El conmovedor relato de Tato Young tras sobrevivir a un aneurisma: “Toqué la muerte de cerca”

Gerardo Tato Young se recupera en forma favorable tras sufrir un aneurisma (Lihue Althabe)

El pasado jueves 19 de septiembre comenzó como cualquier otro día en la vida de Gerardo Tato Young, pero terminó marcando un antes y un después. Un aneurisma cerebral lo sorprendió con la fuerza de lo inesperado, llevándolo al borde de la muerte. En cuestión de minutos, su destino quedó en manos de los médicos del Sanatorio de la Trinidad de Palermo, a donde fue trasladado de urgencia para una cirugía que definiría su futuro.

Tras ese episodio que puso en pausa su vida, el periodista y escritor decidió desde su cuenta en X compartir con sus seguidores una reflexión cargada de emoción. “Llevo casi dos meses tomado por una realidad paralela, que me tragó por un tiempo. Los fármacos lo explican sólo en parte. Otro tanto aquello que todavía no alcanzamos a entender. La medicina me trajo de vuelta, pero no sólo los médicos… también la salud que construí durante mi vida. Y mis hijos, y mi mamá, y mis hermanos, y mis familiares y mis amigos. Y la suerte. Y el sistema de salud. Y la voluntad de tantos, también la mía”, señaló.

Tato Young hablò de la evoluciòn de su salud a dos meses de sufrir un aneurisma

El aneurisma se manifestó apenas unos días después de que regresara de un viaje a Bariloche, donde había acompañado a su hijo en su viaje de egresados. Según relató al aire de Radio Mitre su colega María Isabel Sánchez, el periodista había vuelto con un fuerte resfrío. “Vino con una gripe, sin voz los últimos días, pero esto no tiene nada que ver”, aclaró, al recordar el momento en que su compañero comenzó a sentir los primeros síntomas del episodio cerebrovascular.

Desde el sanatorio emitieron el primer parte médico el 23 de septiembre, informando que Young había sufrido una “hemorragia subaracnoidea, secundaria a ruptura de aneurisma cerebral”. El documento, aunque alertaba sobre la gravedad del cuadro, traía noticias alentadoras: “Se encuentra desvinculado de la ventilación mecánica y sin déficits neurológicos”.

Para sus compañeros y seguidores, fue un golpe tan duro como inesperado. Sánchez lo definió como “un accidente que salió mejor de lo esperado, gracias a Dios. Fue operado y todo salió bien, pero sabemos que es un tema muy delicado”.

El primer parte médico de Tato Young, emitido por el Sanatorio de la Trinidad Palermo

A sus 52 años, Tato Young es una figura consagrada en el periodismo argentino. Su carrera comenzó en medios gráficos, donde se especializó en investigaciones sobre política, corrupción y espionaje. Fue editor del equipo de investigación del Diario Clarín hasta 2012, donde destacó por su precisión y profundidad en temas judiciales y de organismos de inteligencia.

Su talento no pasó inadvertido y pronto amplió sus horizontes hacia la radio y la televisión. En la actualidad conduce Volviendo a Casa, un programa que acompaña las noches de lunes a viernes en Radio Mitre, y es parte del equipo de Encendidos en la Tarde, donde comparte micrófono con figuras como Sánchez, Rolo Villar y el Dr. Daniel López Rosetti.

En televisión, dejó su marca con ciclos como Informe Central en A24, el programa QQME, y su participación como columnista en Animales Sueltos y El Diario de Mariana. Además, se destacó como autor de seis libros, entre ellos el aclamado SIDE, la Argentina secreta, una investigación que desentrañó las dinámicas ocultas del servicio de inteligencia nacional.

Lorena Maciel y Tato Young son padres de tres hijos. Pese a estar separados, mantienen una buena relación (Christian Bochichio)

Young no solo es reconocido por su versatilidad, sino también por los premios que avalan su trabajo. En 2007, recibió un galardón de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, y en 2012 fue distinguido con el Premio Rey de España por un trabajo multimedia sobre los juicios a los responsables de crímenes de lesa humanidad.

“En los próximos días iré contando algunas cosas. Y agradeciendo. Sólo les adelanto que la experiencia fue brutal. Toqué la muerte de cerca. Y abracé a la vida en sus formas más diversas, con entregas de amor incomparables”, compartió en su mensaje desde X. Con esas palabras, no solo describió la intensidad de lo vivido, sino también el amor y el apoyo que lo rodearon en cada etapa de su recuperación.

La experiencia límite que atravesó parece haber cambiado su mirada sobre la vida. Con su característico estilo, promete seguir compartiendo su historia en los días venideros. “Gracias a todos por este viaje, que recién arranca”, concluyó al dejar entrever un renovado compromiso con la vida y con quienes lo acompañaron en este difícil proceso.