La ruta del amor de Wanda y L-Gante a Brasil: dónde se hospedan, con quiénes viajaron y perlitas de su mini luna de miel

Jamaica, la hija de L-Gante, acompañó a su papá y a Wanda Nara al viaje a Brasil

Wanda Nara y L-Gante acaban de blanquear su relación y este jueves al mediodía emprendieron su primer viaje juntos, al menos de manera oficial. Así, la pareja partió de mini luna de miel hacia Río de Janeiro, Brasil, en donde descansarán algunos días y estarán acompañados de un reducido entorno, del cual se destaca Jamaica, la hija del cantante de cumbia 420.

El viaje de la mediática y el músico comenzó este jueves y terminará el lunes por la mañana, cuando tienen planeado regresar a Buenos Aires. A la “cidade maravilhosa” viajaron no solo con la hija que L-Gante tuvo con Tamara Báez, sino también con dos personas muy cercanas al artista: su manager Maximiliano Benjamin Barbaccia Gauto, más conocido como Maxi El Brother, y Lourdes D, mujer de Maxi y ocasional corista del cumbiero.

La troupe voló en primera clase y, al arribar a Río, se hospedan en el lujoso Sheraton Grand Rio Hotel & Resort, ubicado sobre la costa del coqueto barrio carioca de Leblon. Una noche en este alojamiento cuesta entre 357 y 484 dólares, según la habitación y los servicios requeridos.

Wanda Nara, L-Gante y Jamaica, la hija del cumbiero, en el aeropuerto de Ezeiza, antes de volar hacia Río de Janeiro

La pareja había sido abordada por la prensa local en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza horas antes de embarcarse en estas vacaciones. Al ser interceptados por los cronistas, el cantante se mostró relajado y hasta divertido ante las preguntas sobre su relación con Wanda y sobre el tiempo que compartiría con su hija Jamaica. Sin embargo, la mediática no se bajó ni quiso enfrentar a los periodistas: prefirió quedarse con la menor dentro del vehículo que los había llevado hasta allí.

“Estoy bien, tranquilo. Aprovechando el tiempo de vacaciones; vamos a disfrutar unos días”, explicó el cantante con su inconfundible estilo directo y sin rodeos. Luego, mirando de reojo a Wanda, agregó: “Me segundea mi compañera, y yo estoy para pasar tiempo con mi hija. No hay nada que ocultar”.

“Este viaje es para desconectar, para estar con Jamaica. Se me ocurrió a mí arrancar para Brasil”, dijo sobre el destino elegido para estas vacaciones. Luego le preguntaron cómo se sentía con esta relación y respondió sin filtros: “Enamorado, no hasta las manos: hasta las bolas”.

Wanda Nara y L-Gante rumbo a Brasil

A L-Gante también le preguntaron cómo es la relación entre Wanda y Jamaica, y aclaró que “se llevan bien, la quiere mucho, juegan”. Tampoco faltaron las preguntas sobre su ex, Tamara Báez, quien en los últimos días lanzó duros comentarios en redes sociales. El cantante, sin embargo, minimizó las tensiones con diplomacia. “Ella de vez en cuando tira esa, pero después todo en orden, es cuestión de que reflexionen y tiren la mejor”, respondió.

De hecho, en la previa a este viaje Báez publicó una fotografía mientras realizaba compras en una tienda de ropa infantil, comentando: “Haciendo compritas para mi bebé que se va de vacaciones”. En el mismo mensaje, dejó en claro su cambio de postura y sus deseos positivos para Jamaica. “Lo que más quiero es que sea feliz, y tenga las personas que ella más ama bien cerca siempre. Lo real es lo que importa. Siempre fue así para mí”, expresó Tamara, reflejando una actitud centrada en el amor y la estabilidad para su hija.

Incluso, este jueves y mientras su hija volaba hacia Río, Tamara habló con Guido Zaffora, panelista del programa de espectáculos Intrusos (América), donde reafirmó su deseo de que Jamaica mantenga una buena relación con su padre. “Me da igual, mientras esté bien y cambie. Lo único que me importa es que esté con el padre, que es lo que corresponde”, declaró. “Ahora que confirmaron el romance, me pone contenta porque cuando yo lo conté, nadie me creía”, dijo en alusión a las dudas que le plantearon cuando ella había revelado que entre L-Gante y Nara pasaban cosas.