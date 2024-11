La madre de Cami Homs habló sobre los comentarios de Lizy Tagliani contra su hija: “Se fue al pasto”

La mamá de Cami Homs habló sobre los comentarios de Lizy Tagliani sobre su hija: "Se fue al pasto" (Video/América)

El pasado domingo Lizy Tagliani y su marido, Sebastián Nebot, fueron invitados al programa de Susana Giménez para participar del juego “Mi pareja puede”, junto a Mica Viciconte y Fabián Cubero; y Cami Homs y José Sosa. Al finalizar la competencia, en plena transmisión, la conductora de La Peña de Morfi (Telefe) profirió polémicos comentarios contra la ex de Rodrigo de Paul.

“Cinco millones de pesos. La plata que cobra ella de la manutención”, comentó Lizy. Y siguió: “Estos gatos siempre tienen suerte. ¡Qué bronca! La suerte que tiene esta argolludx”. Homs, que junto a su pareja se hicieron ganadores de un premio de cinco millones de pesos y una semana de vacaciones en el exterior, ni siquiera la miró. “Me la pasé increíble”, le dijo la modelo a Susana, que también la felicitó por su desempeño: “Jugaron bárbaro”. La cosa no terminó ahí, ya que antes de retirarse del piso, Tagliani exclamó: “Aguante Tini”, en una clara referencia a la cantante, que fue señalada como la tercera en discordia tras la separación de Camila y Rodrigo. De inmediato, la secuencia se viralizó en redes, generando comentarios a favor y en contra de una y otra parte.

Con la polémica servida sobre la mesa, este lunes el programa A la tarde (América) envió a un cronista a buscar la opinión de Liliana Fontán, la mamá de Homs. “Estaba viendo el programa con Francesca y con Bautista (NdR.: los hijos de Homs y De Paul). Y con el grito de los nenes, cuando ganó Cami, no escuché nada de lo que dijo Lizy. Ella después llegó a la noche y le dije: ‘¡Qué suerte que ganaron! Pero me hubiese gustado que lo ganara Lizy, porque tiene buena onda’. Pero hoy a la mañana, cuando escuché todo, dije: ‘Qué suerte que no lo ganó’. Cami tampoco la escuchó en el momento”, dijo su madre, al ser consultada por el movilero del programa, Oliver Quiroz.

“Ya está. Lo que dijo está dicho. Por más que pida disculpas, lo dicho ya está. Está bueno que por lo menos haya reconocido que se equivocó. Pero no estuvo bien lo que dijo. Porque no fue una cosa sola”, opinó Fontán sobre los polémicos comentarios de Tagliani. “No estuvo bueno. Y como dicen por ahí: ‘Se fue al pasto’”, redondeó.

“Camila me contó que hoy a la mañana cuando prendió el celular le empezaron a llegar un montón de videos y recién ahí se dio cuenta. Pero me dijo que no va a salir a hablar. Ella está tranqui, está más allá”, dijo Fontán sobre la actitud que tomó la modelo ante los hechos.

“No sé qué le pasó, no lo sé. Pareciera como que algo se apoderó de ella y empezó a hablar. No entiendo. Pero ya está. Ni ella se dio cuenta de lo que dijo”, agregó, después, acerca de lo que hizo Lizy Tagliani al aire del programa de Susana Giménez. “No creo que ella tenga tanta mala onda como para ahora decir: ‘Me arrepiento’ y que no lo sienta. Yo también le creo, pero la verdad es que ayer estuvo mal”, dijo la mujer.

“Está bueno el humor, así ácido, picante o cómo lo llamen. Pero hay límites. No vale todo en nombre del humor. Más, en un programa de tanto prestigio, como es le de Susana. Decir algo así, ahí, no va”, opinó también Fontán.

El de Tagliani con los polémicos dichos sobre Homs no fue el único momento de tensión que se vivió en el programa de Susana del último domingo. Previamente, la conductora protagonizó un furcio al confundir a José Sosa con Rodrigo de Paul. Todo comenzó luego de saludar a Cami. “¿Bueno, quién va a apostar? ¿Camila o José?”, preguntó la diva. “Yo”, contestó Camila. “Lo dejamos al deportista que haga lo suyo”, siguió entre risas. “Perfecto. Muy bien, entonces, Camila”, replicó Susana. Acto seguido, la modelo se sentó en una mesa de póker donde apostó sobre la capacidad de su pareja para realizar un desafío.

“Yo voy a apostar un poquito menos: dos, tres, cuatro”, explicó Homs mientras acomodaba las fichas en la mesa. “¿Un poquito menos? Pero es campeón del mundo, estuvo en la Selección”, le dijo la conductora, en una clara alusión al ex de la modelo, Rodrigo de Paul. “Sí, estuvo en la Selección; pero me parece difícil (el desafío)”, le contestó Cami haciendo caso omiso a una parte de lo que Susana comentó previamente.

El comentario de la diva no estaba tan errado. José “El Principito” Sosa pasó por la selección argentina y ganó la medalla de oro en fútbol en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Pero de ninguna manera integró el equipo que ganó el Mundial de Qatar en 2022. En la actualidad, el deportista de 39 años forma parte del plantel del Club Estudiantes de la Plata.