Nacha Guevara se cansó de la actitud de sus compañeros en el Cantando 2024: “Parece un jardín de infantes”

Desde hace semanas, la rivalidad entre el jurado y el equipo del VAR en Cantando 2024 (América) se intensificó, generando momentos de gran tensión en el programa. Mientras el jurado oficial, compuesto por Nacha Guevara, Milett Figueroa, Marcelo Polino y Flavio Mendoza, evalúa a los participantes, el VAR, integrado por figuras como Lowrdez y Gladys La Bomba Tucumana, dejó en claro su disconformidad con varias de las decisiones tomadas. Lejos de suavizarse, los conflictos entre ambos equipos se volvieron más evidentes, con cada uno decidido a defender su postura en el certamen. Y, en ese marco, Nacha no se lo pensó dos veces al dejar en claro su enojo al respecto.

El enfrentamiento comenzó cuando expresó su malestar por la falta de voz del VAR en las decisiones del jurado. “¿Por qué nosotros no podemos decirles: ‘Me parece mal la nota que le ponen’?”, lanzó la intérprete de “La Pollera Amarilla”, cuestionando directamente la autoridad de los jueces y manifestando su frustración por no poder opinar sobre las calificaciones que se les otorgan a los participantes. Esto no se lo dejó pasar Polino, quien aseguró que la discusión se trataba de otro tema diferente. Elevando la voz intentó aclarar el origen del conflicto: “No se desvíen de tema. Acá la conversación empezó porque Lowrdez dijo que la maltrataban y le faltaban el respeto…”. La tensión aumentó, y, acto seguido, la exintegrante de Bandana, negó haber hecho tal afirmación y corrigió sus palabras: “Yo nunca dije eso, sino que llegaba angustiada porque no me gustó lo que me dijeron…”.

En medio de la acalorada discusión, Flavio intervino con un tono conciliador y se dirigió a Lowrdez con una disculpa: “Bueno, yo te pido disculpas si algo te ofendió. No te hablo más”. A pesar de sus palabras de paz, el clima en el estudio seguía tenso, y los ánimos parecían lejos de calmarse ante las cámaras. Por si fuera poco, la situación finalmente llevó a Guevara al límite de su paciencia. Molesta y harta de la discusión, se levantó de su asiento y se dirigió al centro del estudio, donde se encontraba la conductora, Flor Peña, con el micrófono en mano.

Con firmeza, la artista exclamó: “Déjense bien de jod… Esto parece un jardín de infantes, chicos”, lanzando una reprimenda directa tanto a sus compañeros en el jurado como al VAR. Su comentario resonó en el estudio y logró imponer un silencio momentáneo, mientras dejaba claro su malestar por la dinámica conflictiva entre ambos bandos. Tras expresarse sin tapujos ante la audiencia, la directora teatral reanudó sus pasos y dejó su lugar al lado de la presentadora.

Atemorizada de que esta sea su final en el certamen, Flor le pidió: “Nacha, sentate”. Sin embargo, su miedo se disipó rápidamente al ver que las intenciones de la cantante eran volver a su lugar. “Ah, bueno, quería venir acá y estirar las piernas”, aclaró, aliviada, al notar que esa noche no se iba a quedar con un miembro menos en el equipo.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que la directora teatral se toma un tiempo para expresar su malestar. Meses atrás, en medio de la votación de cara a una nueva eliminación, la actriz dio un paso al costado para quejarse de las constantes rivalidades entre los participantes. Esto llevó a que, una vez más, se expresara ante Peña. “¿Sabes qué estoy observando en cómo votan? Que esto es la revolución de los mediocres: todos en contra de la persona que lo hace bien”, lanzó, sin filtro, en esa emisión. Con un tono duro dirigido a los competidores del ciclo y a sus elecciones en aquella noche decisiva, sumó: “Todos quieren que el mejor se caiga para ver si ellos brillan”.