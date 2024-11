Guillermo Coppola habló de la lesión de Mauro Icardi luego de que Wanda Nara oficializara su relación con L-Gante

Esta semana, Mauro Icardi sufrió una fuerte lesión mientras disputaba el partido entre Galatasaray y Tottenham, correspondiente a la Europa League. El delantero argentino se rompió los ligamentos cruzados y meniscos de su rodilla derecha y salió de la cancha en camilla: estará inactivo entre seis y ocho meses. Así las cosas, este viernes en El diario de Mariana (América), le preguntaron a Guillermo Coppola si este hecho podría estar relacionado con la reciente separación del jugador y de Wanda Nara, madre de sus hijas Isabella y Francesca, quien por otra parte oficializó su relación con L-Gante.

“Con toda tu experiencia, esta lesión de Icardi, de golpe, en medio del primer viaje con L-Gante... ¿Vos dirías que lo emocional puede haberle jugado una mala pasada?”, le planteó Mariana Fabbiani al exmanager de Diego Armando Maradona. “Vos sabés que todo juega, ¿no es cierto?. Pero la historia de estos chicos es repetida”, respondió Coppola en relación a las innumerables idas y vueltas entre Nara e Icardi. “Ustedes que están súper bien informados, ¿cuántas separaciones tuvieron Wanda y Mauro?”, le preguntó Guillote a la conductora y panelistas del ciclo. “Graves, dos”, contestó Fabbiani.

“Entonces, ¿eran ciertas o eran de ficción?”, repreguntó Coppola. “Eran ciertas”, dijo la conductora. “Bueno, entonces, ¿por qué ésta no puede ser una más? ¿Por qué? ¿Qué nos hace pensar que ésta no es una más?”, planteó el entrevistado, quien se enlazó con el piso desde un móvil. “Porque ella blanqueó su pareja con L-Gante”, le hizo notar un panelista. “Bueno, entonces, yo quiero creer que cada uno tomará su camino, porque de amor nadie se muere”, dijo Guillermo. Y reafirmó: “Nadie se muere de amor. Pasan las cosas, suben, bajan, pero no te morís”.

“¡No te morís pero te rompés un ligamento!”, lo contradijo Fabbiani. “Bueno, te rompés un ligamento, hacés el tratamiento, hacés el ejercicio que te indican los profesionales y salís adelante”, desdramatizó Coppola acerca de la situación que está viviendo el jugador del club turco y sobre la rehabilitación que deberá afrontar para estar óptimo en su futura vuelta a las canchas.

Guillermo Coppola habló de la lesión de Mauro Icardi luego de que Wanda Nara oficializara su relación con L-Gante

A continuación, desde la mesa le preguntaron si cuando era representante de Maradona, antes de los partidos importantes, le explicaba a la familia que el Diez tenía que estar concentrado y que necesitaba que no lo hicieran enojar ni le dieran disgustos. “Siempre es importante porque uno ante el problema, se recuesta en los seres queridos, en el amigo más fiel, en el íntimo. Pero yo viví otra época” dijo Coppola y recordó distintas situaciones que le tocó vivir en su época de representante de futbolistas. “Yo armé casamientos de futbolistas en días porque el técnico así lo quería. (Carlos) Bilardo con (Ricardo) Gareca, por ejemplo, le dijo que se casara antes del Mundial...”, contó.

En ese punto, Coppola hizo una comparación entre los jugadores de antes y los de la actualidad, haciendo la salvedad de que más allá de que un jugador esté casado o con pareja estable, “son chicos jóvenes, físicamente bárbaros, que están en su plenitud... Y pasan cosas. Nos pasan a los grandes. Pero en el medio uno elige”.

En otro tramo del enlace con el ciclo que se emite de lunes a viernes por América, Guillote también opinó sobre la reciente separación de Enzo Fernández, quien le planteó a Valentina Cervantes, su ahora expareja y madre de sus hijos Olivia y Benjamín, que quería tomar distancia para vivir todo lo que no había vivido siendo más joven. “Su expareja habla bien de él porque le planteó la separación en vez de hacer una doble vida”, razonó el empresario.