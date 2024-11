Wanda Nara filtró la conversación privada que tuvo con Mauro Icardi luego de la lesión

Wanda Nara expuso una conversación privada con Mauro Icardi: lo que le dice él para conquistarla y la charla por su lesión

Este viernes, Mauro Icardi, delantero del Galatasaray, confirmó que sufrió una lesión severa en su rodilla que lo alejará de los terrenos de juego durante un largo periodo. Según reveló el propio jugador, se trata de una rotura de ligamentos cruzados y meniscos, daño que requerirá un mínimo de ocho meses de recuperación antes de que pueda volver a competir al máximo nivel.

En el mismo momento en que la carrera del delantero enfrenta una de sus pruebas más difíciles, la atención mediática se centró también en su relación con su exesposa y madre de sus hijas, Wanda Nara, quien se encuentra en una realidad opuesta. Mientras Mauro asimila esta dura noticia y planifica su rehabilitación, ella se encuentra disfrutando de unos días de descanso en Brasil, acompañada de su nueva pareja, el cantante L-Gante, y su hija, Jamaica.

Esta escapada tuvo lugar después de que Nara confirmara públicamente su relación con el músico argentino. No obstante, la reciente lesión del futbolista, hizo que la conductora mostrara los mensajes de apoyo a él en sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, Wanda publicó una historia mostrando el mensaje de WhatsAPp que le envió a Icardi en este momento complicado, que, a juzgar por la diferencia horaria con Turquía, se produjo poco tiempo después de que el delantero confirmara el diagnóstico.

“Mauro, lamento mucho lo que te pasó, esa rodilla estaba mal hace rato”, se lee en la captura de pantalla que filtró la conductora de Bake Off Famosos. Y añadió palabras de ánimo y ofrecimiento de ayuda: “Ahora ya pasó, recupérate y lo que necesites contás conmigo, los mejores (por los médicos) son en Roma. No dudes de atenderte con el mejor y la recuperación es importante, todo va a estar bien”. De esta manera, Nara no solo le ofreció su respaldo emocional, sino que también le recomendó que realice la rehabilitación en Italia, con el objetivo de que reciba atención médica de primera calidad.

Wanda Nara filtró una conversación privada con Mauro Icardi

Sin embargo, su publicación en redes sociales no pasó desapercibida, ya que incluía otro fragmento del intercambio entre ambos donde la empresaria expuso un mensaje anterior de Icardi en el que el jugador declaraba sus sentimientos hacia ella y su deseo de recuperarla.

En sus palabras, el jugador expresó: “Lo que estás haciendo vos es una cosa tan inútil que va a durar y ser lo mismo que la nada, yo lo podría hacer, yo podría estar en la misma, pero ¿para qué, para hacerme el vivo? No quiero eso”, escribió el delantero del Galatasaray. “Mi único objetivo es vivir mi vida en paz, disfrutarla, disfrutar mi familia, disfrutar mis hijos, disfrutar todo lo que conseguimos y construimos en todos estos años y nadie nos regaló nada”.

En el extenso mensaje, Icardi dejó en claro su deseo de reconstruir la relación, reafirmando su amor por Nara: “Te vuelvo a repetir... todo esto lo quiero junto a la mujer de mi vida, junto a la mujer que amo más que nada en este mundo”.

A flor de piel, el goleador siguió con su declaratoria: “Sos mi debilidad, sos mi fuerza, sos mi princesa hermosa que quiero y, como le prometí a tu abuelita el día de nuestro casamiento, cuidarte para siempre”. La exposición de estos mensajes privados provocó una serie de reacciones en redes sociales y comentarios en los medios, reavivando una vez más la polémica en torno a su vínculo. Y sobre todo, tratando de dilucidar la fecha en la que Wanda y Mauro se habían comunicado por última vez en WhatsApp antes de la lesión.