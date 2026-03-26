La Justicia llevará a juicio al gendarme acusado de asesinar a un joven de 22 años en La Quiaca

Luego del hecho que terminó con el fallecimiento de Ivo Torres, piden justicia y una justa condena (Fuente: La Voz de Misiones)

El gendarme acusado por homicidio agravado irá a juicio oral tras la muerte del motociclista de 22 años, Ivo Rodrigo Torres, quien falleció al ser disparado dos veces en medio de una persecución en la frontera desde Bolivia. La Justicia juzgará al sargento primero Walter Daniel Álvarez, e integrante del Escuadrón 21 “La Quiaca” de la Gendarmería Nacional.

El hecho sucedió el 6 de febrero de 2025 cuando el suboficial disparó dos veces durante una persecución en la frontera entre Argentina y Bolivia. En el momento del crimen, Walter Daniel Álvarez participaba de una patrulla encabezada por el subalférez Alexander Ezequiel Gunther, con la cabo Juliana Enciso y el cabo primero Marcos Leonardo Wysniewki. El grupo recorría en una camioneta oficial Volkswagen Amarok la franja fronteriza entre La Quiaca y Villazón (Bolivia), cuando observaron a un motociclista atravesar la frontera por un paso no habilitado a la altura de “ladrillera”.

Al ignorar la voz de alto, el conductor aceleró y se inició una persecución de 3,5 kilómetros, desde el paraje Tres Churquis, en las inmediaciones de Radio Nacional La Quiaca. El registro de los hechos, en base al informe del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, señala que tras seis minutos de persecución, Álvarez disparó en dos ocasiones: uno de los proyectiles impactó en la espalda de Torres y afectó el pulmón derecho mientras que el otro le atravesó la pantorrilla izquierda.

A pesar de que la cabo Enciso solicitó la asistencia de emergencias al SAME, los intentos de los paramédicos no lograron evitar el brutal final: Torres falleció a las 10:51hs. debido a la hemorragia provocada por el disparo que perforó su espalda, según la autopsia.

La persecución de gendarmes a Iván Rodrigo Torres

La decisión judicial, adoptada el 18 de marzo de 2026 por el juez federal de Revisión Ernesto Solá, afirma la gravedad del caso al considerar que el acusado actuó con “alevosía” y en su calidad de integrante de una fuerza de seguridad; el debate oral contará con la dirección de un tribunal colegiado aún por sortear, según informó Fiscales.gob.ar.

Las investigaciones y acusaciones del caso

El impulso de la causa penal estuvo a cargo del fiscal federal Federico Zurueta, inicialmente imputó a los cuatro miembros que se encontraban dentro de la patrulla. Sin embargo, datos de la investigación científica y documental permitieron excluir de responsabilidad penal a Gunther, Enciso y Wysniewki. Esta resolución fue ratificada por el juez de Garantías N°1 de Jujuy, Eduardo Hansen, en dos fechas: 27 de febrero y 4 de marzo de 2026.

El abogado Carlos Espada, representante de la querella, respaldó la hipótesis de la Fiscalía, centrada en la responsabilidad individual de Álvarez y sustentada en pruebas balísticas y testimoniales. Por parte de la defensa, Ricardo Belbruno, no se opusieron formalmente a la apertura del juicio.

El fiscal Federico Zureta interviene en el caso donde se juzgará al sargento Álvarez por homicidio agravado (Fuente: Fiscales.gob.ar)

El juez Ernesto Solá declaró admisible la imputación y dispuso el comienzo del juicio bajo la modalidad de tribunal colegiado, el cual será sorteado en los próximos días. El caso imputa a Álvarez el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y por ser miembro de una fuerza de seguridad, cometido con arma de fuego.

La secuencia investigativa estuvo apoyada en pruebas periciales balísticas, información documental y declaraciones. Entre los elementos de mayor relevancia se encuentra el informe que reveló la ausencia de municiones en la pistola oficial asignada a Álvarez, a diferencia del resto de la dotación.

El juicio oral deberá determinar la responsabilidad del acusado en la muerte de Ivo Rodrigo Torres durante la persecución que comenzó en un paso fronterizo no habilitado. La fiscalía sostiene que solo uno de los gendarmes efectuó los disparos letales, hecho que configura la base acusatoria sobre la que se desarrollará el próximo proceso.