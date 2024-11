El testimonio de Huevo Müller luego de ser víctima de un violento robo: “Los vecinos los querían linchar”

Alejandro “Huevo” Müller habló luego de ser víctima de un robo: “Lo querían matar”

El actor Alejandro Huevo Müller, reconocido por su trayectoria en televisión y teatro, fue víctima de un violento asalto en la localidad de Pontevedra, en el partido bonaerense de Merlo. El ataque ocurrió durante el martes, cuando Müller fue abordado por dos motochorros poco después de salir de su domicilio, ubicado en la intersección de las calles Alfonsín y Ayacucho.

Müller, quien conducía una motocicleta Kawasaki 650 de color negro, fue sorprendido en plena calle por los ladrones, que se desplazaban en una Corven 110 negra, sin patente. Según informó la policía a Infobae, el actor intentó resistirse y forcejeó con uno de los asaltantes, lo que generó una situación tensa y violenta. A pesar de sus esfuerzos, Müller no logró evitar que los delincuentes se llevaran su vehículo y sufrió una herida en el rostro durante la confrontación.

“Fue ayer a la tardecita. Estaba yendo para mi casa a buscar un par de cosas y salir para Palermo”, le contó el actor a Teleshow. “Cuando estoy llegando me cruza una moto, nos trenzamos y yo soy el pel... que los enfrenté porque no había armas. Una locura lo que hice, no me jacto de eso”, señaló con arrepentimiento. A continuación, uno de los delincuentes logró escapar con la moto, sin embargo, Müller destacó que no les hizo la tarea sencilla: “No les fue fácil. Les tiraba la moto, me peleaba con uno, le pegaba al otro”.

Así fue el asalto a Alejandro Huevo Müller

Como ocurre en estos casos, el hecho alteró la calma del barrio. “La policía tardó un poco en llegar, pero los vecinos los empezaron a correr”, señaló el actor, quien contó cómo se originó la improvisada cacería de la moto. “Había un auto, este lo corrió, lo encerró, después vino otro auto, los empezaron a correr. Estaban medio encerrados porque eran varios autos luchando hasta que uno toca al que iba en la moto y lo tiró a la m...”, señaló. Muller llegó unos segundos después de esto, ya que venía corriendo detrás de los autos con el casco y la campera todavía puestos. “Lo querían linchar directamente los vecinos, lo querían matar. Yo los calmé, les dije ´No muchachos, esto es peor. Déjense de joder y déjenlo ahí quietito´”, recordó acerca de la reacción de aquellos que lo ayudaron a detener a uno de los delincuentes.

Cuando se le consultó sobre el segundo atacante y las posibilidades de recuperar el vehículo, se mostró escéptico: “Se fue con la moto. Y creo que le va a quemar porque se viralizó tanto, no sabían que era yo”, analizó. Una vez que la policía llegó a la escena, partió directamente a un hospital para que revisen sus heridas: “Vino mi hija que estaba muy asustada porque la llamó una vecina, estaba mi exmujer. Fui por las dudas porque estaba un poco golpeado, me sangraba mucho la boca, me había caído un par de veces. Me rompieron mucho y querían ver que no tuviera una contusión. La mano me dolía mucho, pensé que estaba quebrada pero finalmente no. Estuve hasta la una y pico y una vez que salí me llamó el subcomisario de Padua y me dijo si podíamos hacer la denuncia”.

A pesar del mal momento que vivió, Huevo decidió tomar el caso con humor y durante la charla con este medio bromeó acerca de la situación. Al tener el casco todavía puesto no pudieron reconocerlo y lanzó entre risas: “Iba a decir No me peguen, Soy Giordano, pero no”, remató, aludiendo al histórico incidente que protagonizó el estilista con una frase que quedó en la historia.