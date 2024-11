El cuestionamiento de Marcela Tauro a Lizy Tagliani por sus dichos sobre Cami Homs: “Son cosas que piensa” (Video: Intrusos, América)

Una inesperada polémica se desató en la participación de Lizy Tagliani y Cami Homs el último domingo en el programa de Susana Giménez. “Aguante, Tini”, “estos gatos siempre tienen suerte”, “la suerte que tiene esta argollud...”, fueron las expresiones de la comediante contra la modelo al perder un juego y terminó con la conductora de La Peña de Morfi realizando un descargo y pidiendo disculpas. Marcela Tauro en Intrusos la cuestionó con dureza.

La periodista, quien estaba peleada con la comediante y terminaron limando asperezas en los últimos Premios Martín Fierro, la criticó. “A mí me dijeron que el novio de Cami le hizo un gesto como para que baje un tono. Él lo escuchó y le pidió que pare un poco”, señaló, en el ciclo de América mientras Florencia de la V puntualizaba en un momento. “El novio de Cami en un momento hizo un gesto”, comentó.

“El novio tuvo un gesto como diciendo ‘¿esto es verdad?’”, aseguró la panelista, mientras ponía dudas de que la diva no haya notado lo sucedido. “Para mí algo escuchó, chicos. Vamos”, lanzó, mientras Guido Záffora calificaba la actitud de Lizy como “pésima”. “Obvio. No es un chiste. Está mal decirlo aunque no tengas la confianza. ¿Si hubiera sido al revés? ¿Si Cami Homs le decía barbaridades? Explíquenme”, siguió Marcela.

Marcela Tauro sobre la polémica con Lizy Tagliani: “A ninguno de acá se le ocurriría hacer un chiste así y menos decir ‘aguante, Tini’. ¡Sabés lo que esa mujer pasó!”

“Está mal y está mal porque, lamentablemente, es lo que piensa. Los chistes son lo que piensa, continuó la histórica panelista del programa de América y destacaba cómo había sobrellevado la situación la actual participante de Bake Off Famosos. ”La piba estuvo perfecto”, expresó.

Más tarde, continuó Tauro reprobando los dichos de la comediante a la modelo. “Ya lo dijo Susana. Detrás del humor siempre hay verdad, afirmó. “A ninguno de acá se le ocurriría hacer un chiste así y menos decir ‘aguante, Tini’. ¡Sabés lo que esa mujer pasó!”, concluyó.

Las disculpas de Lizy Tagliani a Cami Homs por la controversia

En un descargo que realizó Lizy Tagliani admitió su error con Cami Homs y reconoció la gravedad de la situación. “Ayer me la mandé de lleno. Fue un mocazo total”, señaló al iniciar su relato en Arriba Bebé (Pop Radio).

Aclaró que el contenido del audio filtrado no contenía la palabra “cornuda”, sino otra expresión considerada ofensiva. Tras el incidente, contactó al productor del programa, Federico Levrino, para que este hiciera llegar el audio a Cami. “Le mandé mensaje al productor, Fede, para que le reenvíe el audio a Cami, a quien le pido muchas disculpas. Está en todo su derecho de no aceptarlas”, afirmó.

Cami Homs y Lizy Tagliani en el programa de Susana Giménez (Telefe)

La comediante explicó que su comportamiento ocurrió en el contexto de una competencia que la llevó a sobrepasar ciertos límites. “Ayer fuimos a concursar, me puse en modo rival”, dijo, reconociendo que la situación la llevó a decir cosas que creía graciosas y vengativas, pero que resultaron hirientes. Añadió que, aunque pensaba que se trataba de un chiste, el daño causado fue evidente: “Pensé que estaba haciendo un chiste, pero dolió mucho de corazón que no me di cuenta”.

El conflicto previo entre Lizy Tagliani y Marcela Tauro

En agosto de 2023, Marcela Tauro hizo pública su ruptura con Martín Bisio tras casi ocho años de relación. Aunque aseguró que la separación había sido en términos amigables, asomaron los ecos de una interna con Lizy Tagliani, hasta entonces desconocida. Al aire de Intrusos, Tauro acusó públicamente a Tagliani de ser desleal ya que eran compañeras de trabajo y habría intentado seducir a su pareja cuando estaban juntos.

El incidente no solo tensó su relación personal, sino que se convirtió en tema recurrente en el ambiente artístico, y provocó un distanciamiento entre ambas. “Me clavó un puñal. Fue algo que me dolió, porque no lo esperaba de alguien como Lizy”, había hablado en su momento Marcela, dejando en claro que la amistad entre ambas estaba rota. Los meses posteriores al conflicto fueron tensos. Tanto Tauro como Tagliani asistieron a diversos eventos, pero no se dirigían la palabra. Hasta que la conductora optó por responder públicamente las acusaciones y negó los hechos. “Nunca me metí con su novio”, sentenció.