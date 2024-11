Ana Rosenfeld habló luego de la audiencia entre Wanda Nara y Mauro Icardi: “Él no quiso presentarse”

Ana Rosenfeld habló luego de la audiencia entre Wanda Nara y Mauro Icardi (Video: El Trece/Socios del Espectáculo)

El viernes por la mañana Wanda Nara y Mauro Icardi tuvieron la primera audiencia para comenzar con los trámites del divorcio, la separación de bienes y principalmente todo lo relacionado con sus hijas, Francesca e Isabella. Ana Rosenfeld, la abogada de la empresaria, charló con los medios presentes fuera del departamento ubicado en el barrio de Núñez y contó cómo fue el primer contacto con las abogadas del otro lado.

“Primero, aclaro que la audiencia se pudo hacer por Zoom para evitar que todos los medios se presenten en el juzgado de familia”, comenzó diciendo la letrada y agregó que tan solo estuvo presente su clienta: “Mauro no estaba, estuvieron las abogadas”. Si bien se amparó en el derecho de confidencialidad, aseguró que sus intenciones eran “esclarecer todo lo que estaba pasando y buscar una solución pacífica”.

La ausencia del futbolista generó una serie de preguntas por parte de los cronistas y Rosenfeld explicó: “No participó, no quiso presentarse, se presentaron sus abogadas, quienes habían pedido en el día de ayer la postergación de la audiencia, pero el juzgado entendió la gravedad de lo que pasó y no se suspendió”.

Con la intención de proteger a los cinco hijos de Wanda, que también es madre de Valentino, Benedicto y Constantino de su relación con Maxi López y son todos menores de edad, las cuatro abogadas tomaron la decisión de no dar ninguna explicación acerca de los temas que se trataron durante la audiencia en cuestión. “Se va a tratar dentro de Tribunales y con la más estricta confidencialidad”. En esta misma línea aclaró que su representada sí brindó testimonio: “Tuvo oportunidad de hablar y de decir todas las razones por las que quiere mantener el tema en la privacidad”.

Ana Rosenfeld, Wanda Nara y Mauro Icardi, protagonistas de esta batalla judicial

A pesar de lo escueto de estas declaraciones, Rosenfeld aseguró que uno de los temas que se tocó durante la sesión fue el desalojo del delantero del Galatasaray del edificio ubicado en Avenida del Libertador y sobre esto dijo: “Los menores no presenciaron nada, en todo momento Wanda preservó a estas criaturas de cualquier situación porque más allá de las cuestiones privadas, lo que quiere es preservar al papá de sus hijas”.

Sobre esta misma situación, la abogada dejó en claro que el futbolista no tiene permitido el ingreso al edificio y que en todo momento la intención de la conductora de Bake Off Famosos era proteger a los chicos que se encontraban en su departamento: “Ellos estuvieron en otra ala del departamento, y con las colegas vamos a trabajar en la buena relación que tienen los chicos con el padre”.

Para finalizar, Rosenfeld aseguró que esta situación judicial entre Wanda y Mauro no es algo que se inició en los últimos días. “Todo el proceso se hará dentro del expediente judicial, que ya están iniciados. Lo único que quiero que sepan que este expediente no se empezó hace dos días, vengo trabajando en esto hace mucho tiempo y la intención de Wanda siempre fue mantener el silencio por los personajes involucrados, por la vida privada de Wanda, la vida privada de Mauro y los chicos”, cerró la letrada.

Durante la tarde del jueves, Nara usó sus redes sociales para emitir un comunicado pidiendo respeto por la privacidad de sus hijos: “En atención a los trascendidos sobre supuestos hechos acontecidos el día de ayer en mi hogar, hago saber que he solicitado a la Justicia que los medios se abstengan de mencionar o hacer referencia de mis cinco hijos en relación a situaciones que no han vivido ni vivirán, debiendo abstenerse asimismo de efectuar ninguna referencia a montos de cuota alimentaria de mis hijas menores”. Por el otro lado, desde que llegó al país, Icardi no usó sus redes sociales en ningún sentido ni formuló declaraciones al respecto.