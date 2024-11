La misteriosa alianza dorada de Pampita que despertó los rumores de compromiso con Martín Pepa

Pampita en Londres

Desde su recorrido por lugares históricos hasta sus salidas en las que causa impacto con sus súper looks, Pampita disfruta a pleno de su viaje por Europa. Actualmente, la modelo se encuentra en Londres, donde disfruta de su gastronomía, arquitectura y lugares emblemáticos. Previamente, la conductora hizo un posteo en su Instagram para despedir su anterior destino, la ciudad de París. En la publicación, la bailarina mostró diferentes postales de su último día. Sin embargo, entre las imágenes que compartió en sus redes sociales, una fotografía llamó especialmente la atención de sus seguidores: en su mano izquierda lucía una misteriosa alianza dorada, lo cual desató especulaciones sobre un posible compromiso con Martín Pepa y alimentó la curiosidad sobre su nueva relación.

En la imagen en cuestión se ve a Pampita disfrutando de una noche en un bar elegante durante su última noche en París. Está sentada en una silla junto a la barra, con una expresión relajada y una gran sonrisa. La modelo destacaba con un vestido negro clásico, de tirantes y corte ajustado, que realzaba su figura. Su pelo estaba peinado hacia atrás en una coleta baja, lo cual aportaba un toque elegante y sofisticado a su look. La atmósfera del lugar era íntima, con luces tenues y botellas de bebidas en la barra, que complementaban la escena de un momento de disfrute en la ciudad.

La imagen que despertó las especulaciones de los fanáticos

La alianza que despertó los rumores de compromiso con Martín Pepa

Pero en toda esta escena, un objeto captó inmediatamente la atención de sus seguidores, un detalle que generó un aluvión de comentarios: un anillo dorado en su dedo anular izquierdo. Este accesorio, sutil pero simbólico, despertó una serie de especulaciones sobre la naturaleza de su relación con Martín Pepa. Los rumores de un romance entre la modelo y el polista habían comenzado semanas antes, luego de que la pareja fuera vista compartiendo momentos especiales en un palco del Teatro Colón y más tarde en un partido de polo.

La imagen del anillo llevó a algunos seguidores a plantear la posibilidad de un compromiso reciente, mientras que otros sugirieron que podría tratarse de un obsequio significativo de su nueva pareja. También hubo quienes pensaron que podría ser una joya de alguna de las marcas con las que Pampita colabora, especialmente dado que el anillo que lucía no era el mismo de su matrimonio anterior con Roberto García Moritán.

Tras su visita a París, Pampita se trasladó a Londres

Pampita recorrió la ciudad de Londres (Fuente)

Justamente, a finales de septiembre, en medio de la crisis con el economista, la conductora fue interceptada por la prensa, cuando iba a grabar su participación en Los 8 escalones. Con un vestido largo negro y lentes oscuros, Ardohain salió acompañada por un hombre y con una sonrisa un tanto incómoda les dijo a todos que no quería hablar. En las imágenes que se vieron en el programa A la tarde (América), un notero le preguntó por su presente. Ella sonrió sin contestar y siguió caminando directo hacia su auto. El cronista insistió en consultarle sobre los rumores de crisis con García Moritán. Ella siguió sonriendo, dijo: “Chau, chicos” y cerró su puerta. Si bien no quiso formular declaraciones, no pasó desapercibido que en el dedo anular de la mano izquierda no portaba su alianza de casamiento.

La relación de Pampita y Martín Pepa

Antes de viajar hacia el viejo continente, Pampita disfrutó de una salida junto a Martín Pepa en el Campo Argentino de Polo. La situación marcó la primera salida pública a solas. Lejos de ocultarse, ambos compartieron miradas y sonrisas que sellaron la complicidad de una relación que, en pocos días, se convirtió en el centro de los focos. El primer rumor de este romance estalló apenas dos semanas atrás, unas horas después de que se conociera la separación de Pampita con Roberto García Moritán. En ese momento, la conductora y Pepa fueron captados durante una gala en el majestuoso Teatro Colón, en el que la banda de jazz Escalandrum le rindió homenaje a Ástor Piazzolla. La elegancia del entorno y la magia de la música fueron el telón de fondo perfecto para esa primera salida pública que encendió los titulares, pese a que estaban junto a un grupo de amigos.

Luego, el viento de la noche porteña los llevó a una cena en la Costanera de Buenos Aires, donde compartieron risas y confidencias en un restaurante a pocos metros de un famoso club nocturno. La noche terminó entre luces de neón y melodías compartidas, con la pareja alejándose por la puerta trasera, según testigos. El paso de los días no trajo discreción, sino más bien todo lo contrario: una aparición más audaz y llena de gestos compartidos. La cuenta de Instagram “Chismes de Ker” difundió las imágenes que confirmaron lo que hasta entonces era un rumor en aumento. Pampita, vestida con un largo vestido blanco y una campera de jean se mostró tranquila y sonriente junto a Pepa, quien lucía un look más informal y sobrio en negro. Ambos disfrutaron del espectáculo ecuestre, aplaudiendo los goles de Adolfo Cambiasso en la victoria de La Dolfina.