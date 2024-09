Tras mostrarse sin su anillo de casada, Pampita se divirtió con amigas en un cumpleaños: el video

En medio de los rumores de crisis, Pampita celebró el cumplaños de la madrina de Anita

Hace una semana comenzaron los rumores de crisis entre Pampita y Roberto García Moritán después de cinco años de relación, una boda de ensueño, el nacimiento de Ana, y una familia ensambladísima. En las últimas horas, las versiones se precipitaron, y se empezó a hablar de una instancia avanzada en la ruptura, desde las negociaciones de divorcio en cifras millonarias hasta supuestos acuerdos prenunpciales, todo ante el silencio absoluto de los protagonistas.

En ese panorama, la conductora fue interceptada por la prensa en la tarde del martes, cuando iba a grabar su participación en Los 8 escalones. Con un vestido largo negro y lentes oscuros, Ardohain salió acompañada por un hombre y con una sonrisa un tanto incómoda les dijo a todos que no quería hablar. En las imágenes que se vieron en el programa A la tarde (América), un notero le preguntó por su presente. Ella sonrió sin contestar y siguió caminando directo hacia su auto. El cronista insistió en consultarle sobre los rumores de crisis con García Moritán. Ella siguió sonriendo, dijo: “Chau, chicos” y cerró su puerta. Si bien no quiso formular declaraciones, no pasó desapercibido que en el dedo anular de la mano izquierda no portaba su alianza de casamiento.

Esa misma noche, la modelo se mostró muy animada durante el festejo de cumpleaños de su íntima amiga Luciana Pizzolorusso, quien también es la madrina de Ana. Por medio de su perfil de Instagram, Carolina compartió las postales de la noche con amigas, que se llevó a cabo en un reconocido restaurante ubicado en la zona de la Costanera. Con una selfie en el lugar, Ardohain le dejó un tierno mensaje a su comadre: “Te amo mucho amiga. Que seas muy feliz. Te mereces todo”.

Pampita Ardohain fue al cumpleaños de una íntima amiga en medio de rumores de crisis con Roberto García Moritán (Instagram)

En la segunda fotografía que subió en sus historias se puede ver a la totalidad del grupo, entre quienes se encuentran la modelo Barby Franco, la actriz Julieta Novarro, la maquilladora Estefanía Novillo y la DJ Puli Demaría, entre otras integrantes del círculo íntimo de la modelo. En una mesa conformada por 17 personas celebraron con toda la energía un nuevo aniversario en la vida de Luciana, sin rastros visibles de estar afrontando una separación. O, en todo caso, con el hecho superado y disfrutando de la nueva vida.

En la tarde del miércoles, García Moritán fue interceptado por la prensa cuando salía de un restaurant del barrio de Palermo: “Hablemos de cosas importantes. Pasan muchas cosas en el país”, dijo el empresario ante el cronista, evitando hablar de su vida vida privada, aunque luego admitió que “nada me llama la atención de lo que está pasando últimamente”.

La palabra de Roberto García Moritán en medio de los rumores de separación de Pampita

Entre la ola de versiones, se especula que Pampita podría ser la invitada de Susana Giménez para el programa del domingo y que en el living de la diva haría oficial la separación. “No tengo ni idea lo que va a hacer Carolina”, afirmó Roberto, para luego confirmar que más adelante podrán referirse al tema. “En su momento hablaremos”, agregó, buscando eludir al cronista de A la tarde.

Con respecto a la imagen que circuló este martes, en la que se vio a Pampita sin la alianza matrimonial, el político aseguró que desconocía el dato y que él todavía la seguía usando. “Sí, por supuesto”, aseguró, mientras exhibía el dedo anular con el anillo a la cámara de América. “Ella se saca el anillo para dormir”, justificó Roberto antes de despedirse y de anunciar que no pensaba seguir hablando de su vida personal.