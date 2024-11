Jairo se presentó con su nieto Francisco en vivo: “La primera vez que lo escuché supe que puede cantar lo que quiera”

Jairo y su nieto Francisco interpretaron por primera vez en televisión “La Nostalgia”, emocionando al público de La Peña de Morfi (Telefe).

Francisco recordó el nerviosismo de su debut en la ciudad natal de Jairo, Cruz del Eje , donde se atrevió a cantar en vivo por primera vez.

El artista compartió anécdotas sobre cómo descubrió el talento de Francisco durante un karaoke familiar.

Lo esencial: en su participación en La Peña de Morfi (Telefe), el legendario cantante Jairo presentó junto a su nieto Francisco González Posse la canción “La Nostalgia”, marcando un momento significativo para ambos. Jairo recordó el valor sentimental de la pieza, que fue la primera que interpretó en su debut en el Olympia de París y en su primer disco en Francia. Por su parte, su nieto, emocionado y nostálgico, admitió sus nervios al cantar en televisión, recordando sus comienzos y la influencia de su familia en su carrera musical.

Jairo y su nieto Francisco hablaron de sus inicios en el mundo de la música (Video: El stream de la Peña - Telefe)

Este domingo, en su participación en La Peña de Morfi (Telefe), Jairo y su nieto Francisco González Posse, fruto de la relación de su hijo Yaco González y Agustina Posse, (quien falleció hace tres años) emocionaron al público con la interpretación de “La Nostalgia”. Esta canción, que tiene un valor profundo para el compositor cordobés, dio a lugar a que recordaran los inicios del adolescente en el ambiente artístico en su paso por el streaming del ciclo. “Estaba muy nervioso. No sé cómo salió y no me quiero acordar”, admitió con honestidad en medio de una entrevista con Eleonora Pérez Caressi, quien estaba al mando de la conducción.

Ante el nerviosismo del muchacho, Jairo dejó en claro su orgullo por este performance. “Es la primera vez que la canta en la televisión”, aseguró. Por su parte, la periodista añadió: “Sigue sumando hitos ese tema”, a lo que el artista oriundo de Cruz del Eje respondió: “Yo creo que él va a sumar muchos a lo largo de su vida”. La primera vez que cantaron este tema juntos fue en su ciudad natal de Córdoba, un lugar con un significado especial para ambos. Yaco, su hijo, recordó aquel día: “Fue algo bastante loco. Estábamos allá y Fran nos acompañaba. Entonces, mi viejo le dijo: ‘¿Te animás a cantar?’. Él no lo había hecho nunca en vivo”.

Ante sus palabras, el adolescente confesó: “Estaba muy nervioso... Pero yo creo que me manejé bastante bien”. En alusión a esa anécdota, su padre añadió: “Aparte, fue justo volviendo a la pandemia. Era toda una fiesta, se animó y ahí arrancó todo”. Respecto a esa experiencia, el intérprete de “El valle y el volcán” describió cómo esa presentación fue un experimento: “Ahí vimos la reacción del público porque eso era una prueba”. Con un tono jocoso, su nieto recordó: “Igual, ahí jugábamos de local”.

Previo a su paso por el streaming, el compositor y su nieto cantaron "La Nostalgia" en el estudio (Peña de Morfi - Telefe)

Además, Jairo recordó cómo descubrió el talento de Francisco: “Un día estábamos en una fiesta de fin de año... nos juntamos todos en mi casa y a él yo lo había escuchado cantar en casa y hacer cositas desde pequeño. Tenía esa inclinación, le gustaba mucho y le ponía mucha garra”. Sosteniendo esa línea, comentó que el momento clave fue durante un karaoke: “Le digo a él: ‘Voy a poner a cantar tal tema’. Era uno bastante difícil de Luis Miguel... La empezó a cantar y nos quedamos: ‘Ah, bueno’”. Por su parte, su hijo Yaco comentó: “Yo no porque lo venía siguiendo y estaba permanentemente con él”, a lo que el compositor de 75 años añadió: “Para mí fue la primera gran sorpresa. En ese momento pensé: ‘Puede cantar lo que quiera’. Fue bárbaro, después comentamos: ‘¡Qué bárbaro cómo canta Fran!’”.

Respecto al tema que entonó con su nieto, el artista cordobés se refirió a su historia de origen momentos atrás. “Para mí es muy importante y tiene una historia muy particular. Resulta que hice una música y cuando llegué a la Argentina se la pasé a la persona con la que escribía los temas. Me fui a Cruz del Eje, a mi ciudad natal, y me quedé ahí”, relató. El músico explicó que, al no tener teléfono en casa, dejó el número de uno de sus familiares para recibir mensajes importantes. “A los cuatro o cinco días de estar allá llegó uno de los chicos, los hijos de la prima de mi madre, un primo lejano mío y venía en bicicleta porque traía la letra Se la había pasado por teléfono y traía un papel con ella”, continuó Jairo.

El hijo de Jairo, Yaco, también apoyó a Francisco en su carrera artística

Tres meses después, esta canción se convertiría en su elección para debutar en el Olympia de París: “Fue la primera canción que elegí para cantar ahí como también mi primer disco en Francia. O sea que imagínate si tiene importancia. Y ahora lo escucho cantado por él, mi nieto, por primera vez”.