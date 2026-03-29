Teleshow

El emotivo tatuaje que eligió Jimena Barón para sorprender a su familia: “Estamos todos”

La cantante dejó sin palabras a su pareja, Matías Palleiro al mostrarle el diseño en tinta que plasmó en su piel en dedicado a él y a su hijo en común, Arturo. El video

Guardar

Luego de pasar por un estudio de tatuaje, Jimena Barón le mostró a su pareja e hijo más pequeño el diseño que eligió para llevarlos en su piel (Instagram)

Jimena Barón no duda en compartir el amor y la felicidad que siente por su familia en cada oportunidad que se le presenta. Ya sea a través de palabras sentidas o gestos llenos de ternura, la artista sabe cómo demostrar el afecto que la une a sus seres queridos. En esta ocasión, sorprendió a todos al decidir tatuarse un diseño especial, pensado para representar a su pareja, Matías Palleiro, y a su hijo en común, Arturo, en su propia piel.

Estamos todos”, escribió Jimena en el posteo donde publicó el video del proceso. Las imágenes la muestran entrando al estudio de tatuajes, acompañada por uno de los especialistas que la asesoró y contuvo en los momentos previos a la aguja. “¿Te lo imaginabas ahí abajo?”, preguntó el tatuador, a lo que Jimena, quien ya tenía el nombre de Momo plasmado en su piel, respondió: “Sí, son mis hijitos”. Pero la cantante tenía una sorpresa más en mente. “Me quiero tatuar la inicial del padre de mi hijo. Es el plot twist”, confesó entre risas nerviosas.

El tatuador, acostumbrado a las historias detrás de cada diseño, siguió el juego. “Perfecto”, dijo, mientras Jimena aclaraba que Matías no tenía idea de lo que estaba por pasar. “Ay, él no sabe, me dice: ‘Te acompaño’. Y yo le dije: ‘No, no, no, es una sorpresa’. Pero me cagaba todo, así que lo mandé acá al shopping. Esta es la inicial, yo le digo Q a él”, explicó la artista, revelando que la letra elegida es la abreviatura de “Cookie”, el apodo cariñoso que le dedica a su pareja.

Primer plano de un tatuaje recién hecho con la palabra 'Arturo' en caligrafía fina sobre piel clara, con parte de otro tatuaje tenue 'Morris' visible en la parte superior
Jimena Barón mostró el flamante tatuaje con el nombre "Arturo" que se hizo en la piel, un gesto que generó asombro entre sus seguidores y familiares

Con la decisión tomada, Jimena se animó a grabar el momento en que la aguja comienza a plasmar el diseño en su piel. “Quiero hacer una Q”, le indicó al tatuador, que asiente y pone manos a la obra. El proceso, aunque tenso por los nervios y la expectativa, se desarrolla entre risas, anécdotas y el inconfundible carisma de la cantante.

Una vez terminado el tatuaje, y tras un breve encuentro con fans de Casi Ángeles que la reconocieron en el shopping, llegó el momento más esperado: mostrarle el resultado a su pareja y a su pequeño hijo. Jimena se acercó a ellos y les develó la sorpresa: el nombre de Arturo en uno de los lados de sus costillas, y del otro, la famosa “Q” dedicada a su pareja. La reacción de Matías, quien habló por su bebé, fue inmediata y espontánea. “Estoy yo. Estoy yo ahí”, exclamó entre risas y emoción, mientras Jimena le respondía con complicidad: “No, no”. “Esto es como que habla él, ¡no!”, agregó el exrugbier, visiblemente conmovido por el gesto.

Primer plano del costado de una mujer con un suéter beige. Se ve un pequeño tatuaje de un círculo rojo y parte de otro tatuaje en espiral
Momentos más tarde, la artista exhibió la "Q" que se hizo por el apodo de su pareja, Matías Palleiro (Instagram)

El video y las imágenes rápidamente cosecharon mensajes de afecto y admiración en las redes sociales. Los seguidores de Jimena celebraron la decisión y llenaron la sección de comentarios con palabras de cariño. “Te amo tanto Jimena, que sos la única persona a quien no mandaría al joraca por tatuarse el nombre/apodo/sobrenombre de la pareja”; “Jimena, mirá las que habrás pasado que nos pone alegres hasta un tatú”; “Lloro cada vez que la veo así de feliz”; “Qué familia más hermosa”; “Ay, se me caen las lágrimas con ustedes”; “La primera vez en mi vida que no me da cosita uno de esos tatuajes dedicados a la pareja”, fueron algunos de los comentarios que más se destacaron.

