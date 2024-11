Tamara Pettinato se metió en la pelea entre Mica Viciconte y Lizy Tagliani por sus dichos a Cami Homs: “Ni son amigas”

La reacción de Mica Viciconte luego de la crítica de Tamara Petinatto

Este domingo, en el programa de Susana Giménez se vivió un momento incómodo luego de que Lizy Tagliani hiciera un polémico comentario contra Cami Homs. Desde entonces, la situación provocó un cimbronazo en el mundo del espectáculo, el cual generó que diferentes figuras opinen al respecto. Una de las famosas que apoyó a la pareja de José Sosa fue Mica Viciconte. Sin embargo, la situación no terminó ahí, ya que este miércoles Tamara Pettinato decidió meterse en el enfrentamiento y cruzar a la esposa de Fabián Cubero.

Este tenso ida y vuelta entre la hija de Roberto Pettinato y la esposa de Fabián Cubero comenzó cuando Viciconte opinó de las palabras de Tagliani. “Para mí Cami no se dio cuenta, había mucho griterío. No estuvo bueno, fue incómodo. Yo hubiera frenado la situación, no había necesidad. A veces con el humor se justifican cosas, pero las disculpas son personalmente”, sostuvo Micaela en el programa Ariel en su salsa (Telefe). Ante este panorama, Tamara salió a cruzar a la influencer en su programa de radio: “Lizy Tagliani se pasó un poquito con los chistes a Cami Homs, diciéndole cornuda, después pidió perdón y ahora se mete en Mica Viciconte. Diciendo que con el humor se justifican cosas. Se embanderó defendiendo a Cami Homs, que creo que no son ni amigas, pero bueno, se metió. A ella le gusta estar en el quilombito y en los medios. No es Griselda Siciliani. Y estuvo mucho en muchos quilombos. Porque es la enemiga de Nicole (Neumann)”.

Acto seguido, el equipo de LAM (América) le consultó a la exCombate qué pensaba de estas declaraciones. Lejos de apaciguar las aguas, Viciconte respondió con dureza: “Estaría bueno que esta persona, Tamara, se ocupe de sus quilombos antes de hablar de los míos. Porque me parece que ella tiene muchos más y si no, que salga a dar explicaciones”. Luego, la influencer se refirió a su defensa de Cami Homs: “Si vos estás de panelista en un programa, vos das tu opinión. Eso no significa defender o no defender. Podés estar de acuerdo con una actitud o no. Tienen ganas de meter todo para cualquier lado. Y después no soy amiga de Cami Homs. No la conozco, la conocí ahí (en el programa de Susana Giménez). Pero puedo estar de acuerdo o no con la situación que pasó. Es simple”.

Así las cosas, Viciconte apuntó contra Pettinato y comentó en forma irónica: “No la conozco a Tamara, la verdad. Pero bueno, no es de mi agrado tampoco. ¿Entonces qué hago? Si me preguntan, cierro la ventana y no hablo. No sé. No tengo nada que ocultar. Por eso también bajo la ventana. Pero bueno, que me diga ella cómo me tengo que manejar en el medio, que se maneja tan bien. Capaz que la tiene más clara que yo. Como ahora no está en los quilombos, se mete en otros”.

En ese sentido, la pareja de Cubero se refirió a sus comienzos en el medio: “Estuve cuatro años colgada de una liana. No es que yo entré al medio por un quilombo. O sea, estuve cuatro años en un programa de competencia, el cual me lo gané a base de mucho esfuerzo y entrenamiento para poder estar y después el medio me dio la posibilidad de poder estar en muchos programas y hoy seguir trabajando en Telefe, que para mí es el canal número uno. No le veo nada malo y estoy contenta con todo mi recorrido. No he hecho cosas desafortunadas ni mucho menos, así que estoy contenta con lo mío. Y pueden buscar archivos que estoy muy tranquila y no tengo miedo a nada”.

Los polémicos comentarios de Lizy Tagliani a Cami Homs en vivo en el programa de Susana Giménez: "¡Aguante Tini!"

Qué dijo Lizy Tagliani sobre Cami Homs

En la última emisión del programa de Susana Giménez, la participación de Cami Homs y su pareja José Sosa en el juego “Mi pareja puede” fue marcada por un cruce con Lizy Tagliani, quien bromeó sobre la manutención que Homs recibe y lanzó un comentario en apoyo a Tini, ex de Rodrigo de Paul. Pese a todo, Homs mantuvo la calma y no respondió a las provocaciones.

El pedido de disculpas de Lizy Tagliani

A unas horas del episodio, la conductora se disculpó en su programa radial Arriba bebé (Pop 101.5), mostrando un profundo arrepentimiento y autocrítica. “Ayer me la mandé de lleno. Fue un mocazo total. Primero, quiero aclarar que lo filtrado no dice cornuda, sino argoll…”, comenzó Lizy, reconociendo la gravedad del incidente. En ese marco, comentó que lo primero que hizo tras lo ocurrido fue contactar al productor del programa: “Le mandé mensaje al productor, Fede, para que le reenvíe el audio a Cami, a quien le pido muchas disculpas. Está en todo su derecho de no aceptarlas”.

Sobre su actitud, la comediante recordó: “Ayer fuimos a concursar, me puse en modo rival. Me encanta que haya ganado, mi objetivo era promocionar mi regreso a Carlos Paz, pero no sé qué pasó. Fui muy desubicada, nunca me ocurrió en los últimos diez años. No sé si fue el cansancio, un tema psicológico, no tengo idea, pero le empecé a decir cosas que me parecieron graciosas y vengativas. Pensé que estaba haciendo un chiste, pero dolió mucho de corazón que no me di cuenta. Yo me fui de ahí, la saludé, la abracé, le dije que disfrute el premio y me cagué de risa, y salí del canal, me subí del auto sintiéndome una grosa del humor”.