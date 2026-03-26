Crimen y Justicia

“A ver si aprendiste choreando conmigo”: cayó una banda de boqueteros que robó una relojería en Lomas de Zamora

La Policía Bonaerense irrumpió en ocho domicilios del Conurbano tras semanas de seguimiento, arrestó a siete sospechosos y secuestró las armas usadas en el robo, junto al botín de más de 20 millones de pesos

Guardar

Así ofrecían los relojes los boqueteros tras el robo en Lomas de Zamora

Una investigación de la Policía Bonaerense permitió desarticular a la banda de “boqueteros” que había robado una relojería de Lomas de Zamora y operaba en distintos puntos del Conurbano. El caso dejó como saldo dos detenidos, cinco aprehendidos, el secuestro de armas, relojes de lujo y la recuperación de parte de una suma que supera los 20 millones de pesos en mercadería.

La investigación inició el 25 de enero de este año, cuando un llamado al 911 alertó sobre un robo en la galería Oliver de la calle Meeks 55. Al arribar, el personal de la Comisaría Primera constató que un grupo de sospechosos había abierto un boquete desde un terreno lindante para acceder al local.

La propietaria denunció la sustracción de relojes y dinero en efectivo, aunque no precisó el monto. Según información a la que pudo acceder Infobae, la escena presentaba una abertura de aproximadamente 40 por 30 centímetros en la pared trasera, por donde los autores lograron ingresar y retirarse sin ser detectados por el circuito de seguridad.

Fue atrapado junto a otros dos sospechosos tras una serie de allanamientos por el golpe ocurrido a fines de enero
El boquete por el que ingresaron a la relojería

Las primeras detenciones se realizaron hace casi un mes. Ahora, este martes la Policía logró desarticular la banda completa, con el arresto de R. E. M. (23) y M. F. C. (21), y la aprehensión de M. N. (43), D. V. P. (48), N. A. B. (23), P. J. C. (57) y L. F. (24).

En estos operativos, la Policía secuestró nueve celulares, cuatro armas de fuego (incluyendo un revólver calibre .38 y tres pistolas Bersa), pasamontañas, dos pares de guantes de tela negros, chips telefónicos, cinco relojes, dos pistoleras, un chaleco antibalas, seis cargadores y tres cajas de cartuchos de distintos calibres, además de otras herramientas y vestimenta utilizada en los hechos.

Gracias al análisis de cámaras de vigilancia de la zona, la Subdelegación de Investigaciones de Lomas de Zamora pudo identificar el vehículo utilizado en la fuga: un Peugeot 207 blanco que partió en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. Así, se concretaron las primeras detenciones.

Fue atrapado junto a otros dos sospechosos tras una serie de allanamientos por el golpe ocurrido a fines de enero
Parte de los relojes robados

Con apoyo del área de Tecnologías Aplicadas, los agentes reconstruyeron trayectos y comunicaciones, trazando el entramado delictivo hasta dar con los primeros sospechosos. El 21 de febrero, en un operativo coordinado, personal de la DDI detuvo a J. J. C., de 30 años, ex integrante de la Gendarmería Nacional Argentina, y aprehendió a N. J .F. (22) y J. W. F. (58).

Durante la investigación, las autoridades le dieron seguimiento a los delincuentes. Así, hallaron registros fotográficos, audios y videos que documentaban la logística y la distribución de bienes sustraídos. Uno de los detenidos llegó a jactarse en un audio de WhatsApp de haber realizado un boquete “frente a una comisaría” y de conocer en detalle comercios de Pilar, admitiendo robos en locales de Coppel y Musimundo: “Vamos a ver el laburo. Yo te voy a decir si va o no va, a ver si aprendiste algo de ese tiempo que estás conmigo choreando. Yo conozco todo, Pilar, lo hice con Coppel con Segundo, hice todo ahí, conozco todo de memoria”.

En los allanamientos, la Policía secuestró 19 relojes, tres celulares, un arma de utilería, dos chalecos refractarios de la GNA, el Peugeot 207 blanco, dos pares de guantes, prendas relacionadas al hecho, barbijos, herramientas, un carnet de discapacidad y medicación de venta controlada.

El material incautado durante los allanamientos
El material incautado durante los allanamientos

La investigación fue dirigida por la Unidad Funcional de Instrucción N° 19, a cargo del fiscal Ignacio Torregino, con intervención del Juzgado de Garantías N° 6, de la jueza Laura Ninni.

El avance de la causa surgió tras el análisis de los teléfonos y elementos incautados. Los investigadores detectaron comunicaciones donde los integrantes de la banda mencionaban la comercialización de relojes, perfumes y medicamentos por una suma cercana a los 20 millones de pesos.

Los seguimientos permitieron reconstruir la estructura interna de la organización, que repartía tareas entre un organizador, ejecutores de boquetes y encargados de la reducción de efectos robados.

La banda estuvo vinculada a robos en otras localidades del Conurbano
La banda estuvo vinculada a robos en otras localidades del Conurbano

Las escuchas y el análisis de los dispositivos revelaron que la selección de los objetivos respondía a criterios de accesibilidad: los locales elegidos solían estar pegados a casas abandonadas o garajes en desuso, lo que facilitaba la apertura de los boquetes sin ser detectados.

