejás en redes y sin embargo pocos periodistas hablaron del tema; no sé si te perdonan por simpatía o por dinero. Nunca lo sabremos”, escribió en su historia.

Una fan de la China Suárez acusó a Wanda Nara

Finalmente, la seguidora de Suárez concluyó su mensaje con un deseo de reconciliación para Nara consigo misma. Además, escribió una reflexión sobre las inseguridades que, según ella, estarían detrás de las acciones de la empresaria. “Espero sinceramente que encuentres algo que te haga feliz y que no haya que lastimar a otros en el medio; que tus inseguridades se vayan y que te quieras mucho. Realmente lo necesitás”, manifestó la joven.

Cabe destacar que Teleshow se comunicó con la joven para profundizar sobre el tema pero no contestó a las consultas de este medio y Wanda Nara tampoco se manifestó públicamente, ya sea para confirmar o desmentir las acusaciones.