Sergio Lapegüe ya tiene nuevo canal: todos los detalles del programa que conducirá y la fecha de su despedida

En las últimas horas, el periodista Ángel de Brito sorprendió al revelar en su programa LAM que Sergio Lapegüe renunció a TN, donde trabajó durante más de tres décadas. En ese sentido, Teleshow accedió a información exclusiva al respecto y fuentes allegadas al conductor le confirmaron a este medio cuál será su nuevo destino, cuándo y cómo será el programa.

“El 13 de diciembre será el último día de Sergio en Artear después de 34 años”, le confirmaron fuentes a este medio sobre el futuro del conductor. Lapegüe ya tiene planes concretos para su nueva etapa en televisión. “Se viene un programa nuevo, donde se lo va a ver desde otro lado, no va a hacer más noticiero”, explicaron. Este nuevo proyecto será un ciclo matutino, con un tono más relajado y entretenido, que se emitirá en América TV de 10 a 13 horas y comenzará en febrero de 2025.

La transición incluye una nueva etapa profesional en la vida del periodista quien apuesta a un nuevo canal y otro formato. “La semana que viene firma contrato con América y su paralela desvinculación de TN y El Trece”, le ratificaron a este medio fuentes cercanas.

Proyectos adicionales y expectativas

Sergio trabajó durante 34 años en Artear

Además del programa matutino, Lapegüe evalúa incursionar en un ciclo nocturno, aunque los detalles aún no están definidos. “También tiene proyectos para hacer cosas a la noche pero aún no se sabe para cuándo”, revelaron.

El anuncio de su salida de TN y su incorporación a América TV generó grandes expectativas entre su audiencia. Este paso significa no solo un cambio de formato, sino también un replanteo profesional después de más de tres décadas como una de las caras más reconocidas de Artear.

Los antecedentes que vaticinaron la salida

Sergio Lapegüe y su esposa Bochi

El proceso que llevó a Sergio Lapegüe a tomar esta decisión se remonta a varios años atrás, según se desprende de sus declaraciones en distintas entrevistas. En marzo de 2023, el periodista confesó que América TV ya lo había tentado con una propuesta interesante: “Me reuní varias veces, me habían ofrecido un proyecto muy interesante y eso me hizo dudar. Era para el prime time, las 10 de la noche, algo periodístico pero con humor, con música...”, explicó en diálogo con el ciclo radial Por si las Moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

En ese momento, sin embargo, decidió rechazar la oferta: “Dije ‘tengo casi 60 años, no es momento de hacerlo’. Y después fue difícil tomar esa determinación porque hace 30 años que soy efectivo en el canal. Mismos amigos y compañeros”. Y es que su historia ahí y las relaciones construidas durante más de tres décadas pesaron en su decisión.

A lo largo de su carrera, Sergio hizo públicas sus reflexiones sobre el desgaste de su intenso ritmo laboral y la necesidad de reencontrarse con su bienestar. En 2021, tras superar el covid-19, el conductor aseguró que su experiencia con la enfermedad le hizo replantearse muchas cosas: “Eran muchas horas de aire, estaba muy cansado y después de haber tocado fondo con el covid, como ustedes saben, tomé la determinación de disfrutar más de la familia, de mis amigos, de mis tiempos libres”, compartió en su momento.

Ese replanteo de prioridades lo llevó, en 2022, a anunciar su salida del noticiero NotiTrece, decisión que explicó en un video publicado en su cuenta de Instagram. “Escribí un libro que se llama ‘Parar’ y he tomado la determinación de dejar uno de los noticieros”, afirmó, anticipando el camino que hoy lo aleja definitivamente de TN.

Hasta ahora, Sergio Lapegüe conducía el programa Tempraneros, junto a Roxy Vázquez, y se consolidó como una de las figuras más queridas del canal. Su decisión de cerrar este capítulo marca el fin de una era en el periodismo televisivo argentino, mientras el periodista se prepara para nuevos desafíos que prometen explorar otros formatos, alejados del enfoque noticioso tradicional.