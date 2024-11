“Tu novio es un campeón del mundo”: el furcio en vivo de Susana Giménez con Cami Homs y José Sosa

● Susana Giménez confundió al actual novio de Cami Homs, José Sosa, con su expareja Rodrigo de Paul.

● El momento ocurrió durante el juego “Mi pareja puede”, donde Homs participaba junto a Sosa.

● Homs respondió de manera calmada al comentario de la presentadora, pasando por alto la confusión.

Lo esencial: Durante una emisión de su programa, la conductora Susana Giménez cometió un error en vivo al referirse a José Sosa como “campeón del mundo”, en alusión a Rodrigo de Paul, ex de Cami Homs y jugador de la selección argentina ganadora del Mundial de Qatar 2022. Aunque Sosa jugó para la selección y ganó una medalla olímpica en 2008, no formó parte del equipo campeón del mundo.

El furcio de Susana Gimenez con Cami Homs: "Tu novio es un campeon del mundo, estuvo en la seleccion"

Este domingo, en una nueva emisión de su programa, Susana Giménez reestrenó una versión del juego “Mi hombre puede” con un nuevo título: “Mi pareja puede”. Del mismo participaron tres parejas de famosos: la conductora de La Peña de Morfi (Telefe), Lizy Tagliani y su marido, Sebastián Nebot; la panelista de Ariel en su salsa (Telefe) Mica Viciconte y su pareja, el exjugador de Vélez, Fabián Cubero; y Cami Homs junto a su novio, el futbolista José Sosa. En plena transmisión, la conductora protagonizó un furcio al confundir a la actual pareja de la modelo con su ex, Rodrigo de Paul.

Todo comenzó luego de saludar a la actual participante de Bake Off Famosos (Telefe). “¿Bueno, quién va a apostar? ¿Camila o José?”, preguntó la conductora. “Yo”, contestó Camila. “Lo dejamos al deportista que haga lo suyo”, siguió entre risas. “Perfecto. Muy bien, entonces, Camila”, replicó Susana. Acto seguido, la modelo se sentó en una mesa de póker donde apostó sobre la capacidad de su pareja para realizar un desafío.

Cami Homs y José Sosa participaron del juego “Mi pareja puede” (Fotos/Gentileza Prensa Telefe)

“Yo voy a apostar un poquito menos: dos, tres, cuatro”, explicó Homs mientras acomodaba las fichas en la mesa. “¿Un poquito menos? Pero es campeón del mundo, estuvo en la Selección”, le dijo la conductora, en una clara alusión al ex de la modelo, Rodrigo de Paul. “Sí, estuvo en la Selección; pero me parece difícil (el desafío)”, le contestó Cami haciendo caso omiso a una parte de lo que Susana comentó previamente.

El comentario de la diva no estaba tan errado. José “El Principito” Sosa pasó por la selección argentina y ganó la medalla de oro en fútbol en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Pero de ninguna manera integró el equipo que ganó el Mundial de Qatar en 2022. En la actualidad, el deportista de 39 años forma parte del plantel del Club Estudiantes de la Plata.

"Tu novio es campeón del mundo, estuvo en la Selección”, le dijo Susana a Cami (Fotos/Gentileza Prensa Telefe)

El romance entre Camila y José comenzó hace poco más de un año, tiempo después de que la modelo se separó de Rodrigo de Paul. En una reciente entrevista en el programa Cortá por Lozano, Homs reflexionó sobre su pasado y la vida que tuvo junto al futbolista en Italia, cuando ambos vivían como pareja y padres de Francesca y Bautista.

“¿Es verdad que tuviste un emprendimiento en Italia?”, le preguntó Verónica Lozano. “Sí, vendía tortas; me encantaba hacerlo. Tenía un Instagram que ya no debe existir”, recordó Cami y evocó cuáles eran los diseños que más le gustaban hacer: “Hice tortas de camisetas de fútbol, que pedían un montón y eran las que más me salían. También esas con rositas”.

Fue entonces que ambas evocaron el momento de la separación con el jugador de la Selección Argentina y su partida de Italia hacia Buenos Aires. “Le pusiste el cuerpo a muchas situaciones muy de mierda, con tu expareja, la relación de él en ese momento, vos recién parida y te la bancaste muy bien”, le dijo Vero, como un mensaje de admiración.

“Bastante bien. Como digo siempre: ‘Uno por los hijos hace todo y más’. Y en ellos se refleja cómo se siente uno como padre. Si estás mal, se los transmitís y tiene sus consecuencias. Así que todos los días me levantaba y decía: ‘Para adelante’, nada puede estar mal acá”, respondió Cami, quien en ese momento era madre de una nena de tres años y de un bebé recién nacido.

Cami Homs recordó su traumática separación de Rodrigo de Paul y contó cómo logró ensamblar la familia con José Sosa

“Entonces, ¿levantaste los petates y te viniste para acá?”, siguió la línea temporal Lozano. “Sí, así”, respondió Homs quien por una medida cautelar no puede hablar de su expareja. Pronto entonces contó cómo fueron esos primeros días en Argentina: “Tenía un departamento acá, así que nos refugiamos con mis pollitos ahí”.

Meses después, apareció nuevamente el amor y ella no dudó en perseguirlo. “José iba a mudarse a un departamento de mi edificio, así que me lo crucé abajo. No lo conocía, me lo presentó una amiga. ’Cami, te lo tenés que enganchar, es divino, es un padrazo’, me decía; pero yo no sabía que era jugador de fútbol. Así que le dije: ‘Si necesitás yerba, tengo en mi departamento’. Muy directa”, recordó entre risas y así fue cómo nació el amor y un tiempo después la convivencia. “Al principio costó ensamblar la familia, eran cuatro nenes, yo iba a la casa de él, se peleaban y me iba. Ahora que vivimos juntos se llevan bárbaro y estaba todo bien. Antes era vernos de a ratitos: ‘Subo y se queda la niñera’ y así nos veíamos, sobre todo en mi casa”, contó.

“Las oportunidades llegan y uno se puede enamorar otra vez. Se va un hombre, pero hay millones de hombres en el mundo. Me sorprendí, llegó en el momento menos esperado”, dijo sobre el final, a modo de reflexión.