El audio de la madre de Wanda Nara que vaticinó el final de la relación con Mauro Icardi

El día que la madre de Wanda Nara confirmó que Mauro le escondió los pasaportes: “No la deja venir”

El desenlace de la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi no solo capturó la atención mediática, sino que también puso al descubierto un historial de tensiones que parecía anunciar lo inevitable. Hace unos años, la divulgación de un audio de Nora Colosimo, madre de la conductora, dio que hablar y este jueves durante el programa A la Tarde (América), lo recordaron dando una perspectiva premonitoria sobre una relación marcada por la toxicidad, los conflictos y la falta de paz para sus protagonistas, según contaron ellos mismos en varias oportunidades.

“Esta pareja ya está quemada, no va más. Son tóxicos los dos. Si realmente hay amor, van a tener que hacer una gran terapia cada uno por separado”, afirmaba Colosimo en el mensaje dirigido a su exmarido Andrés Nara, el padre de Wanda y Zaira. Sus palabras, cargadas de preocupación, no solo anticipaban el quiebre definitivo, sino que describían con detalle situaciones de control y manipulación en la dinámica de la pareja.

En el audio, Nora también relató un episodio que marcó la relación: Mauro Icardi habría ocultado el pasaporte de su hija, impidiéndole viajar para cumplir con compromisos laborales. “Ella tenía el contrato, tenía que venir a laburar y tuvo que llamar a toda la gente [...] porque el tipo le escondió el pasaporte”, denunciaba Colosimo. Este acto, ella lo calificó como de “una violencia total”.

Además, Nora advirtió sobre la manipulación emocional ejercida por Icardi: “Le está prometiendo el oro y el moro. Le dice: ‘Venís, me traes a los chicos, van a la escuela, y cuando tengas que trabajar te vas’. No la va a dejar venir, ya lo sé. Va a ser un caos nuevamente”.

La cronología del último enfrentamiento

Wanda Nara le habría iniciado una denuncia a Mauro Icardi por presunta violencia de género

A su vez, la tensión escaló este miércoles por la tarde, cuando Wanda Nara presentó una denuncia formal contra Mauro Icardi por violencia en el juzgado civil 106 de Buenos Aires. Según el periodista especializado en policiales Paulo Kablan, el conflicto comenzó alrededor de las 16:30 y no durante la noche, como se había informado inicialmente.

De acuerdo con el relato de Kablan en el programa A la Barbarossa (Telefe), Wanda llegó al departamento ubicado en la torre Chateau Libertador junto a su abogada, Ana Rosenfeld, donde aún se encontraba Icardi. Ante la situación, Rosenfeld contactó al 911, lo que motivó el regreso de los agentes policiales al edificio para mediar en el conflicto.

“Los policías notificaron a Mauro Icardi de una denuncia en su contra y verificaron rápidamente que no había señales de agresión física ni daños materiales”, explicó Kablan. Según el parte policial, no se registraron incidentes visibles, ni siquiera un plato roto. Sin embargo, las tensiones entre las partes eran palpables.

Finalmente, Mauro Icardi abandonó el lugar de manera calmada, escoltado por la policía. Al conocerse esta denuncia, el audio de Nora reflotó no solo porque aportó un vistazo al trasfondo de los problemas entre la pareja, sino que reforzó la percepción de una relación insostenible. Incluso, Colosimo confesó en el mensaje: “A mí me agarra un dolor de estómago que ni te cuento. No duermo con esto de Wanda. No tengo paz porque no le dan un término medio”. Y es que aunque el parte policial no registró agresiones físicas, el episodio evidencia una relación fracturada. Mientras Mauro Icardi y Wanda Nara enfrentan los trámites legales que definirán su futuro inmediato.