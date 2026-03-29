“Escalofriante”: el nocaut de un boxeador argentino al que ya postulan como uno de los mejores del año

Ocurrió en Montevideo: ya lo presentan como uno de los golpes del año

Baltazar Rey Mago Noria conquistó por nocaut en el primer asalto el título Fedelatin Superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante Yoel Chacal Peralta en Montevideo, Uruguay. El viernes por la noche, el púgil catamarqueño mantuvo su invicto y se consagró en el combate principal de la velada.

En un combate que comenzó a las 23:55 en el Radisson Victoria Plaza Hotel, Noria definió la pelea en cuestión de segundos con un derechazo contundente que mandó a Peralta a la lona. El desenlace inmediato sorprendió al público y aseguró la victoria del catamarqueño, quien sumó un nuevo hito a su carrera y reafirmó su papel destacado dentro del boxeo argentino.

El golpe que definió el combate

Desde el inicio, el Rey Mago tomó la iniciativa y sorprendió a su rival, considerado uno de los adversarios de mayor nivel del país.

La definición llegó en los primeros instantes, cuando Noria conectó un golpe de derecha que decidió el resultado del combate. El público quedó boquiabierto ante la contundencia de la acción y cómo cayó Peralta a la lona: de cara al ring, sin reacción y pesadamente, lo que generó que ingresaran rápidamente los auxiliares para asistirlo. A su alrededor, Noria celebraba desaforadamente el cierre inesperado para un enfrentamiento que prometía mayor equilibrio.

El triunfo fulminante reflejó la capacidad de definición del catamarqueño en el inicio de la temporada 2026.

La carrera ascendente de Baltazar Noria

Antes del combate, Baltazar Noria mantenía su invicto con 15 victorias en igual número de presentaciones y ocupaba el quinto puesto en el ranking de la Federación Argentina de Box.

En 2025 y en el arranque de 2026 sumó triunfos destacados, incluyendo victorias ante Darío Soto, Gonzalo Bajinay y Lorenzo Gerez, consolidando una trayectoria ascendente. Su debut en la nueva temporada lo confirmó como una de las promesas más firmes del boxeo nacional.

Este título Fedelatin amplía sus logros y lo posiciona para enfrentar nuevos desafíos regionales.

En la otra esquina, Yoel Peralta llegó al combate como número uno del escalafón nacional y campeón defensor del título Fedelatin Superwelter AMB.

El boxeador delvisense acumulaba 14 triunfos (tres por nocaut), un empate y dos derrotas, reconociéndose por una técnica defensiva afinada. Volvía al ring tras una pausa prolongada y venía de vencer a Walter Córdoba en agosto, consolidando su estatus de favorito y su experiencia en la categoría.

Su intento de controlar el desarrollo del combate fue superado por la potencia y la rapidez del retador en ascenso.

La obtención del título Fedelatin Superwelter supone para Noria un avance relevante en su carrera y acentúa su proyección entre las figuras destacadas del boxeo argentino.

“Uno de los nocaut del año”, fue una de las frases que ás se leyeron en las redes. “Escalofriante KO de Baltazar Noria a Yoel Peralta, que se apagó y cayó congelado, de boca, en la lona. La mejor definición del año, lejos, en el boxeo argentino”, calificó el periodista especializado Luciano Journet, relator de Boxeo de Primera.

El impacto de su victoria ha renovado el interés en los talentos emergentes, mientras su senda invicta reafirma su protagonismo en el circuito nacional. De cara al futuro, la consagración en Montevideo abre oportunidades en la máxima competencia regional y refuerza su posición dentro de la AMB. Noria alimenta su sueño de, en el mediano plazo, aspirar a una pelea por el título mundial.