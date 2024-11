L-Gante disparó contra los hinchas de Mauro Icardi en Turquía con un mensaje contundente

L-Gante disparó contra los hinchas de Mauro Icardi en Turquía

L-Gante volvió a las redes sociales luego de que su cuenta fue suspendida, según él mismo contó este sábado desde su nuevo perfil. En Río de Janeiro, junto a Wanda Nara y su hija Jamaica, a donde fue a pasar unos días de relax, el músico de cumbia 420 disparó contra los hinchas del Galatasaray, equipo turco en donde juega Mauro Icardi. En medio de la controversia y de un clima de tensiones con los fanáticos del futbolista, el cantante recibió amenazas y comentarios hirientes de los seguidores del jugador, quienes se mostraron indignados por el romance con la conductora de Bake Off Famosos. Este contexto lo llevó a Elián Valenzuela - el verdadero nombre de L-Gante- a manifestarse a su estilo en las redes.

Con un tono irónico, el cantante compartió un mensaje contundente para todos sus seguidores: “Me da mucha tristeza que aficionados del deporte en Turquía influyan con actos de amenazas y falta de respeto en lo personal hacia mí, hacia mi familia y hacia mi trabajo. Por eso mismo, en el día de hoy comparto los colores de mi equipo favorito y además me haré un gran fanático del Fenerbahçe”. Así, el artista no solo denunció el acoso que recibió de parte de los fanáticos de ese club y del exmarido de Wanda, sino que también oficializó su respaldo al Fenerbahçe, sumándose simbólicamente a la rivalidad contra el equipo de Icardi. Además, en otra de las historias, subió una foto del jugador Edin Džeko, estrella del equipo y rival directo de Icardi en la liga turca, acompañada de la frase “El verdadero 9″.

El contundente mensaje de L-Gante para los fans turcos de Icardi (Instagram)

Cabe destacar que la relación entre L-Gante y Wanda ha desatado una oleada de mensajes hostiles de parte de algunos hinchas del Galatasaray, quienes ven en el romance una afrenta hacia su ídolo, Mauro Icardi. En una de las publicaciones del cantante, en las que promocionaba uno de sus conciertos de noviembre, los seguidores del club turco no tardaron en llenar los comentarios de amenazas y mensajes de odio, varios de ellos en su idioma natal y otros traducidos al español. Entre los mensajes, algunos advertían a L-Gante que “se mantuviera alejado” de Wanda y le recordaban que el Galatasaray cuenta con “40 millones de aficionados en el mundo”. “¡Si te atrapan, no podrás respirar!”, escribió uno de los fans en tono intimidante.

El mensaje irónico de L-Gante para los fanáticos turcos de Mauro Icardi (Instagram)

Otros comentarios hicieron burla a su relación con Wanda, sugiriendo que sería un “juguete temporal” y que ella eventualmente volvería a Icardi. “Sos un niño pequeño, el juguete nuevo de Wanda. Te usará como servilleta y te tirará”, expresó otro seguidor, reforzando la hostilidad que algunos fanáticos del Galatasaray han demostrado hacia el músico.

Wanda Nara respondió a las críticas de los fans de Mauro Icardi

La polémica también involucró a Wanda Nara, quien recientemente se dirigió a los fanáticos turcos que la criticaron en redes sociales. En una historia de Instagram, la empresaria y conductora afirmó que se encuentra “separada y libre de estar con quien quiera”, añadiendo que “la cultura machista está muy lejos de lo que quiero para mí y para mis hijas”. Wanda, quien tiene dos hijas con Icardi, denunció los ataques de algunos seguidores y defendió su independencia, tanto en el plano personal como económico. “Me hago cargo económicamente de mis hijos sola”, declaró, en un mensaje que también parecía dirigido a aquellos que cuestionan su relación con L-Gante.

Además, Wanda hizo referencia a los desafíos que enfrenta en medio de su separación y a las dificultades que implica la mudanza y el regreso de sus mascotas, a las que describió como “rehenes” en esta disputa. “Ojalá tengan mis mismos ideales: cuando no soy más feliz, me voy”, escribió, defendiendo su decisión de no permanecer en una relación que, según sus palabras, dejó de hacerla feliz.