En medio del ritmo agitado de sus proyectos profesionales y de la exposición mediática que la acompaña desde hace años, Jimena elige celebrar la vida y el amor en pequeños gestos cotidianos. Ya sea con una foto, una canción o un tatuaje. Así, entre tinta, risas, abrazos y palabras sinceras,la artista volvió a emocionarse y a emocionar a sus seguidores, reafirmando que en su universo, el amor es el mejor motor para seguir adelante y dejar huella en cada paso.

Temas Relacionados

Jimena BarónMatías PalleiroArturoTatuajeTatoo

Últimas Noticias

Murió el músico Luis González del trío Vitale Baraj González: los emotivos saludos de sus amigos y colegas

A sus 79 años, el guitarrista y arreglador peruano-argentino fue despedido con profunda emoción por compañeros como Fito Páez, Pedro Aznar, Julia Zenko, Alejandro Lerner, entre otros, que valoraron su arte y su influencia en la música popular

Murió el músico Luis González del trío Vitale Baraj González: los emotivos saludos de sus amigos y colegas

El gesto viral de Anya Taylor-Joy en la Fórmula 1 que conquistó a los argentinos: “Perdón, amor”

La actriz fue abordada por el periodista Juan Fossaroli en Japón durante la carrera en la que participó Franco Colapinto. Su respuesta en español desató una catarata de reacciones entre sus fans

El gesto viral de Anya Taylor-Joy en la Fórmula 1 que conquistó a los argentinos: “Perdón, amor”

Así es el sorprendente y sofisticado cambio de look de Dolores Fonzi: inspiración retro y guiño vintage

Con un aire renovado, repleto de glamour y elegancia, la actriz se mostró con una nueva imagen

Así es el sorprendente y sofisticado cambio de look de Dolores Fonzi: inspiración retro y guiño vintage

El incómodo momento que Wanda Nara y Martín Migueles le habrían hecho pasar a los japoneses en el tren bala: la foto

Un pasajero viralizó una imagen de la pareja que despertó críticas y polémicas durante el trayecto

El incómodo momento que Wanda Nara y Martín Migueles le habrían hecho pasar a los japoneses en el tren bala: la foto

Sabrina Rojas habló por primera vez de su relación con José Chatruc: “Lo estoy viendo más a él que a mis amigas”

La conductora se animó a referirse públicamente sobre el vínculo con el exfutbolista, tras semanas de rumores y especulaciones por sus frecuentes encuentros y cenas compartidas

Sabrina Rojas habló por primera vez de su relación con José Chatruc: “Lo estoy viendo más a él que a mis amigas”
DEPORTES
El contundente mensaje de Haas luego del accidente de Oliver Bearman tras esquivar a Colapinto en el Gran Premio de Japón

El contundente mensaje de Haas luego del accidente de Oliver Bearman tras esquivar a Colapinto en el Gran Premio de Japón

Los mensajes hostiles que recibió Colapinto por el accidente de Bearman en el Gran Premio de Japón

“Es un equipo que no corre”: la llamativa declaración de una de las figuras de Zambia antes de enfrentar a la selección argentina

La inesperada crítica de un campeón de la Fórmula 1 a Colapinto por el accidente de Bearman

“Muchos me dieron por muerto”: la confesión de Harry Maguire sobre su resurrección en el Manchester United

TELESHOW
El gesto viral de Anya Taylor-Joy en la Fórmula 1 que conquistó a los argentinos: “Perdón, amor”

El gesto viral de Anya Taylor-Joy en la Fórmula 1 que conquistó a los argentinos: “Perdón, amor”

Así es el sorprendente y sofisticado cambio de look de Dolores Fonzi: inspiración retro y guiño vintage

El incómodo momento que Wanda Nara y Martín Migueles le habrían hecho pasar a los japoneses en el tren bala: la foto

Sabrina Rojas habló por primera vez de su relación con José Chatruc: “Lo estoy viendo más a él que a mis amigas”

Mirtha Legrand fue a ver Annie y emocionó con sus palabras a Lizzy Tagliani y a todo el público: “Maravillosa”

INFOBAE AMÉRICA

Netanyahu ordenó al Ejército de Israel “expandir” la zona de seguridad en Líbano

Netanyahu ordenó al Ejército de Israel “expandir” la zona de seguridad en Líbano

El gesto viral de Anya Taylor-Joy en la Fórmula 1 que conquistó a los argentinos: “Perdón, amor”

Roban obras de Renoir, Matisse y Cèzanne de una importante colección italiana

Rafael Grossi reconoció que el programa nuclear iraní sufrió “enormes daños” pero advirtió: “Hay elementos que no fueron destruidos”

“Trainspotting” vuelve a sorprender: Irvine Welsh prepara un musical con canciones inéditas