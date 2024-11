La frase que la China Suárez le dedicó a sus exparejas: “Todos mienten”

La China Suárez compartió en Instagram sus sentimientos sobre estar sola y su desconfianza en los hombres.

En una selfie, afirmó: “Extraño estar de novia, pero después me acuerdo que todos mienten y se me pasa”.

El comentario llega a pocas semanas de desmentir su noviazgo con Lauty Gram.

Lo esencial: La China Suárez expresó recientemente su decisión de mantenerse soltera. A tres semanas de negar un noviazgo con el cantante Lauty Gram, publicó en sus historias de Instagram que extraña estar en pareja, pero su desconfianza en la honestidad masculina le hace preferir la soltería. Este mensaje parece hacer eco de sus experiencias pasadas, incluida su separación de Rusherking tras 10 meses de relación y su ruptura anterior con Benjamín Vicuña en 2021.

Acostumbrada a vivir relaciones amorosas muy mediáticas, la China Suárez hoy parece hastiada de los romances y de los hombres. A tres semanas de negar su noviazgo con Lauty Gram, luego de que el cantante a través de una foto junto a ella blanqueó su situación, este fin de semana la actriz manifestó sus intenciones de continuar soltera.

A través de una story de Instagram, Eugenia compartió sus sensaciones sobre estar sin pareja y la actitud que hoy tomó con quienes buscan seducirla. “Los domingos extraño estar de novia. Después me acuerdo que todos mienten y se me pasa”, lanzó, picantísima junto a una selfie que se tomó cubierta por una capucha y guiñando un ojo, en un posteo al que le agregó emojis de risa.

El comentario de Eugenia parecería una respuesta a los últimos vínculos que tuvo: la tensión que reinó con Lauty Gram donde preferían solo sugerir que estaban juntos o su tristeza por el final de su noviazgo de 10 meses con Rusherking con quien salió después de terminar con Benjamín Vicuña en agosto de 2021.

“Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, escribió la China en aquel momento.

Por su parte, el artista hizo lo propio desde sus redes. “Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque sé que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí. Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse”, escribió el artista, quien hoy está en pareja con Ángela Torres, confirmando las versiones de su ruptura.

En una entrevista con Teleshow, a propósito de la presentación de Linda, la película que protagoniza, la China conversó sobre su maternidad y quién realmente es. “Yo creo que eso pueden describirlo mis hijos o mis amigos. Siempre me costó mucho hablar de quién soy. Siempre tuve muy claro cuál fue el personaje que armaron de mí y quién soy yo, entonces, nunca dudé de eso. Obviamente, con mis errores y mis cagadas, como todo el mundo”, contó.

También se refirió a cómo vive el que su vida amorosa esté siempre tan expuesta. “A mí también me llama la atención eso. ¿Por qué importará tanto? Yo estoy en el ambiente y veo lo que hacen todos, y uno sabe lo que pasa. Mis amigas me dicen: “Si supieran que nosotras, que por ahí somos desconocidas ante los ojos de la gente...”. Ellas eran las que iban a los boliches y hacían competencia a ver a cuántos se chapaban. Y yo era más de quiero ese y quiero estar de novia, y no sé qué.

“Siempre fui muy de estar de novia y eso, pero también creo en la amistad entre el hombre y la mujer, y es muy loco tener que todavía estar dando explicaciones. Pero bueno, esa parte ya la solté. Que crean lo que tengan que creer”, lanzó. “Siempre, siempre, con cualquier presencia masculina ya dicen que es mi novio. Mis amigos lo saben y se ríen, por ahí estoy caminando, termino una reunión con un productor y estoy pendiente porque digo: “Si me sacan una foto ya estoy con él”.

“No es que me jode, pero a veces cansa. No tengo ganas. A veces estoy en etapas en las que digo: ‘Bueno, ya está'. Pero sí, es agotador que de todo se haga algo tan grande”, sentenció.