L-Gante fue sancionado en las redes en medio de su escapada romántica con Wanda Nara: "Me suspendieron mi cuenta"

En medio de una escapada romántica a Río de Janeiro, Wanda Nara y L-Gante disfrutan de sus primeras vacaciones juntos tras comenzar una relación. Más allá de desconectar de sus ocupadas agendas, la empresaria y el cantante aprovecharon estos días para fortalecer su vínculo con gestos de cariño, caricias y paseos compartidos. Este sábado, la pareja sorprendió a sus seguidores con una transmisión en vivo desde las redes sociales de la conductora, un momento de cercanía y complicidad. Sin embargo, minutos después, el cantante de RKT descubrió que su propia cuenta de Instagram había sido suspendida.

Durante la transmisión en vivo desde la cuenta de Nara, Elian Ángel Valenzuela dejó escapar un dato que sorprendió a su pareja y a los seguidores: el cantante tenía una cuenta secundaria en Instagram. Este detalle se filtró de forma casual mientras conversaban, lo que no pasó desapercibido para Wanda, quien rápidamente aprovechó la oportunidad para hacer bromas al respecto. “No puedo creer lo que acabo de descubrir”, le dijo, fingiendo sorpresa y riéndose de la estrategia de L-Gante para observar sus movimientos en redes sin que ella lo supiera. “Como te saltó la ficha, con razón me bloqueabas y me mirabas desde esa otra cuenta… zorro”, agregó la empresaria, provocando al cantante ante la audiencia.

La reacción de Wanda Nara al descubrir que L-Gante tiene otra cuenta de Instagram

Lejos de incomodarse, Wanda mantuvo el tono humorístico y lo desafió en la transmisión, comentando cómo él la “stalkeaba” en los momentos en que habían tenido desacuerdos y ella todavía estaba vinculada públicamente a su expareja, el futbolista Mauro Icardi. “De lo que me vengo a enterar. Y después te hacés el malo Elian, ya no eso... quedaste re en evidencia. Nos stalkeaba desde otra cuenta y no le quedó otra ahora de hacer pública esta cuenta trucha. Me veías y sufrías”.

El cantante, por su parte, aceptó el momento con naturalidad, riendo y participando del juego que Wanda proponía frente a sus seguidores. Luego, L-Gante se enfrentó a una sorpresa poco agradable: su cuenta oficial de Instagram había sido suspendida sin previo aviso.

Al enterarse de la situación, el músico se expresó en sus redes: “Me suspendieron mi cuenta oficial de L-Gante. Así que por primera vez me hice una cuenta secundaria, que es esta misma. Esto nunca lo hice. Así que si llegaste hasta acá espero que me sigas”. Al mismo tiempo, en su cuenta de TikTok, el cantante publicó un video en el que se lo ve mirando el paisaje desde la ventana de su hotel, con la canción Chakalitos de fondo y la frase: “Me suspendieron mi cuenta de Instagram”.

Wanda Nara y L-gante disfrutan de sus vacaciones en Brasil

Durante ese mismo “vivo”, el cantante de Cumbia 420 reaccionó cuando aparecieron los fans del Galatasaray, equipo en el que actualmente se desempeña Mauro Icardi y del que tendrá que tomar un descanso a causa de una lesión en la rodilla. Ante esta situación, el músico decidió mandarle su aliento al clásico rival del club en el que se destaca el futbolista. “Aguante el Fenerbahçe”, lanzó, provocativo, y Wanda también se sumó con un “los rebanco”.

Este tiro por elevación a Icardi se da un par de horas después de que ella mostró en sus redes sociales el mensaje que le envió al enterarse de la lesión. “Mauro, lamento mucho lo que te pasó, esa rodilla estaba mal hace rato”, se lee en la captura de pantalla que filtró la conductora, en donde también aparecen los mensajes de amor que Mauro le dedicó. “Ahora ya pasó, recupérate y para lo que necesites contás conmigo, los mejores médicos están en Roma. No dudes de atenderte con el mejor y la recuperación es importante, todo va a estar bien”, exhibió.