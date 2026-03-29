El emotivo tatuaje que eligió Jimena Barón para sorprender a su familia: “Estamos todos”

Luego de pasar por un estudio de tatuaje, Jimena Barón le mostró a su pareja e hijo más pequeño el diseño que eligió para llevarlos en su piel (Instagram)

Jimena Barón no duda en compartir el amor y la felicidad que siente por su familia en cada oportunidad que se le presenta. Ya sea a través de palabras sentidas o gestos llenos de ternura, la artista sabe cómo demostrar el afecto que la une a sus seres queridos. En esta ocasión, sorprendió a todos al decidir tatuarse un diseño especial, pensado para representar a su pareja, Matías Palleiro, y a su hijo en común, Arturo, en su propia piel.

“Estamos todos”, escribió Jimena en el posteo donde publicó el video del proceso. Las imágenes la muestran entrando al estudio de tatuajes, acompañada por uno de los especialistas que la asesoró y contuvo en los momentos previos a la aguja. “¿Te lo imaginabas ahí abajo?”, preguntó el tatuador, a lo que Jimena, quien ya tenía el nombre de Momo plasmado en su piel, respondió: “Sí, son mis hijitos”. Pero la cantante tenía una sorpresa más en mente. “Me quiero tatuar la inicial del padre de mi hijo. Es el plot twist”, confesó entre risas nerviosas.

El tatuador, acostumbrado a las historias detrás de cada diseño, siguió el juego. “Perfecto”, dijo, mientras Jimena aclaraba que Matías no tenía idea de lo que estaba por pasar. “Ay, él no sabe, me dice: ‘Te acompaño’. Y yo le dije: ‘No, no, no, es una sorpresa’. Pero me cagaba todo, así que lo mandé acá al shopping. Esta es la inicial, yo le digo Q a él”, explicó la artista, revelando que la letra elegida es la abreviatura de “Cookie”, el apodo cariñoso que le dedica a su pareja.

Jimena Barón mostró el flamante tatuaje con el nombre "Arturo" que se hizo en la piel, un gesto que generó asombro entre sus seguidores y familiares

Con la decisión tomada, Jimena se animó a grabar el momento en que la aguja comienza a plasmar el diseño en su piel. “Quiero hacer una Q”, le indicó al tatuador, que asiente y pone manos a la obra. El proceso, aunque tenso por los nervios y la expectativa, se desarrolla entre risas, anécdotas y el inconfundible carisma de la cantante.

Una vez terminado el tatuaje, y tras un breve encuentro con fans de Casi Ángeles que la reconocieron en el shopping, llegó el momento más esperado: mostrarle el resultado a su pareja y a su pequeño hijo. Jimena se acercó a ellos y les develó la sorpresa: el nombre de Arturo en uno de los lados de sus costillas, y del otro, la famosa “Q” dedicada a su pareja. La reacción de Matías, quien habló por su bebé, fue inmediata y espontánea. “Estoy yo. Estoy yo ahí”, exclamó entre risas y emoción, mientras Jimena le respondía con complicidad: “No, no”. “Esto es como que habla él, ¡no!”, agregó el exrugbier, visiblemente conmovido por el gesto.

Momentos más tarde, la artista exhibió la "Q" que se hizo por el apodo de su pareja, Matías Palleiro (Instagram)

El video y las imágenes rápidamente cosecharon mensajes de afecto y admiración en las redes sociales. Los seguidores de Jimena celebraron la decisión y llenaron la sección de comentarios con palabras de cariño. “Te amo tanto Jimena, que sos la única persona a quien no mandaría al joraca por tatuarse el nombre/apodo/sobrenombre de la pareja”; “Jimena, mirá las que habrás pasado que nos pone alegres hasta un tatú”; “Lloro cada vez que la veo así de feliz”; “Qué familia más hermosa”; “Ay, se me caen las lágrimas con ustedes”; “La primera vez en mi vida que no me da cosita uno de esos tatuajes dedicados a la pareja”, fueron algunos de los comentarios que más se destacaron.

En medio del ritmo agitado de sus proyectos profesionales y de la exposición mediática que la acompaña desde hace años, Jimena elige celebrar la vida y el amor en pequeños gestos cotidianos. Ya sea con una foto, una canción o un tatuaje. Así, entre tinta, risas, abrazos y palabras sinceras,la artista volvió a emocionarse y a emocionar a sus seguidores, reafirmando que en su universo, el amor es el mejor motor para seguir adelante y dejar huella en cada paso.