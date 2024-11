Wanda Nara y L-Gante, enamorados en Brasil: la burla del cumbiero a Mauro Icardi y su relación con los hijos de la conductora

Wanda Nara hizo un vivo en su cuenta de Instagram y respondió a las preguntas de sus seguidores (Video: Instagram)

En medio de una escapada a Río de Janeiro, Wanda Nara y L-Gante, cuyo nombre real es Elián Ángel Valenzuela, sorprendieron al mundo del espectáculo al compartir detalles de su relación en una transmisión en directo en Instagram. Esta aparición se dio una semana después de que confirmaran oficialmente su noviazgo: aprovechando la atención de los internautas, desde la habitación de su hotel, se tomaron el tiempo de responder a las preguntas de sus seguidores.

El vivo, que surgió a causa del día nublado en la escapada romántica, reveló una faceta íntima y personal del vínculo, marcada por bromas, anécdotas y un aire de complicidad que la pareja mostró frente a miles de espectadores. Lo primero que hizo la conductora de Bake Off Famosos fue aclarar el conflicto que recientemente había surgido con Yanina Latorre.

“Lo borré porque ya está, ya lo vieron todos. Lo levantaron todos y no quería que quedara en mi Instagram”, explicó la empresaria sobre el encontronazo en las redes que tuvo con la panelista de LAM. “Además, ya hablé con Yanina por privado”, concluyó sobre el conflicto.

Wanda Nara y L-Gante, enamorados en Brasil (Instagram, Wanda_Nara)

En su conversación con los fans, Wanda y el cantante compartieron momentos íntimos de su vida en pareja. Entre risas, la animadora confesó cuál es una de las actividades que más disfrutan: “Nos encanta mirar series juntos”, afirmó, y aprovechó para mencionar que recientemente le mostró a Elián su trabajo como conductora en Love is Blind, el reality show que estrenó junto a Darío Barassi.

Uno de los temas que generó más reacciones en el directo fueron las declaraciones de la conductora de Bake Off Famosos Argentina (Telefe) y el cumbiero sobre el tiempo que llevan juntos. La pareja insinuó que su vínculo habría comenzado hace aproximadamente tres años, una afirmación que causó sorpresa entre su público debido a la coincidencia de fechas con el nacimiento de Jamaica, la hija del músico con Tamara Báez. Al leer las opiniones en tiempo real, la cantante de “Bad Bitch” y L-Gante leyeron algunas preguntas: “¿Cómo que hace 3 años?” y “¿Pero esa no es la misma edad de Jami?”.

Durante el directo también se refirieron al buen vínculo que tiene el intérprete con los cinco hijos de ella, Valentino, Benedicto, Constantino, Isabella y Francesca, y contó una divertida anécdota para ilustrar cómo es la convivencia entre ellos. Wanda recordó, entre risas, un incidente con la consola de videojuegos del músico y su tarjeta de crédito, y explicó que los niños aprovecharon la situación para hacer algunas compras inesperadas.

Wanda habló de la relación de sus cinco hijos con L-Gante

“Ustedes se llevan bien. Solo se enojaron una vez que les sacaste la Play…”, comenzó diciendo la ganadora del Bailando con las Estrellas de Italia. Y agregó: “Lo que pasó es que Elián una vez les había prestado la PlayStation, se ve que se arrepintió y se las pidió. Y él se las prestó y tenía la tarjeta de crédito adentro, entonces se compraron un millón de juegos. ¡Le gastaron una fortuna!”, contó la representante futbolística entre carcajadas, revelando el desliz de los chicos.

A esto, el joven agregó entre risas: “Sí, creo que borraron un juego y se compraron otro. Una movida así fue”. La anécdota demostró que, más allá de las diferencias de edad y el desafío de una familia ensamblada, L-Gante mantiene una relación relajada y cercana con los hijos de Wanda.

Por otro lado, reveló que sus dos hijas tenían ganas de sumarse en el viaje: “Las nenas querían venir. Se enojaron que no vinieron porque yo no sabía que venía Jamaica, hasta último momento no estaba segura si venía Jami”. Cabe destacar que en medio de estas vacaciones la cuenta del cantante fue dada de baja y tuvo que abrir una cuenta secundaria para mantenerse en contacto con sus seguidores.

La burla a Mauro Icardi en pleno vivo (Video: Instagram)

Otro momento que dio que hablar fue cuando aparecieron en el live los fans del Galatasaray, equipo en el que actualmente se desempeña Mauro Icardi, y del que tendrá que tomar un descanso a causa de una lesión en la rodilla. Fue cuando L-Gante decidió mandarle su aliento al clásico rival del club en el que el se desempeña el futbolista. “Aguante el Fenerbahçe”, lanzó, provocativo, y Wanda también se sumó con un “los rebanco”.

Este tiro por elevación a Icardi se da un par de horas después de que ella mostró en sus redes sociales el mensaje que le envió al enterarse de la lesión. “Mauro, lamento mucho lo que te pasó, esa rodilla estaba mal hace rato”, se lee en la captura de pantalla que filtró la conductora, en donde también aparecen los mensajes de amor que Mauro le dedicó. “Ahora ya pasó, recupérate y para lo que necesites contás conmigo, los mejores médicos están en Roma. No dudes de atenderte con el mejor y la recuperación es importante, todo va a estar bien”, exhibió.