Se estableció la participación de la banda en hechos similares en comercios de Frávega (Merlo y Laferrere), Simplicity (Morón), Pigmento (Ramos Mejía, Laferrere y Quilmes), Musimundo y Coppel, entre otros.

Dos de los detenidos
Dos de los detenidos

Durante la investigación, los detectives obtuvieron quince órdenes de allanamiento y detención. En los diálogos interceptados, los sospechosos ofrecían relojes de lujo, como el caso de un Festina presentado en un mensaje: “Yo lo que vendo es esto. Cajita festina. Adentro, mira qué belleza. Con dos machos. Una locura”.

La policía bonaerense irrumpió en ocho domicilios del conurbano tras semanas de seguimiento, arrestó a siete sospechosos y secuestró armas, relojes y herramientas utilizadas para ejecutar robos bajo la modalidad boqueteros.

La investigación continúa para determinar la posible participación de otros integrantes y el destino de los bienes robados. La causa permanece en trámite en la UFI N° 19 de Lomas de Zamora, mientras los detenidos aguardan avances en el proceso penal.

Temas Relacionados

RobosLomas de ZamoraBoqueterosÚltimas noticias

Últimas Noticias

La Justicia llevará a juicio al gendarme acusado de asesinar a un joven de 22 años en La Quiaca

La audiencia oral contra el integrante del Escuadrón 21 de la Gendarmería abordará las circunstancias de la muerte de un joven motociclista en febrero de 2025. El gendarme se encuentra acusado por homicidio agravado

La Justicia llevará a juicio al gendarme acusado de asesinar a un joven de 22 años en La Quiaca

Violento ataque a un turista argentino en Río de Janeiro: lo patearon en la cabeza para robarle

La víctima fue asaltada por un grupo de motochorros. El hecho ocurrió en la costanera de Barra da Tijuca y quedó registrado por cámaras de seguridad

Violento ataque a un turista argentino en Río de Janeiro: lo patearon en la cabeza para robarle

Así reaccionó Santiago Martínez de “Love is Blind” al recibir 15 años de prisión por el intento de femicidio a Emily Ceco

La participante del reality show había denunciado a su ex esposo en febrero de 2025

Así reaccionó Santiago Martínez de “Love is Blind” al recibir 15 años de prisión por el intento de femicidio a Emily Ceco

Los audios de la banda del call center carcelario que estafó a jueces: “Páseme el código, quédese tranquilo”

Son tres los presos que formaban parte de las maniobras. Actuaban desde el penal de Magdalena. Sus celdas fueron allanadas por orden del fiscal de San Isidro Patricio Ferrari

Los audios de la banda del call center carcelario que estafó a jueces: “Páseme el código, quédese tranquilo”

El caso Liam Payne: los dos acusados de haberle dado cocaína al cantante quedaron en libertad

Se trata de Braian Paiz y Ezequiel Pereyra, ambos imputados por suministro de estupefacientes. El ex One Direction murió el 16 de octubre de 2024 en el barrio porteño de Palermo

El caso Liam Payne: los dos acusados de haberle dado cocaína al cantante quedaron en libertad
DEPORTES
Las confesiones de Gabriela Sabatini: la inesperada revelación sobre Steffi Graf y su afición mejor guardada

Las confesiones de Gabriela Sabatini: la inesperada revelación sobre Steffi Graf y su afición mejor guardada

Juan Pablo Ficovich avanzó a cuartos de final en Morelia: todos los resultados de los argentinos en el Challenger Tour

Se completó la fecha 12 del Torneo Apertura: todos los goles, cómo quedaron las tablas y cuándo se jugará la próxima jornada

La FIA investiga a Mercedes en la Fórmula 1 por un “truco” en su alerón delantero: qué ventaja logra

“La punta de mi pulgar quedó colgando”: el estremecedor relato del futbolista que se lastimó con un cartel en un partido de Champions

TELESHOW
Así quedó la placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada: tres fulminados y ocho jugadores al borde la eliminación

Así quedó la placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada: tres fulminados y ocho jugadores al borde la eliminación

Cinthia Fernández contó cómo será su futuro laboral tras ser despedida del ciclo de Moria Casán: “Fiel a mis convicciones”

Cuti Carabajal en Infobae en Vivo: “Argentina es una chacarera; tiene alegría, tristeza y ritmo”

Mavinga abandonó la casa de Gran Hermano por decisión propia: “Mi cabeza y mis emociones no son las mismas”

Rocío Hazán, la hija de Lucía Galán, celebró su casamiento por civil en una boda íntima: besos, abrazos y mensajes de amor

INFOBAE AMÉRICA

Medio siglo de Apple, de la Macintosh al iPhone en un proceso imparable de reinvención

Medio siglo de Apple, de la Macintosh al iPhone en un proceso imparable de reinvención

El régimen de Irán lanzó nuevos ataques con misiles contra varios puntos de Israel y países del golfo Pérsico

Trump aseguró que los líderes iraníes no quieren admitir que negocian con EEUU: “Tienen miedo de que los matemos”

Canciller de Panamá llegó a Cuba en medio del proceso contra 10 panameños acusados de protestar contra el régimen de la isla

Tragedia en Bangladesh: al menos 18 muertos tras la caída de un autobús con más de 40 pasajeros al río Padma