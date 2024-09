El reencuentro de Lizy Tagliani y Marcela Tauro en los Martín Fierro 2024 tras su fuerte pelea

La sorpresiva reconciliación de dos famosas en los Martin Fierro 2024 (Video: Net TV)

La ceremonia de los premios Martín Fierro 2024 no solo estuvo marcada por el brillo de los galardones, la bronca de los perdedores, las polémicas de siempre y una sorpresiva reconciliación que dejó a muchos boquiabiertos. Según reveló el programa Entrometidos, conducido por Carlos Monti en Net TV, dos grandes figuras de la televisión, Marcela Tauro y Lizy Tagliani, limaron asperezas después de un largo período de distanciamiento. Este reencuentro inesperado acaparó la atención, ya que ambas celebridades protagonizaron un fuerte cruce meses atrás, cuando la panelista de Intrusos acusó a la conductora de La peña de Morfi de deslealtad en medio de un conflicto personal.

En abril de 2023 salió a la luz el episodio que empañó la relación entre ambas. Según explicó la panelista, todo estalló cuando la conductora le envió un mensaje comprometido a Martín Bisio, quien en ese entonces era la pareja de Marcela. La tensión entre ambas figuras del espectáculo parecía no tener fin y nadie podía anticipar lo que ocurriría durante la gala en la que ambas resultaron ganadoras: Tauro como panelista y Lizy por el programa Got Talent en el rubro Big Show.

Durante la ceremonia, Marcela y Lizy se habrían cruzado en varias oportunidades y, en algún momento, decidieron dejar atrás las diferencias. El reencuentro, según describieron en el programa de Net, ocurrió de manera privada y fuera del ojo de las cámaras. “Hubo una reconciliación muy importante en los Martín Fierro, la de Marcela Tauro y Lizy Tagliani, después del cruce que tuvieron”, informó Agus Rey, uno de los panelistas del programa, aunque ninguna de las dos hizo declaraciones públicas sobre el tema.

Cómo fue el conflicto

Marcela Tauro reveló su enojó con Lizy Tagliani: “Me clavó un puñal”

En agosto de 2023, Marcela Tauro hizo pública su ruptura con Martín Bisio tras casi ocho años de relación. Aunque aseguró que la separación había sido en términos amigables, asomaron los ecos de una interna con Lizy Tagliani, hasta entonces desconocida. Al aire de Intrusos, Tauro acusó públicamente a Tagliani de ser desleal ya que eran compañeras de trabajo y habría intentado seducir a su pareja cuando estaban juntos.

El incidente no solo tensó su relación personal, sino que se convirtió en tema recurrente en el ambiente artístico, y provocó un distanciamiento entre ambas. “Me clavó un puñal. Fue algo que me dolió, porque no lo esperaba de alguien como Lizy”, había hablado en su momento Marcela, dejando en claro que la amistad entre ambas estaba rota. Los meses posteriores al conflicto fueron tensos. Tanto Tauro como Tagliani asistieron a diversos eventos, pero no se dirigían la palabra. Hasta que la conductora optó por responder públicamente las acusaciones y negó los hechos. “Nunca me metí con su novio”, sentenció la flamante madre de Tati.

Lizy Tagliani habló del escándalo con Marcela Tauro

Un cierre dorado para Marcela Tauro

Como si la reconciliación no fuera suficiente para coronar la noche, Marcela Tauro también se llevó a su casa el premio Martín Fierro a mejor panelista de televisión, un reconocimiento que recibió visiblemente emocionada. Este galardón no solo destacó su labor en los medios, sino la celebración de todos sus compañeros presentes en el recinto.

Al día siguiente, aprovechó su lugar al aire del ciclo de América y allí la periodista agradeció el reconocimiento y repasó su camino por los medios. “Ya me di por ganadora con todo el cariño que recibí anoche”, aseguró tras ingresar al estudio de Intrusos y lo replicó de inmediato. “Esto demuestra que gané”, agregó debido a las continuas ovaciones y aplausos que le dedicaron a su entrada. Y mientras recopilaban en pantalla un video con sus mejores momentos televisivos, apeló a otro tipo de señales. “Estoy convencida de que esto es obra de mi mamá. Ella partió el año pasado, y este me nominaron dos veces y me los dieron. A ella le hubiese encantado”, continuó la flamante ganadora de la estatuilla a la mejor panelista de televisión que también había sido seleccionada en la misma categoría en radio.